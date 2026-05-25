Por Fiorella Gil Mena

La disputa por permanecer en la mente del consumidor peruano es cada vez más intensa. En un mercado donde aparecen nuevos competidores, marcas blancas, plataformas digitales y alternativas de bajo costo, las compañías fortalecen su capacidad de construir vínculos emocionales, confianza y experiencias que las vuelvan relevantes en el día a día.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.