Durante décadas, la industria de semiconductores fue probablemente uno de los mejores ejemplos de los beneficios de la globalización. Las empresas producían donde era más eficiente, independientemente de las fronteras. Sin embargo, esa lógica ya cambió y los chips han pasado de ser un producto tecnológico a convertirse en un activo estratégico para los países.

La principal razón es el avance de la inteligencia artificial (IA). El desarrollo de modelos cada vez más sofisticados requiere gran capacidad de procesamiento y, por lo tanto, acceso a los semiconductores más avanzados del mundo. La competencia por liderar esta tecnología ya no es únicamente económica, sino también geopolítica y militar. En este contexto, Taiwán se ha convertido en una pieza fundamental. A través de TSMC, la isla produce la mayor parte de los chips más avanzados del planeta.

La rivalidad entre Estados Unidos y China ha acelerado aún más esta tendencia. Estados Unidos ha restringido la exportación de chips avanzados y equipos de fabricación hacia China, buscando limitar su desarrollo tecnológico. China, por su parte, ha respondido con fuertes inversiones para desarrollar una industria local que reduzca su dependencia del exterior.

Pero la intervención gubernamental ya no se limita a la fabricación de chips. Las autoridades de EE.UU. también han incrementado su supervisión sobre empresas líderes en IA como Anthropic, OpenAI o Google. El objetivo es asegurar que una tecnología con potencial impacto económico, militar y social no evolucione sin ningún tipo de control. La IA ha dejado de ser únicamente un negocio privado para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

En paralelo, los gobiernos han iniciado una agresiva carrera de subsidios, destinando miles de millones de dólares para atraer producción local y fortalecer sus cadenas de suministro. Hace apenas algunos años, una política de este tipo habría sido considerada ineficiente. Hoy es vista como una necesidad estratégica.

Los mercados todavía analizan la industria de semiconductores bajo criterios tradicionales de oferta, demanda y rentabilidad. Sin embargo, el principal motor de esta industria ya no es únicamente económico. En un mundo cada vez más fragmentado, la seguridad nacional comienza a imponerse sobre la eficiencia. Y cuando eso ocurre, las reglas del juego cambian para todos: la eficiencia deja de ser la prioridad y pasa a serlo el control.