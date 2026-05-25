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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la receta para la fidelidad ha cambiado.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza la receta para la fidelidad ha cambiado.
Por María Rosa Villalobos

Ayer, 24 de mayo, este Suplemento cumplió 22 años de trabajo ininterrumpido y lleno de satisfacciones. La más personal es la creación del Día1 Summit, que con 3 ediciones se ha asentado como un espacio de conversación y análisis dinámico. Con esta edición, damos por culminadas nuestras celebraciones con el especial de marcas, que como todos los años, nos trae el Estudio de Marcas de Arellano Consultoría para Crecer.

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