La última del 2025 

Cumplir la regla fiscal este 2025 ha sido muy duro, sin duda. Así lo (re)afirmó la titular del MEF, Denisse Miralles, a El Comercio hace tan solo algunos días; la ministra cumple hoy 76 días en el cargo.

Llegar al 2,2% planteado este año siempre fue un reto. Lo dijo más de una vez Raúl Pérez Reyes, su predecesor. De hecho, mucho antes de la salida de Dina Boluarte, el señor Pérez Reyes se refirió a la posibilidad de cambiar la regla fiscal, pero en julio pasado fue tajante al indicar que los resultados tributarios de junio y julio nos permitirían cumplir con el objetivo de este año. Y vamos a llegar, pero no holgados. La gestión de la ministra Miralles ha tenido que recortar gastos del gobierno para llegar a la meta, parchando así más de una irresponsabilidad.

Hacer lo necesario para cumplir la regla fiscal este y el próximo año (1,8%) es parte de la labor de la titular del MEF. Y sí, es difícil. Pero, así como la ministra Miralles criticó la regla, indicando que podría revisarse porque fue desarrollada hace más de 20 años, me permito criticar el momento en el que llega este mensaje. Y es que, algunas autoridades parecen no entender la importancia de este punto para nuestra economía. El tema fiscal ha sido una preocupación constante durante este año. Ejemplo de ello fue la conferencia de prensa que por primera vez en su historia realizó el Consejo Fiscal para advertir el alto costo de las leyes que aprobó y buscaba aprobar el Congreso.

Aunque efectivamente nuestra regla fiscal fue desarrollada hace más de 20 años y las metas podrían estar en función a los ciclos económicos, en este momento previo a las elecciones es importante no dejar ideas sueltas que puedan ser tomadas por la política creativa que tanto abunda. La posibilidad de repensar la regla fiscal sería una buena recomendación para el sucesor de la ministra Miralles, pero más adelante. Aunque de buena fe, sus opiniones no deberían hacerle sombra al esfuerzo que ha realizado su gestión para firmar el Acuerdo Fiscal.

¡Hasta enero!

Esta es, querido lector, la última edición del 2025 de Dia1. Gracias por acompañar al equipo de Economía y Dia1 un año más. ¡Reciba muy bien el 2026!