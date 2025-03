MIRA: China responde a Trump con aranceles a importaciones alimentarias de EE.UU.

“La economía ha movido a las microempresas a trabajar a diferentes flujos y en diferentes escenarios”, refiere Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco. El ejecutivo refiere que hoy el microempresario sopesa -más que en años anteriores- la situación del consumo de las familias peruanas al momento de decidir si toma un préstamo o no.

Vale mencionar también que, el año pasado, el costo del crédito para este segmento mostró un alza significativa, producto de la posición de la tasa de interés de referencia. Según datos publicados por la SBS, a diciembre del 2024 la tasa de interés promedio de los créditos a la microempresa alcanzó el 58%, cuando a diciembre del 2023 dicha tasa era del orden del 47%.

Debido al buen desempeño que está mostrando la economía peruana y de la demanda interna, créditos a las Mypes experimentarían un crecimiento de 10%. (Foto: Andina)

Y si bien el débil escenario económico es un factor que apunta a disiparse este año, el segmento microfinanciero está priorizando la calidad de la cartera ante cualquier situación de riesgo en el futuro.

Hoy, más que solo crecer, se prioriza crecer saludablemente. Tal es así que las estimaciones de crecimiento en cartera para este año -según las fuentes consultadas para este informe- bordean el 7%, lejos del doble dígito. En paralelo, se afinan los filtros para la evaluación crediticia e incluso, entre las cajas municipales, se aceleran los planes para la búsqueda de socios que brinden solidez financiera y permitan continuar los procesos de expansión en el mercado.

Crecimiento saludable

“El 2024 fue un año con muchos impactos por efectos de la mora y Compartamos Financiera no fue la excepción. Sin embargo, estamos bien coberturados”, comenta Ralph Guerra, gerente general de Compartamos Financiera. La institución que forma parte del grupo empresarial mexicano Gerenta, tiene dentro de sus objetivos apuntar al segmento de peruanos que hoy no tienen experiencia crediticia. Ello, a decir de Guerra, demanda ser más exigentes con la cobertura de la cartera.

“Estamos muy bien posicionados en lo que significa el nivel de provisiones en cartera vencida. Estamos llegando a niveles de 125%. La calidad de la cartera es parte de nuestras prioridades además de nuestros resultados”, afirma.

A su turno, Liliana Lescano, jefe de Productos de Caja Piura, resaltó que su meta de crecimiento para este año es conservadora y bordea el 7%. “Queremos que nuestra cartera sea de calidad. Acompañada de un seguimiento a nuestros clientes para que mantengan su salud financiera y no caigan en el sobreendeudamiento en periodos de incertidumbre”, recalca.

La caja absorbió este año a Caja Sullana y, con ello, también creció su cartera. La estabilización de dicho proceso hoy es prioridad. Ello no los ha impedido de continuar creciendo. Según datos compartidos por Lescano, en el primer mes del 2025, se logró un crecimiento en créditos de S/57,27 millones (+0,92%) respecto a diciembre del 2024.

“Este ha sido un crecimiento apoyado en créditos a la micro y pequeñas empresas (mype), con un crecimiento de S/ 21.46 millones y S/ 20.22 millones, respectivamente. Nuestra cartera de consumo también presentó un crecimiento de S/17.33 millones, así como, nuestro crédito prendario (financiamiento que se respalda con un bien) en S/3.78 millones. Se realizaron distintas campañas como la escolar de Crédito Al toque, Credifácil, Oportunidad Única, Regresa a tu Caja y Regresa a tu Norte, las cuales tienen gran participación en dicho crecimiento”, agrega.

Sobre Caja Piura En el 2024, el mayor crecimiento en colocaciones se observó en la Región Sur ( 1,59%) y en el Centro ( 1,52%). En enero del 2025, el ticket promedio de préstamos fue de S/17.370.

La fuerza de las campañas

Es conocido en el sector que las campañas de julio y diciembre -al coincidir con el pago de las gratificaciones- resultan ser de mayor importancia para los negocios y, por ende, afianza la decisión del microempresario por tomar un crédito.

A lo largo del año, existen campañas que también mueven las colocaciones. No obstante, estas también han cambiado. Así lo sostiene Walter Rojas, de Caja Cusco.

“Desde el año pasado, las campañas han perdido un poco de fuerza. Antes estaba muy marcada la campaña escolar, la del Día de la Madre...ahora casi las campañas se han vuelto expectantes de la reactivación. En algunos meses, sin haber campaña, se ha visto una mejor colocación. Mejoran los ingresos de las familias, se ve un mayor gasto y, por lo tanto, se ve mayor colocación”, afirma.

Esto, para Rojas, tiene un lado positivo: las campañas ya no responden a un mes en específico, sino que la estrategia comercial -“la campaña”- se alarga a todo el año. “Solo en meses de campaña tradicional, damos alguna promoción u oferta adicional”, cuenta.

El dato Caja Cusco tiene hoy una cobertura de 130% para su cartera de alto riesgo. La entidad hoy busca fortalecerse financieramente con la llegada de un socio estratégico. "Esperamos que llegue hacia el 2026, pero nuestro accionista ya aprobó la apertura del 20% del accionariado. Estamos conversando con dos entidades del exterior que están ya evaluando a Caja Cusco", cuenta Rojas, quien precisa que estas dos entidades son organismos multilaterales.

Sobre el particular, Luis Almandoz, gerente de la división Pyme y Negocios del BCP, recalca que el cliente se ha vuelto más conservador y por lo tanto juega más con su stock. “Lo que el empresario está aprendiendo es que necesita mayor flexibilidad ante el stock. En paralelo, está abriendo su abanico de opciones para no jugarse a una sola cosa. Por ejemplo, el empresario de textiles ya no hace solo chompas, sino también otras prendas. Van tratando de diversificar su riesgo”, asevera.

El banco -que se orienta más al mercado pyme- ha tenido resultados positivos en el arranque de año. “Esperamos tener crecimiento durante este primer trimestre y nos estamos enfocando en este primer semestre en afianzar nuestra propuesta digital”, remarca.

El banco espera este año tener un nivel de colocaciones de entre 6% y 8% -similar al año anterior-, pero con una cartera más sana. El número de clientes crecería este año un 20%.

Sobre alza de tasas Para Almandoz, en el mediano plazo el camino para reducir las tasas de interés en los créditos mype dependerán del control de la mora. “Mientras mejor sea tu control de la mora, más bajas van a ser las tasas. Las empresas tenemos que ser lo más responsables posibles para dar el mejor financiamiento, asegurándonos que las personas puedan pagar”, acota.

Estrategias al 2025

Compartamos Financiera, que se encuentra en el proceso de convertirse en un banco, trabajará este año en ampliar los productos que hoy ofrecen a sus clientes. “Estamos trabajando estratégicamente en el ahorro. La idea es que nuestros clientes sigan confiando más en Compartamos, la idea es que tengan no solo crédito sino también seguros y ahorros. Hoy el 17% de nuestros clientes tienen estos tres productos. El objetivo es que para el cierre del 2025, cuando menos lleguemos al 60%“, recalca.

A su turno, Caja Piura ha empezado a otorgar créditos bajo los programas de Fondo Mivivienda y Techo Propio. “Esto con una mirada social y que va en línea con el propósito de nuestra Caja: mejoramos la vida de la personas impulsando su bienestar y desarrollo”, agrega Lescano.

¿Afectarán las elecciones al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas? El segmento no cree que haya impacto considerable. No obstante, este sí puede trasladarse al próximo año. “Este año preelectoral no va a marcar ninguna aceleración o desaceleración en el sector. Sí se da en el año electoral, en la medida que te acercas a la fecha”, finaliza Almadoz.