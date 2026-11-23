Ad portas de la CADE 2026, me alegro de ser la chancona que anota todo. En base a las últimas ediciones en las que me tocó asistir de ponente, panelista y espectadora, escribo este artículo basada en mis apuntes personales, buscando el hilo conductor de lo que me llevé después de cada edición.

Siempre me llamó la atención que fuera una iniciativa de los empresarios que busca resolver los problemas del Perú, teniendo como invitados a políticos clave. Con esa visión, al inicio pensaba que debía ser una organización compartida. Sin embargo, con el tiempo, mi lógica inicial cedió. Considero que el sector público y el privado no son lo mismo, ni deberían serlo. Si bien pueden trabajar juntos y buscar un mismo nivel de eficiencia, los objetivos siempre estarán en distintos planos. Las CADE siempre hablan de una forma u otra de las cuerdas separadas, y de este Perú que se balancea entre la inestabilidad política y los movimientos económicos pendulares. Creo que hemos aprendido a vivir como equilibristas de circo en esta desconexión, resilientes y eternamente sobrevivientes, como héroes sí, pero más parecidos al Chapulín Colorado que a Superman.

Es así que el Perú ha aprendido a resistir, pero no necesariamente a progresar, porque la estabilidad económica que logramos en los momentos positivos del péndulo no es sinónimo de desarrollo para todos. Por eso, si bien somos aplaudidos por los buenos indicadores macroeconómicos, persisten las terribles brechas en educación, salud, seguridad e informalidad.

Al final del día, el problema principal termina siendo que no se tienen los objetivos claros, o no están compartidos por los ‘stakeholders’. Si eventualmente un objetivo se alinea en el universo, la gestión suele ser desastrosa. Es aquí donde las brechas de educación e informalidad nos pasan la cuenta, sumado por supuesto a la falta de valores y la enorme corrupción que nos inunda como sociedad. Gestionar en este escenario tan caótico es prácticamente una hazaña.

En cada CADE escucho que el Perú avanza a pesar de sus gobiernos. Ojalá no celebremos nuestra capacidad de resistencia, sino que empecemos a transformarnos a partir de nuestras diferencias. La mayor fuerza de un país es reconocer que siendo distintos somos capaces de construir un mismo país.