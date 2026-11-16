El Enfen anticipa un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria. Según un sondeo reciente de LHH, lo que más preocupa a la mitad de los CEO consultados frente a este escenario es el daño en las viviendas de sus colaboradores.

En Aporta, la plataforma de innovación e impacto social de Breca, desarrollamos un censo desde el 2021 con 5 dimensiones: educación, salud, finanzas, vivienda y redes de apoyo, que abordan el bienestar de las personas de manera integral. Esos indicadores han permitido detectar las vulnerabilidades y abordarlas de manera oportuna.

Ante desastres como El Niño, mirar las viviendas no basta. El siguiente paso para las empresas es identificar las organizaciones que pueden sostener a sus equipos en una emergencia y fortalecerlas desde ahora con alimentos, capacitación y canales de comunicación. Eso también es proteger su negocio.

Las ollas comunes son un buen ejemplo. Recuerdo la importancia que cobraron durante emergencias como Yaku y El Niño costero de 2023. Las ollas resurgieron en el norte para alimentar a familias que lo habían perdido todo, mientras que sus lideresas acompañaban a sus comunidades para salir adelante.

Gracias al apoyo de Tasa, venimos trabajando junto a Perú Pendiente en Sabores que Nutren, un proyecto con lideresas de ollas comunes de Ventanilla, que en setiembre nos acompañaron con sus nutritivos platos a base de pescado en la feria de Perú Sostenible. Buscamos fortalecer su liderazgo y sus conocimientos en nutrición para que sean focos de resiliencia en sus comunidades. Convirtiéndolas en protagonistas posicionadas en la primera línea de respuesta ante una emergencia. Esa primera línea importa a las empresas mucho más de lo que se suele creer.

Ningún desafío social se resuelve desde una sola trinchera. En Aporta lo hemos aprendido trabajando junto a organizaciones comunitarias, que conocen el territorio, y a la academia, que nos ayuda a medir qué funciona. Esa misma lógica sirve frente a El Niño, cuando los sectores privado y público, academia y comunidades articulan antes de la emergencia, la respuesta llega más rápido y a quien más la necesita. La resiliencia no se improvisa en la emergencia, se cocina antes.