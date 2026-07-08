Apenas dos semanas después de lanzar sus primeras aguas saborizadas, San Carlos ya modificó su hoja de ruta. La buena recepción del producto en las bodegas llevó a cbc Perú a adelantar tres meses su ingreso al canal moderno, una decisión que también elevó sus expectativas comerciales en una categoría que viene creciendo a doble dígito en el país.

La apuesta marca el ingreso de San Carlos —marca de agua de cbc Perú, embotellador de PepsiCo en el país— a la categoría de aguas saborizadas, un segmento que, según la compañía, mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años impulsado por consumidores que buscan alternativas más saludables a las gaseosas.

“Sabíamos que era una categoría que venía creciendo a doble dígito y vimos una oportunidad importante para expandir la marca San Carlos hacia una nueva ocasión de consumo”, señala a Día1 Alessandra Medina, gerente de Marketing de cbc Perú.

La ejecutiva explica que el desarrollo del producto tomó alrededor de un año y medio, e incluyó múltiples pruebas con consumidores antes de definir las fórmulas finales. “Nos aseguramos de tener fórmulas ganadoras que transmitieran refrescancia y bienestar, porque entendíamos que el consumidor estaba migrando hacia opciones más saludables, pero sin renunciar al sabor”, comenta.

Apenas dos semanas después de lanzar sus primeras aguas saborizadas, San Carlos ya modificó su hoja de ruta.

Las bodegas aceleraron los planes

A diferencia de otros lanzamientos, cbc Perú decidió que San Carlos Saborizada debutara primero en las bodegas, un canal donde la compañía ya cuenta con una amplia cobertura por su portafolio de bebidas.

“Sabíamos que el canal tradicional nos iba a permitir una penetración mucho más rápida. La confianza que ya tienen los bodegueros en nuestras marcas hizo que el lanzamiento tuviera una muy buena aceptación desde el inicio”, explica Medina.

La ejecutiva indicó que esta estrategia permitió validar el producto en el mercado antes de ampliar su distribución. Además, destaca que las bodegas seguirán siendo un canal clave por la alta rotación que generan.

“Las bodegas nos dan una frecuencia de compra muy importante, mientras que el canal moderno aporta visibilidad y nos permite llegar a nuevas ocasiones de consumo. Ambos cumplen roles distintos dentro de la estrategia de crecimiento”, sostiene.

Apenas dos semanas después de lanzar sus primeras aguas saborizadas, San Carlos ya modificó su hoja de ruta.

Avance apalancado en una categoría en expansión

La apuesta de cbc Perú es que el dinamismo de las aguas saborizadas continúe. Aunque la compañía evitó revelar una meta de participación de mercado, sí proyecta que el desempeño de San Carlos acompañe el crecimiento de la categoría.

“Si el mercado continúa creciendo a doble dígito, nosotros esperamos crecer también a doble dígito”, señala Medina.

Más que buscar una participación inmediata, la empresa apunta a fortalecer la presencia de San Carlos en Lima y ampliar su portafolio dentro de la categoría de bebidas. “Esta nueva subcategoría nos permite tener una propuesta más robusta y ofrecer un portafolio más completo tanto a los consumidores como a nuestros clientes”, explica.

Apenas dos semanas después de lanzar sus primeras aguas saborizadas, San Carlos ya modificó su hoja de ruta.

La innovación no termina

El lanzamiento también responde a un consumidor que busca alternativas distintas a las gaseosas, sin renunciar al sabor. Según Medina, esa tendencia explica el crecimiento sostenido que viene mostrando el segmento de aguas saborizadas.

“Hoy el consumidor busca alternativas más saludables que puedan consumir a cualquier hora del día. Esa es una tendencia que seguimos muy de cerca”, afirma.

La marca debutó con sabores de limón y manzana, los más consumidos por los peruanos. Sin embargo, el plan contempla seguir ampliando la oferta. “Para el último trimestre del año esperamos incorporar entre dos y tres sabores adicionales, de cara a la campaña de verano”, concluye.