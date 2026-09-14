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Resumen

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Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Unacem, analiza la prevención también se construye. (Foto: GEC)
Ivo Saona, gerente de Asuntos Públicos y Comunicación de Unacem, analiza la prevención también se construye. (Foto: GEC)
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Por Ivo Saona

Ante los recientes sismos y las alertas por la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, es importante preguntarnos qué tan preparados estamos para enfrentar una emergencia. La prevención, la evacuación y la capacidad de respuesta no deberían ser solo temas de conversación en estos momentos, sino formar parte de nuestra manera de pensar y actuar. Y, sobre todo, llevarnos a una pregunta: ¿qué tan seguras son las viviendas que habitamos frente a un desastre natural?

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