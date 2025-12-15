Las exportaciones continúan brillando: se sostiene la expansión a doble dígito en envíos tradicionales y no tradicionales, ¿esto se mantendrá en el 2026?

En octubre, por primera vez en la historia, las exportaciones peruanas ascendieron a US$9.042 millones en un solo mes, anotando un récord mensual . Gabriel Arrieta, jefe de Estudios Económicos del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), explica a Día1 que los envíos al exterior entre enero y octubre sumaron cerca de US$72.000 millones, registrando una tasa de crecimiento de 20% en comparación al mismo período del año anterior, con períodos mensuales de doble dígito de avance.

Gran parte de estos resultados se explican por los precios internacionales notablemente favorables para los principales productos peruanos de exportación. Aquí resaltan, por supuesto, los envíos del sector minero, que explican cerca del 65% de las exportaciones peruanas los primeros 10 meses del año; pero los reflectores también apuntan al sector agroexportador, donde varios productos marcan la pauta y anotan récords de envíos a la fecha.

Así, la proyección de ADEX apunta a que los envíos totales del Perú crecerán 16,5% al cierre de este año, llegando a más de US$86.000 millones. Por su parte, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) sostiene una proyección de US$85.000 millones para el cierre de este 2025: una cifra “conservadora”, considera César Llona, viceministro de Comercio Exterior, quien enfatiza la labor del Ejecutivo para continuar expandiendo el alcance de los productos locales.

El Mincetur también prevé que las agroexportaciones llegarán a US$14.000 millones al cierre del 2025, y que sostendrían un nivel similar en el 2026 .

El impulso minero

A nivel desagregado, Arrieta detalla que el cobre y el zinc han mostrado un comportamiento positivo en cuanto al volumen exportado, alineado al buen desempeño en el precio que sostienen ambos metales. Mercedes Obregón, analista sénior de Estudios Económicos de Comex Perú, confirma que el volumen exportado de cobre aumentó 9% entre enero y octubre frente al mismo lapso del 2024, pero recuerda que este crecimiento se compara con una base más baja tras la caída que se registró en el 2024. “Estamos en un escenario en el que se puede lograr aún más”, explica.

A su vez, Ana Lucía del Río, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), anota que el volumen de exportación del metal rojo se redujo en el tercer trimestre, ante bloqueos en vías y protestas de mineros ilegales. Aún así, el IPE enfatiza que las exportaciones de cobre continuarán creciendo, en gran parte, por la demanda que genera la transición energética.

En cuanto a precios, el caso del oro es digno de resaltar: la valorización internacional del metal precioso subió casi 40% entre enero y octubre frente al año previo , con el ‘rally’ apoyado en un contexto de incertidumbre global –aranceles recíprocos, reconfiguración de reservas internacionales y volatilidad del dólar– que reforzó su rol como activo refugio. No obstante, el volumen exportado de oro cayó un 2% en el lapso enero-octubre. “En el 2018, el Perú exportó 548 toneladas de este metal, pero en el 2024 solo hemos llegado a 430 toneladas y, como estamos hasta el momento, no vamos a superar esa cifra”, recuerda Obregón.

Además, las exportaciones de oro ilegal amenazan con distorsionar el panorama: estimaciones del IPE apuntan a que al cierre de este año dichos envíos asciendan a US$ 12.000 millones , cerca de la mitad del total del oro exportado, un fenómeno que puede seguir creciendo si no se actúa con mayor eficacia para erradicar este problema.

“El impulso que se tiene en las exportaciones de este año no se está aprovechando de la manera en la que se debería. Países como Chile aumentaron su proporción de inversión en proyectos mineros; sin embargo, el Perú mantiene una proporción baja y no aprovecha este potencial de exploración o de inversión”, comenta del Río, mientras que Obregón enfatiza que deben agilizarse los trámites para impulsar más proyectos y mejorarse el manejo en los procesos de diálogo territorial.

