Por Claudia Inga Martínez

En la categoría de Lácteos, Gloria brilla como la marca más recordada por los consumidores peruanos, de acuerdo al Estudio de Marcas 2026, de Arellano Consultoría. La firma del tarrito azul ha crecido siete puntos frente al año pasado en el ‘top of mind’, seguida por Laive, Danlac, Bonlé (también de Gloria) y Vakimu. Como explica Jorge Rubiños, director comercial en Arellano Consultoría, se trata de una categoría madura con un 86% de penetración, donde 7 de cada 10 familias mencionan a Gloria como primera marca. Además, resalta que Laive también se recupera en recordación y tanto Danlac como Nestlé han crecido en la mente del consumidor. “Danlac ha buscado trabajar mucho su posicionamiento en un segmento de alto valor, apuntando a innovación de productos con especialización”, comenta el experto.

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