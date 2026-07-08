Por Fiorella Gil Mena

Apenas dos semanas después de lanzar sus primeras aguas saborizadas, San Carlos ya modificó su hoja de ruta. La buena recepción del producto en las bodegas llevó a cbc Perú a adelantar tres meses su ingreso al canal moderno, una decisión que también elevó sus expectativas comerciales en una categoría que viene creciendo a doble dígito en el país.

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