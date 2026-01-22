La TUUA para escala internacional de la discordia: los efectos y qué se sabe sobre las negociaciones para suprimirla en el Jorge Chávez

Ha pasado más de mes y medio desde que se inició el cobro de la tarifa para escalas internacionales, también conocida como la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, en el aeropuerto Jorge Chávez. Un cobro que despertó discrepancias entre Lima Airport Partners (LAP) y las aerolíneas desde el 2025.

LAP reafirma que este cobro está estipulado en la adenda 6 del contrato de concesión, por lo que estaban en capacidad de cobrarla desde el primer día de operación del nuevo aeropuerto. Lo que finalmente hicieron el 7 de diciembre del 2025, tras postergarse en dos ocasiones: la primera, para conversar con las aerolíneas a fin de que esta pueda incluirse en la tarifa final del pasaje aéreo hasta finales de septiembre; y luego mediante un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y otros actores, cuando ingresó el nuevo gobierno.

Si bien se trata de una decisión entre el Estado peruano como concedente y LAP como concesionario, los gremios de aerolíneas han alertado el perjuicio que podría generar esta tarifa adicional a los pasajeros en tránsito que hagan escala en Lima, tanto a nivel de conectividad, como de flujo de viajeros y, por tanto, en el potencial del aeropuerto Jorge Chávez como hub de América Latina.

De hecho, Peter Cerdá, vicepresidente regional de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, asegura que los impactos adversos ya se están sintiendo con los anuncios de aerolíneas que están optando por hacer escalas en otros hubs como Panamá, Bogotá, Sao Paulo y Buenos Aires, en lugar de Lima. “Hay vuelos a Orlando que ya operan desde Bogotá en lugar de Lima”, menciona. Esto, a fin de evitar las conexiones en Jorge Chávez, donde se cobra esta TUUA de transferencia internacional de US$11,86 por tramo.

Ante ello, el gremio de aerolíneas ha retomado las reuniones con las autoridades para mostrar estos hechos y explicar que se necesita encontrar una solución. La última reunión, cuenta Cerdá, se produjo la semana pasada con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles.

¿Avanzaron las conversaciones?

Cerdá comenta a Día1 que consideran que esta reunión fue positiva.

Desde IATA indican que en la reunión también estuvo presente el MTC y Mincetur. Siendo la primera vez que abordaban este encuentro con la ministra. “La ministra fue muy receptiva, el intercambio fue muy bueno”, comenta.

Asimismo, recuerda que unas horas antes de que iniciara la aplicación de la TUUA de transferencia internacional en diciembre prácticamente se había llegado a un acuerdo, con un costo menor, pero que al día siguiente desapareció una respuesta distinta por parte del concesionario. Asegura que esta alternativa estaría siendo retomada como opción para el MEF, ya que volverá a estar encima de la mesa para ser evaluada.

El ejecutivo remarca que la conectividad y movimiento de pasajeros domésticos se ha incrementado un 19% desde el 2019; no obstante, no sucede aún lo mismo con los turistas internacionales, siendo uno de los pocos países de la región que todavía no recupera su conectividad internacional.

¿En qué consistió la propuesta que pudo ser? Cerdá comenta que por aquellos días se planteaba establecer un cobro similar al que tiene Sao Paulo, que es de US$2,5 por tramo de cara al pasajero, que sería agregado al ticket aéreo final. “Buscaron un monto que el pasajero pueda pagar sin afectar la demanda y se priorizara el volumen”, apunta. El tema se frenó, indica, porque LAP no dio respuesta al Estado.

“Sin embargo, nos queda claro de la reunión de ayer que en este caso, si bien se va a retomar esa solución, la posición del MEF en general es que el concesionario también tiene que ceder”, explica.

Tras la conversación, menciona que este es un buen punto de partida para que lo evalúen y tomen decisiones.

“El sector ha sido duramente castigado en Perú en los últimos años. Primero con los problemas sociales y económicos, luego con la entrega del aeropuerto, que tardó seis meses cuando las aerolíneas ya estaban comprometidas con nuevos vuelos y ahora esta tarifa”, detalla. De hecho, el gremio estima que el sector crecería tres veces más de lo que crecerá con una TUUA vigente: sin la TUUA de escalas internacionales, podría crecer al 9%.

¿Las aerolíneas aceptarían la opción de una reducción de la tarifa? Cerdá se reafirma de que el escenario ideal sería la eliminación de este costo, pero que la alternativa de la reducción a una tarifa similar a la de Sao Paulo podría ser otra posibilidad. “El aeropuerto paulista cobra una tarifa. Hoy en día el aeropuerto de Lima no se puede, no está a la medida o a la talla del de Sao Paulo, donde el tráfico es tres veces más grande”, sostiene.

A la par, los gremios de aerolíneas habían apelado a las tarifas definitivas aprobadas por Ositran -que establece US$11,86 por tramo en la tarifa para escala internacional-. Desde IATA indican que en un plazo de 30 días hábiles, que se cumplirá en quincena de febrero, deberían darles una respuesta sobre si procedió o no.

Cerdá anota que la industria aerocomercial está dispuesta a ceder y buscar soluciones que no afecten a los pasajeros. “Buscamos que el Gobierno se involucre de una manera abierta. Ha sido positiva la reunión, han pedido a sus equipos que se busque una solución y no quedarse solo con la posición cerrada de LAP”, apunta.

