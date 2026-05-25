Ayer, 24 de mayo, este Suplemento cumplió 22 años de trabajo ininterrumpido y lleno de satisfacciones. La más personal es la creación del Día1 Summit, que con 3 ediciones se ha asentado como un espacio de conversación y análisis dinámico. Con esta edición, damos por culminadas nuestras celebraciones con el especial de marcas, que como todos los años, nos trae el Estudio de Marcas de Arellano Consultoría para Crecer.

Categorías como banca y supermercados se abren paso este año en el ranking general de recordación, y con ellas, un perfil del consumidor peruano que termina de consolidarse: uno que no solamente revisa por Internet antes de comprar, sino que tiene hoy más opciones y mayor poder adquisitivo que en el pasado.

El avance del e-commerce trajo mayor competencia local, nuevos ‘benchmarks’ y mayor sofisticación en el proceso de elección de un producto, cualquiera que este sea. Además, su evolución se refleja en el peso incremental de la experiencia digital y presencial. No solo se trata de qué se compra, sino en dónde y cómo se consiguió. Incluso, la exposición de todo el proceso es el pan de cada día en nuestros algoritmos. Los ‘get ready with me’ y los ‘unboxings’ nos muestran marcas y combinaciones, y una nueva manera de diseñar y ejecutar el PR de producto que no se limita a las marcas de belleza.

Así, la sofisticación y especialización no solamente sucede en las áreas del negocio en las que ocurre el proceso creativo para sumarse al último ‘trend’ o crear un nuevo producto, sino también en la manera en la que las marcas aparecen en redes sociales: todas en vertical, en fechas especiales, con lanzamientos y hasta en calendarios de adviento.

Esta edición de Día1 es, pues, un llamado a la acción para la coherencia omnicanal, la calidad de la experiencia y la capacidad de adaptación a nuevas formas de exposición y recomendación. La receta para la fidelidad ha cambiado y es (mucho) menos masiva.