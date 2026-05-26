Esto, así como la presencia de Vakimu y Danlac, muestra también la diversificación y especialización de la categoría, indican desde la consultora.

El yogur y el kéfir son productos lácteos fermentados, ricos en proteínas, calcio y vitaminas. además, ayudan a mejorar la flora intestinal. (Foto: iStock) / bymuratdeniz

Si bien estas marcas aparecen más abajo en consumo y en recordación, destacan en los indicadores de confianza y recomendación. Mientras que Vakimu resalta como la primera marca que más extrañarían los peruanos si desapareciera de la categoría.

Gloria, de hecho, también observa que la aparición de más jugadores especializados es un reflejo de cómo la categoría viene evolucionando y diversificándose de manera muy dinámica. “Hoy vemos un consumidor mucho más interesado en productos especializados, funcionales y alineados a distintos estilos de vida, lo que está impulsando el crecimiento de segmentos como el yogurt”, cuenta Daniella Rentería, Gerente de Marketing e Innovación de Gloria. Es por eso que, afirma, han lanzado la línea Pro, impulsando innovaciones que respondan a estas nuevas necesidades del mercado.

Desde Gloria aseguran que esta categoría es pilar de su portafolio y que su visión es fortalecer su liderazgo en lácteos mientras continúan expandiendo sus productos, con una sólida distribución en el país. Todo ello, aseguran, les ha permitido ser los líderes y desarrollar un nivel de conexión emocional fuerte con los consumidores. “Como parte de ese proceso, realizamos un importante ‘rebranding’ de nuestro portafolio, construido a partir de nuestros principales ‘brand cues’ (elementos distintivos de marca)”, mencionan.

Rubiños explica que las marcas líderes del mercado en una categoría madura deben buscar afianzar y cuidar el vínculo emocional.

5. Productos lácteos, produce bacterias naturales de la lengua. (Foto:GettyImages)

Marcas blancas en el ruedo

De otro lado, destaca también la aparición cada vez mayor de las marcas blancas como Bells, Tottus o Cuisine & Co, tanto en recordación como en consumo frecuente. Al respecto, Rubiños detalla que estas marcas blancas empiezan a entrar a esos espacios al cumplir su promesa de valor de ecuación valor-precio y cuando los consumidores no encuentran diferenciación con otra marca comercial, sobre todo en los ‘tiers’ de entrada, ya que suelen ser marcas más económicas.

Jorge Rubiños, de Arellano Consultoría.

Asegura que esto abre una oportunidad para las marcas blancas que entran en más categorías para tener mayor volumen, y un reto para las marcas en diferenciación y relevancia porque “a alguna otra marca le han quitado recordación y volumen (en ventas)”, anota.