icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El sector aerocomercial se va redefiniendo y afronta escenarios de alza de costos (Foto: Difusión)
El sector aerocomercial se va redefiniendo y afronta escenarios de alza de costos (Foto: Difusión)
Por Claudia Inga Martínez

Volar hoy en día es más simple que hace casi 10 años atrás, cuando empezaron a operar las primeras aerolíneas ‘low cost’ en el Perú. Un modelo que dinamizó la competencia del sector con precios base muy accesibles, –que llegaron a ser entre el 40% y el 50% menores a los precios de los pasajes en ese entonces– para que el usuario pueda diseñar un viaje a su medida, disgregando servicios y pagando por lo que realmente necesita.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?