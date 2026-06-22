Por Melissa Rodríguez Enciso

La primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro registra un avance de apenas 471.111 toneladas, equivalente al 24,6% de la cuota autorizada de 1,91 millones de toneladas, luego de una serie de suspensiones dispuestas por el Ministerio de la Producción (Produce) ante la elevada presencia de ejemplares juveniles y la persistencia de condiciones cálidas en el mar peruano. La campaña acumula un desempeño muy inferior al observado en los dos años previos y ha incrementado la preocupación del sector sobre las perspectivas para el segundo semestre.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.