El vocero de IATA precisa que en la reunión el Gobierno se comprometió a mantener plenas vías de comunicación para acceder a toda la data que sustente la búsqueda de soluciones y que el MEF propuso una reunión de muy alto nivel, con el presidente, ministerios y entre otros actores a finales de la primera semana de febrero, donde se lleguen a conclusiones al respecto.

LAP también iba a cobrar una tarifa por conexiones nacionales en el Jorge Chávez, pero ha quedado suspendida en espera de la modificación contractual o adenda con el Estado, que se espera esté lista en marzo.

“Les hemos explicado el impacto que se ha tenido hasta el momento y que advertimos que no se llegara a este punto, al que se ha llegado. Por eso tenemos que trabajar con rapidez para que no hayan otras rutas impactadas si esto (aplicación de la TUUA de transferencia internacional) se sigue prolongando”, apunta.

La posición de LAP: “No hay impacto”

En tanto, Lima Airport Partners comenta que desde el inicio del cobro de la TUUA de Transferencia Internacional hasta el 14 de enero, 203.679 pasajeros internacionales han hecho uso del aeropuerto y, argumenta el concesionario, no se ha registrado ninguna afectación operativa o demora en las conexiones.

“Sin embargo, desde LAP debemos precisar que la mayoría de los pasajeros que hacen conexión internacional en Lima, cuestionan el cobro porque no está incluido en el pasaje, como ocurre con los costos o tasas aeroportuarias en todas partes del mundo. Esto último es una decisión exclusiva de aerolíneas”, remarcan.

El concesionario niega que haya algún impacto y que las decisiones de las aerolíneas estén motivadas por esta tarifa. “A la fecha, no se ha identificado ninguna decisión estructural de Latam ni de otras aerolíneas de dejar de utilizar Lima como hub de conexión como consecuencia del cobro de la TUUA de Transferencia Internacional”, mencionan.

En esa línea, LAP atribuye que son decisiones que están dentro de la dinámica propia del sector aeronáutico y que las aerolíneas modifican o cancelan rutas de manera constante según sus intereses comerciales. Lo que contrasta con lo que afirman las aerolíneas.

Actualmente, hay 23 aerolíneas que realizan vuelos internacionales. De ellas, precisa LAP, tres participan en el mercado de vuelos de conexión desde Lima, y Latam tiene el 86% de dicho mercado.

El concesionario, además, descarta que esta situación les haya quitado atractivo y resaltan que existen aerolíneas interesadas en ampliar frecuencias, iniciar nuevos servicios y nuevas compañías que buscan ingresar al mercado.

El 2025, cuentan, el tráfico de pasajeros en transferencia internacional cerró con más de 1,6 millones de pasajeros y un crecimiento superior al 21%, y los indicadores iniciales de 2026- agregan- confirman la continuidad de esa tendencia.

LAP también cuenta que esta tarifa es utilizada como práctica habitual en otros hubs del mundo como Londres, Frankfurt, Ámsterdam o Madrid, sin que ello haya significado pérdida de competitividad ni reducción de tráfico.

La aerolínea Latam anunció la cancelación de al menor 5 rutas, señalando que es debido a la nueva TUUA de transferencia internacional en el aeropuerto de Lima. Además, dijo que reevalúa sus inversiones para los próximos 5 años a raíz de esta medida. La aerolínea tiene a Lima como uno de sus hubs operacionales.

¿LAP podría retomar el diálogo para negociar una reducción o ver alternativas para no cobrarla la tarifa internacional como será con la doméstica? El concesionario comenta a Día1 que LAP mantiene una actitud abierta al diálogo técnico y constructivo con aerolíneas y autoridades, dentro del marco del Contrato de Concesión y la regulación vigente. LAP recuerda, así, que la TUUA de Transferencia Internacional fue fijada por Ositran y su aplicación está expresamente prevista en la Adenda 6 y, por ende, en el contrato.

La TUUA de transferencia doméstica para vuelos nacionales, de otro lado, se encuentra suspendida, mientras que LAP y el MTC trabajan en una posible modificación contractual.

¿Demoras en las entregas de fase 2 del nuevo Jorge Chávez?

Iata advierte que la entrega de la llamada fase 2 de las obras del aeropuerto Jorge Chávez presenta algunos retrasos, ya que deberían contar con unas 49 mangas y hasta el momento no han pasado las 30 mangas. “Hemos visto además que toda la zona que se iba a entregar está cubierta con una especie de pancarta en el nuevo terminal, lo que hace que hayan menos mangas, mantengamos el problema de de los buses para los pasajeros y pasajeros que tienen que estar más de una hora en el avión”, reportan.

LAP responde que la fase 1-B o fase 2 se ha está entregando de manera progresiva, y con ello el aeropuerto tendrá una capacidad para 40 millones de pasajeros. En la actualidad el terminal está preparado para atender los 28 millones de pasajeros que se esperan para el 2026.

“No se trata de retrasos. Como ya hemos comentado, las entregas se están dando de manera progresiva y estamos siguiendo un cronograma que responde principalmente a la complejidad del proyecto, la necesidad de realizar pruebas operativas exhaustivas –con un aeropuerto en operación- y la coordinación con múltiples actores del sistema aeroportuario", comenta LAP.

No obstante, el concesionario indica que las nuevas fechas han sido comunicadas oportunamente a las aerolíneas involucradas.