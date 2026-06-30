00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las marcas tradicionales mantienen una fuerte presencia en la categoría de gelatinas en el Perú. El estudio Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer muestra que Royal y Umsha se mantienen entre las marcas más recordadas por los consumidores y muestra que, pese al cambio de nombre a Umsha, muchos peruanos continúan recordando la marca como Negrita, reflejo de que el proceso de ‘rebranding’ aún convive con el reconocimiento construido durante décadas. El informe también muestra que ambas figuran entre las marcas con mayor compra frecuente, preferencia y compra reciente dentro de la categoría.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.