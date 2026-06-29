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Resumen

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Diego Marrero, Portfolio Manager de Blum, analiza la nueva geopolítica de los semiconductores (Foto: Freepik)
Diego Marrero, Portfolio Manager de Blum, analiza la nueva geopolítica de los semiconductores (Foto: Freepik)
Por Diego Marrero

Durante décadas, la industria de semiconductores fue probablemente uno de los mejores ejemplos de los beneficios de la globalización. Las empresas producían donde era más eficiente, independientemente de las fronteras. Sin embargo, esa lógica ya cambió y los chips han pasado de ser un producto tecnológico a convertirse en un activo estratégico para los países.

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