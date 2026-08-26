Lamborghini presentó su modelo híbrido enchufable Revuelto SV (’SuperVeloce’ en italiano o súper veloz) durante el evento ‘Monterey Car Week’, en California, Estados Unidos. El CEO de la compañía italiana, Stephan Winkelmann, comenta que se fabricarán una 1.963 unidades -que coincide con el año de fundación de la empresa- de este superdeportivo y se iniciarán las entregas desde el siguiente año.

Justamente, este tipo de vehículos de motor V12 son muy apreciados en América Latina, señaló el ejecutivo en una conferencia de prensa con medios internacionales, de la cual participó Día1.

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Híbrido

Lamborghini considera la tecnología híbrida como una solución a mediano plazo, sostiene Winkelmann. Pero la adopción también toma en cuenta el vínculo emocional de sus clientes con la marca de lujo y velocidad.

Es así que ya hay una mayor aceptación de los clientes por la tecnología electrificada, indica el ejecutivo, así como el trabajo que ha realizado Lamborghini en modelos híbridos enchufables y con motor V8, como es en el caso del súper SUV Urus SE y el superdeportivo Temerario.

Revuelto SV. (Foto: Lamborghini) / kormik riccomini

El fabricante italiano no observa el motor híbrido como una tecnología puente. Esto, porque eleva la potencia de los vehículos para que estos tengan mayor rapidez y seguridad, y el enfoque de las personas esté en la conducción del ‘SuperVeloce’.

“No compras un Lamborghini porque necesitas uno, sino porque quieres hacer realidad un sueño. No vendemos movilidad, sino sueños. Debemos apostar por innovación tecnológica, pero esto tiene que estar vinculado con el deseo de los clientes”, precisó.

En ese sentido, Winkelmann comenta que, por este vinculo emocional, en estos momentos aún no hay interés de los clientes en un modelo 100% eléctrico.

Por otra parte, para este año Lamborghini planea iniciar operaciones en República Dominicana.