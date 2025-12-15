Paola Villar S.
Paola Villar S.
Christian Silva
Christian Silva

Escucha la noticia

00:0000:00
Las exportaciones continúan brillando: se sostiene la expansión a doble dígito en envíos tradicionales y no tradicionales, ¿esto se mantendrá en el 2026?
Resumen de la noticia por IA
Las exportaciones continúan brillando: se sostiene la expansión a doble dígito en envíos tradicionales y no tradicionales, ¿esto se mantendrá en el 2026?

Las exportaciones continúan brillando: se sostiene la expansión a doble dígito en envíos tradicionales y no tradicionales, ¿esto se mantendrá en el 2026?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El 2025 está próximo a culminar como un año dorado para las exportaciones peruanas. Con términos de intercambio que han alcanzado niveles máximos desde 1950, los envíos al exterior se posicionan como uno de los principales motores de crecimiento de la economía local, mientras que el rubro exportador extiende el dinamismo y potencial de crecimiento consolidado en las últimas décadas.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC