Larcomar volvería a tener cine en el 2020

Rentabilizar, cada vez más, los metros cuadrados de los ‘malls’ es el reto de los operadores comerciales y Parque Arauco (PA) no es ajeno a ello. No en vano, el grupo chileno reforzará la propuesta de entretenimiento del icónico Larcomar sumando, nuevamente, a su oferta un complejo de cine.

► Al mes 66 millones de personas visitan centros comerciales

► MegaPlaza: Parque Arauco se hace dueña absoluta de malls por US$120 millones

► Mallplaza apunta a la omnicanalidad ante llegada agresiva del e-commerce

Esta vez su ‘partner’ será el gigante mexicano Cinépolis, que ya cuenta con cuatro operaciones en el país. La cadena implementará un total de 11 salas, las cuales empezarían a funcionar en el año 2020. “Estamos en la etapa final de las autorizaciones para que esto ocurra”, revela a Día1 Eduardo Herrera, country manager en el Perú de Parque Arauco, en el marco de Perú Cumbre de Consumo Masivo, organizado por El Comercio y El Dorado Promarkets.

Recordemos que en noviembre del 2016 la empresa peruana UVK Multicines dejó de operar, tras el fatídico incendio que dejó víctimas mortales.

El próximo año, el ‘mall’ miraflorino también afianzará su propuesta comercial y gastronómica y estaría así operativo al 100%. En el primer caso, se concretará el ingreso de H&M, asegura el ejecutivo. El local de tres niveles se instalará en el ala izquierda del centro comercial mirando hacia el mar, donde antes estaban los restaurante Tony Roma’s y Pardos Chicken.

En cuanto a su oferta gastronómica actual, precisa que, esta es un ‘hit’ y por eso existe, naturalmente, una gradual pero permanente rotación de locatarios. En vista de ello, han decidido implementar el concepto ‘food hall’, tendencia ‘gourmet’ que se viene desarrollando en las principales ciudades del mundo, que consiste en tener muchos restaurantes en un mismo lugar. “Así como existen el ‘coworking’ ahora habrá el ‘codining’”, refiere Herrera.

El ‘food hall’, que será el primero en el país -asegura Herrera- se implementará en un área de 2.500 m2, antes ocupado por el bowling, que albergará a restaurantes peruanos, principalmente, con una propuesta sofisticada,

PLAZA JESÚS MARÍA

En cuanto a su proyecto comercial en Jesús María, Eduardo Herrera dice que están, prácticamente, amarrados de manos, porque mientras no completen al 100% el proceso de desalojo de los inquilinos precarios no pueden iniciar la remodelación programada. “Es parte del costo de tomar un pasivo ocupado, normalmente la ruta de este tipo de operaciones es dura”, asevera.

Así es que, mientras no tengan la propiedad consolidada, prefiere no hablar de plazos ni de inversiones (según ‘Diario Financiero’ bordearía los US$65 millones). No obstante asegura que el proceso de desalojo está avanzando en 90%. Hay mucho interés de las marcas, pero aún no podemos tampoco firmar contratos. “Jesús María es uno de los pocos lugares donde la clase media pura existe y un barrio con una actividad comercial tan centralizada”, dice.

Este ‘mall’ vecinal- con un GLA de 20.000 m2 distribuidos en 5 pisos- es un proyecto desafiante porque tendrá que romper con el ‘statu quo’ por su verticalidad, cuyo objetivo será trasladar el consumo tradiconal al moderno, manifiesta el máximo ejecutivo de Parque Arauco.

El peso de Parque Arauco en el Perú