Este 2026 marca una nueva etapa de crecimiento para la Universidad de Piura (UDEP) en sus dos sedes, con la implementación de nuevas carreras y una inversión superior a los US$5 millones en infraestructura en Miraflores. El énfasis está en este distrito, donde opera desde 2003 como parte de una estrategia para posicionarse cerca de los principales ecosistemas empresariales y de toma de decisiones.

En ese contexto, la universidad cerró el 2025 con la adquisición de dos inmuebles en el distrito —uno en la calle Inclán y otro en la av. Arequipa—, que forman parte de su plan de consolidación en Lima. Los espacios serán acondicionados para oficinas administrativas, que entrarán en operación en el segundo semestre de este año, y para una unidad de posgrado cuya puesta en marcha se proyecta hacia el 2027. En paralelo, la UDEP lanzó diez nuevas carreras en el 2026 —cuatro en Lima y seis en Piura—, la mayor expansión académica en casi una década.

Con ello, proyecta cerrar el año con un crecimiento de 20% en su población estudiantil. A mediano plazo, sin embargo, el rector Paul Corcuera estima que el avance tenderá a ser principalmente orgánico en un horizonte promedio de cinco años.

Apuesta por salud

Desde el 2017, la universidad ha puesto énfasis en el desarrollo de carreras vinculadas a la salud. Hoy, la facultad de Medicina en Lima explica cerca del 40% de los ingresos de esa sede, lo que ha elevado las exigencias en infraestructura y plana docente para sostener su expansión.

Con esa experiencia, la institución evalúa replicar iniciativas en el norte del país. El primer paso ha sido el lanzamiento de la carrera de Psicología en Piura, mientras se analizan proyectos de mayor escala vinculados a investigación en enfermedades propias de la región.

“Con la experiencia de Lima, podríamos proyectar el desarrollo de actividades en la zona norte, ya sea a través de Medicina o de un centro de investigación enfocado en enfermedades propias de la región. La idea es aprovechar ese aprendizaje para impulsar iniciativas que se puedan consolidar, ampliar o implementar en Piura. Una facultad sería, por supuesto, lo ideal, pero eso implica un paso mayor que debe evaluarse con mucha responsabilidad”, comentó el rector Paul Corcuera.

Los planes no contemplan la apertura de nuevas sedes. El enfoque está en consolidar las actuales bajo un modelo académico con ratios de 25 alumnos por docente.

“Nuestro formato es contar con profesores a tiempo completo; una gran parte de ellos cuenta con doctorados en instituciones del extranjero. Es un formato más caro que otros, pero permite que los alumnos puedan estar atendidos. Por ello, el crecimiento va en la medida en que seamos capaces de atender las necesidades que los alumnos puedan tener y, por lo tanto, puede ser más lento que otros”, refirió.

/ Fabrica360

Financiamiento diversificado

Actualmente, el 60% del presupuesto proviene de las matrículas. El resto se reparte entre actividades complementarias como diplomados y maestrías, proyectos de investigación en comunidades y aportes de exalumnos y patrocinadores de becas. Esta última fuente busca ser ampliada mediante campañas anuales de ‘fundraising’; una próxima edición comenzará en dos meses.