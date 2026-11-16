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Resumen

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Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza la resiliencia se cocina antes.
Karla Verástegui, gerente de Innovación e Impacto Social de Aporta, analiza la resiliencia se cocina antes.
Por Karla Verástegui

El Enfen anticipa un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria. Según un sondeo reciente de LHH, lo que más preocupa a la mitad de los CEO consultados frente a este escenario es el daño en las viviendas de sus colaboradores.

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