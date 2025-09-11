Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
La ruta de crecimiento de Smart Fit y su marca premium, Bio Ritmo, en el Perú: nuevas aperturas, competencia y explosión ‘fitness’
Resumen de la noticia por IA
La ruta de crecimiento de Smart Fit y su marca premium, Bio Ritmo, en el Perú: nuevas aperturas, competencia y explosión ‘fitness’

La ruta de crecimiento de Smart Fit y su marca premium, Bio Ritmo, en el Perú: nuevas aperturas, competencia y explosión ‘fitness’

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Desde hace unos meses, Nicolás Calderón- quien también lidera el Grupo en Chile– asumió como Country Manager de Smart Fit Perú. Este año es importante para la operación, no solo porque buscan consolidar su liderazgo en el mercado, sino porque Bio Ritmo, la marca de gimnasios premium del Grupo, aterrizó en el Perú con su primer local en el centro comercial El Polo (Surco), se viene el segundo y alista su expansión. Smart Fit, por su parte, apunta a alcanzar sus 100 locales en el 2026. El ejecutivo revela a Día1 todos los detalles.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC