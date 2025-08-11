Las fintechs y la inminente llegada de los bancos digitales: así crecen en Perú y lo que se viene, ¿compiten con la banca tradicional?

MIRA: Nuevo banco en el Perú entrará a un mercado que mueve más de S/358 mil millones en créditos: así va la competencia

Hoy despiertan el interés de todos los actores del sector no solo por su espíritu innovador, sino también por el modo en que se han ido modificando las reglas del juego en los servicios financieros.

Su crecimiento incluso ha significado un reordenamiento en la distribución de los ingresos dentro de la industria, permitiéndoles captar una porción creciente de los ingresos generados en el sector.

Y si bien la banca tradicional sigue siendo predominante, expertos coinciden en que el avance de las fintechs y actores como los bancos digitales anticipa cambios interesantes de monitorear tanto en la estructura del mercado como en la forma de relacionarse con los consumidores.

Fintech en el Perú. Foto: Freepick

La mirada a las fintechs

Ana Morales, Managing Director & Partner de Boston Consulting Group (BCG), destaca el impacto que hoy tienen las fintech y los competidores no bancarios sobre el sistema financiero. “La banca se enfrenta a una creciente presión por parte de actores no bancarios que operan con estructuras más ágiles y costos hasta 10 veces menores por cliente atendido”, señala.

La receta para esta fórmula, según detalla en diálogo con este Suplemento, se basa en la focalización.

“La mayor parte de las fintechs más exitosas no tratan de cubrir toda la gama de clientes que tiene un banco, sino que se enfocan en espacios muy específicos”

Según datos que ha recogido el Banco Central de Reserva en su reciente Reporte del Sistema Nacional de Pagos y del sector Fintech en Perú, el 24,5% de la distribución de clientes fintech son personas sub bancarizadas. Asimismo, si se revisa por vertical, las dedicadas a transferencias, pagos, préstamos, así como a cambio de divisas son las que tienen mayor presencia.

Alberto Castillo, CEO de Ligo, refuerza este aspecto remarcando que han ayudado a acelerar la digitalización en el país. “Hoy las personas y empresas acceden a soluciones más rápidas, transparentes y eficientes gracias a las fintechs. Además, han facilitado la digitalización de los productos financieros. Las fintechs son actores clave en la modernización del sistema financiero y en la competitividad del país frente a la región”, dice.

No obstante, según comenta Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad Pacífico, -en términos sistémicos- la presencia de las fintechs aún no es significativa.

“No existe ninguna empresa que eventualmente le quite de manera efectiva cuota de mercado a la banca tradicional. Eso sí: que sea una industria incipiente no quiere decir que no sea una industria en constante crecimiento”

Según el informe “Fit for Growth, Built for Purpose” de BCG, la industria bancaria en el mundo ha crecido a una tasa compuesta anual (CAGR) del 4% en los últimos cinco años. No obstante, se observa también una migración global de los flujos hacia actores como las fintechs, bancos digitales, entre otros.

“Parte de seguir compitiendo demanda enfocarse en la eficiencia operativa, en centrarse en el cliente, en adoptar la inteligencia artificial. Son justamente estos elementos que, por la propia naturaleza de las fintechs, las hacen más ágiles y es hacia donde están migrando en pequeñas proporciones parte de los ingresos de este sector”, refiere Morales, quien detalla que el mundo de pagos es la vertical que más ha visto este crecimiento de ingresos.

Complementariedad

¿Esto significa que hay una competencia abierta entre los bancos y las fintechs? Los entrevistados para este informe coinciden en que lo visto hoy es una complementariedad natural. María José Artacho del Solar, Country Manager de Global66 en Perú, explica dicho punto.

“Somos complementarios. Es más, incluso somos sus clientes también. Nosotros aportamos velocidad, accesibilidad y una experiencia centrada en el usuario, mientras que la banca tradicional tiene experiencia, infraestructura y respaldo institucional”, indica.

La plataforma financiera -que apunta a ser un neobanco regional- supera hoy los 200.000 usuarios registrados en Perú y está cerca de alcanzar el 80% del volumen transaccionado de todo el 2024 solo en el primer semestre de este año. La meta es cerrar el 2025 con US$400 millones en volúmenes tranzados.

“En nuestro caso, por ejemplo, estamos avanzando hacia la interoperabilidad con otras billeteras en Perú. Esto no significa competir con la banca, sino integrarnos mejor para crear un ecosistema financiero más completo, inclusivo y eficiente”, agrega.

Carlos Farro, CEO de Capital Pacífico Fintech, visibiliza esta complementariedad. “El gran aporte ha sido ampliar la inclusión financiera. Nosotros estamos enfocados a clientes del sector público o privado que están excluidos por una deuda pesada o malas experiencias. Hoy por hoy la banca no los atiende por la clasificación crediticia y su nivel de riesgo. Lo que hacemos nosotros es darle una segunda oportunidad para retornar al sistema financiero. Así como nosotros, hay otras fintechs que ven ese nicho”, indica.

La llegada de los bancos digitales

En el escenario global, otra figura que trae agilidad e innovación son los bancos digitales. Ofrecen la mayoría de sus servicios bancarios exclusivamente a través de plataformas en línea y aplicaciones móviles, sin necesidad de sucursales físicas.

En el mundo, Nubank y Revolut son dos actores digitales que han logrado el éxito bajo dicho modelo. Nubank -que tiene mayor presencia en Latinoamérica- ha alcanzado los 118,6 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. Este resultado refleja un incremento de 4 millones solo en el primer trimestre del año.

Por su parte, Revolut -que opera en más de 48 países, siendo la mayoría europeos- tiene hoy 52 millones de clientes en el mundo. Solo en España, ya tiene 5 millones de clientes.

“Todos sabemos que Revolut e incluso en los planes de Nubank está expandirse hacia Perú. La pregunta es qué tan preparada está la banca tradicional peruana para enfrentar a esos disruptores que llegarán al mercado”

Para Eduardo Torres Llosa, ex CEO del BBVA y ex gerente general del BCRP, la banca hoy ha tenido esfuerzos notables en digitalización. “Hablando en términos generales, la banca peruana destaca a nivel regional por ser altamente innovadora. A eso ha ayudado que están vinculadas a bancos de afuera, que eso siempre facilita la transferencia tecnológica. También los principales bancos, sobre todo el más grande en nuestro país, ha apostado por la innovación y la digitalización”, explica.

El ejecutivo también refiere que parte de ese éxito de la transformación de la banca está en que el consumidor peruano ha hecho un cambio drástico. “Hoy tú ves que el consumidor peruano puede pedir productos desde su casa con el celular. Bajo esa lógica, ¿qué te hacía pensar que iba a ir a una oficina bancaria? Eso ha hecho que la digitalización sumado a la presión competitiva dinamice más a la banca", sostiene.

Pese a todo ello, Torres Llosa considera que la llegada inminente de los bancos digitales al Perú va a ser un desafío para la banca tradicional que aún está en el proceso de digitalizarse.

“La ventaja competitiva de los bancos incumbentes (tradicionales) eran dos: la presencia física y el modelo de relación personal. Esas dos variables han cambiado y los bancos lo tienen claro. Sino, no estuvieran cerrando oficinas a ritmo de 10% por año. Entonces estoy seguro que los bancos se están preparando para ese momento”, sostiene.

Banca tradicional. (Foto: GEC)

Como ha informado este Suplemento en diversos informes y entrevistas, hoy la banca trabaja en dos conceptos clave: digitalización y principalidad. El primero, mediante la transformación de su ‘back office’ para lograr procesos más ágiles. Mientras que en el segundo, el camino ha sido acercarse al cliente -a través de promociones y beneficios- de tal manera que fideliza y logra tener más de un producto financiero con sus clientes.

“La llegada de un banco digital al Perú será una excelente noticia porque acelerará el proceso de digitalización. Lo veo como un proceso positivo para el país”, agrega Torres Llosa.

Morales coincide en que el trabajo hecho por la banca por la principalidad -que el cliente tenga a un banco como su entidad de preferencia para sus operaciones- va a ser determinante en el largo plazo.

“Finalmente la principalidad es lo que permite a la entidad aprovechar la mayor rentabilidad por cada cliente. ¿Qué banco es su banco principal? Esa va a ser la nueva batalla. Cuando vemos mercados similares al peruano, sí vemos que la llegada de los bancos digitales ha significado capturar ‘market share’. Parte de los clientes peruanos van a ver una ventaja y sí vemos una captura de ‘market share‘ de entre el 10% y el 15%. Pero una cosa es capturar clientes y otra cosa muy distinta es capturar su principalidad", recalca la ejecutiva.

También contribuye a una mayor inclusión financiera la creciente expansión de las redes de pagos digitales. (Foto: iStock) / ipopba

Regulación y otros retos

Visto desde qué podemos hacer para seguir fomentando el ecosistema financiero digital, los retos son enormes y desde varios frentes. Torres Llosa señala, por ejemplo, el de la inclusión.

“El gran reto que tenemos como país es incrementar el número de clientes que usan medios digitales. Ahí necesitas dos cosas: nuevos participantes -bancos digitales, fintechs y ‘big techs’- y nuevos casos de uso”, asevera y compartió un ejemplo de esto último.

“Cuando estuve en la India, en un encuentro mundial de Fintech, se me acercó un banco y me dijo ‘apenas tengan ‘open banking’, voy a invertir en un negocio que se centre en financiar créditos rurales con el fruto de las remesas’. Ese es un nicho y un caso de uso muy interesante”.

En el caso propio de los actores, existen temas pendientes en regulación. Farro, de Capital Pacífico Fintech, detalla algunos puntos.

Close up image hand using mobile phone with online transaction application, Concept financial technology (fintech) / marchmeena29

“Muchas de las fintechs no contamos con local físico, pero para generar una empresa el requisito de una oficina física es obligatorio. Se pide un permiso municipal. En otros países sí operan empresas totalmente digitales”, asevera.

La inminente llegada de bancos digitales — que según pudo conocer este Suplemento, será mucho más rápida de lo que se anticipaba— exigirá que los reguladores se preparen en múltiples ámbitos. Actualmente, el principal desafío consiste en establecer mecanismos de supervisión efectivos para estas entidades, garantizando la seguridad y transparencia del sistema financiero sin limitar la flexibilidad e innovación propias de su modelo de negocio digital. La buena noticia en este punto es que ya existen importantes esfuerzos coordinados desde actores públicos y privados en el Perú.