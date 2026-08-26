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Resumen

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Revuelto SV. (Foto: Lamborghini)
Revuelto SV. (Foto: Lamborghini)
/ wolfango spaccarelli
Por Christian Silva

Lamborghini presentó su modelo híbrido enchufable Revuelto SV (’SuperVeloce’ en italiano o súper veloz) durante el evento ‘Monterey Car Week’, en California, Estados Unidos. El CEO de la compañía italiana, Stephan Winkelmann, comenta que se fabricarán una 1.963 unidades -que coincide con el año de fundación de la empresa- de este superdeportivo y se iniciarán las entregas desde el siguiente año.