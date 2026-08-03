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Resumen

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Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza la rebelión del Chato (Foto referencial: Magnific)
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza la rebelión del Chato (Foto referencial: Magnific)
/ Dragos Condrea
Por Ximena Vega Amat y León

Luego de leer el titular de la BBC hace poco, “Open AI dice que su inteligencia artificial se rebeló y lanzó un ciberataque sin precedentes”, se me congeló la sangre. Aunque soy fan de la tecnología, uno de mis mayores temores es que avanza tan rápido que es imposible seguirle la pista, algo que vengo repitiendo desde el 2010. El mundo digital es una revolución. La noticia narraba cómo ChatGPT, mi “Chato”, como lo llamo cotidianamente, estaba en una versión piloto resolviendo un examen dentro de un espacio controlado llamado ‘sandbox’ y de pronto, salió de ahí para ir a buscar las respuestas del examen a la empresa que tenía todas las soluciones en su sistema. ‘Hackeó’ la empresa, consiguió las respuestas y obtuvo el máximo puntaje sin que nadie se diera cuenta de nada, hasta cinco días después.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.