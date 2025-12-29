Las industrias: el silencioso motor de la masificación del gas natural

Cuando se habla de la masificación del gas natural, el intercambio de ideas suele llevarnos de inmediato a pensar en conexiones para nuestros domicilios, al ahorro en los hogares y a la mejora en la calidad de vida de las personas. Pero hay un actor que con frecuencia queda fuera de la discusión, pese a cumplir un rol decisivo: las industrias.

Lima y el Callao son el mejor reflejo de ello. Hoy, la capital tiene el servicio de gas natural más robusto y accesible del país, gracias –en gran medida– a las industrias que adoptaron al recurso como fuente energética. Según el Informe Sector Gas Natural del Perú 2025, ambas localidades registraban 1’966.247 clientes. Aunque la mayoría corresponde a hogares, hay 916 industrias, que representan a los grandes consumidores.

La masificación del gas natural no es un proceso simple, requiere grandes inversiones en redes de distribución, infraestructura, estaciones y capacidad técnica permanente. Ninguna empresa, y ningún país, puede expandir estas redes sin una demanda fuerte, estable y de gran escala. Ese papel lo han cumplido, desde el primer día, las industrias asentadas en Lima y que convierten a esta ciudad en el foco del movimiento de la economía en el Perú con más del 40% del PBI .

Sus altos volúmenes de consumo hicieron viable la construcción de redes troncales y secundarias que, con el tiempo, permitieron acercar el gas a los hogares y comercios. En otras palabras, la masificación en Lima no podría haberse financiado ni sostenido sin la demanda industrial. Su influencia permite que la cobertura del servicio en la capital supere el 57%, la mayor tasa del país.

Este hito ha sido posible por una política pública bien encaminada, que le ha dado competitividad al gas natural en Lima y el Callao, posibilitando que el tejido empresarial apueste por este combustible. Expandir estas medidas a nivel nacional y reconocer el rol de las industrias es indispensable para comprender los logros alcanzados y seguir avanzando en este proceso. Solo de esa manera la masificación del gas natural llegará a más peruanos. No perdamos ese rumbo.