Récords agroexportadores

Si la minería fundamenta la mayor facturación en los envíos peruanos, el agro ha explicado, a la fecha, buena parte del crecimiento registrado por volumen, gracias a la importante demanda que han registrado los productos locales. Rony Corvera, director de Fresh Fruit y Preciso Consultoría, comenta a Día1 que solo con el efecto volumen las agroexportaciones pasarán de US$12.300 millones en el 2024 a US$14.500 al cierre del año, un crecimiento de US$2.000 millones (más de 15%).

“ El Perú produce mucho en agro, pero este año hubo una superproducción mundial . Todos los países han producido insumos agrícolas en cantidad, y, en varios casos, el precio internacional se ha mantenido o hasta ha caído. No hay un efecto precio en el sector como sí lo hay en la minería, pero el efecto volumen es súper importante”, indica Corvera.

Así, las exportaciones de arándanos lideran el ranking de los envíos agrícolas peruanos y ascienden a US$1.939 millones entre enero y octubre, con los meses de noviembre y diciembre aún pendientes de contabilizar. Corvera recuerda que este último tramo del año es muy importante para los envíos de arándanos y, también, para los de uva, con la campaña clave de este último fruto empezando en octubre y culminando en marzo del 2026, con lo cual advierte que ambas cifras podrían cambiar de manera importante hacia el cierre del año.

Asimismo, Corvera enfatiza que el único producto agrícola que se ha beneficiado por hechos “muy puntuales” de precio ha sido el café, donde el Perú registra niveles récord: entre enero y octubre del 2025, las exportaciones peruanas de café ascendieron a US$1.446 millones, un 52% más que el mismo período del año anterior, pese a que su volumen de exportación cayó un 11% en el mismo lapso.

52% fue la expansión de valor de exportaciones de café en los primeros 10 meses de este año. En contraste, su volumen de toneladas exportadas cayó 10,9%

El viceministro de Comercio Exterior resalta la presencia de la ruta productiva exportadora para el café, un programa que busca escalar a las 24 regiones y que ya atiende a más de 480 organizaciones en nueve regiones productoras de dicho grano, como una pieza importante para impulsar los envíos de este producto.

La palta, en tanto, está encaminada a registrar niveles históricos al cierre del 2025, con envíos que ascienden a US$1.600 millones entre enero y octubre.

Desarrollo y competitividad

Aunque el sector exportador muestra cifras mayormente exitosas, el potencial para que continúe creciendo y mejorando es, también, significativo. Sobre este punto, Obregón y Corvera resaltan, por ejemplo, la necesidad de que exista una mayor interrelación público-privada para mejorar la logística en los puertos peruanos, con mejoras a nivel de conexiones, parámetros, y en el número y frecuencia de barcos.

En el ámbito agroexportador, el desarrollo de investigación será fundamental para impulsar productos de alto valor como la cereza y frambuesa, que requieren de condiciones climáticas difíciles de sostener en nuestro país para producciones de amplio volumen. Aquí, FreshFruit remarca que se trata de productos con amplia proyección, que pueden ser catalizadores de crecimiento para la industria en el mediano y largo plazo.

Finalmente están, también, los tratados de libre comercio (TLC) y la labor de posicionamiento de los productos peruanos en el exterior. Sobre este punto, Llona, viceministro de Comercio Exterior, recuerda que están por entrar en vigor los TLC con Hong Kong y Guatemala, mientras que avanzan las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, Tailandia y la India. La expectativa, remarca el viceministro, es concluir los acuerdos con Emiratos y Tailandia en plazos relativamente cercanos; mientras que se avanza con mayor celeridad para la optimización del TLC con China y la implementación del TLC con Indonesia.

“Tenemos mucho en el horizonte, nuestras negociaciones actuales reflejan nuestros intereses a futuro y seguimos analizando posibles nuevos espacios”, puntualiza Llona.