Las marcas tradicionales mantienen una fuerte presencia en la categoría de gelatinas en el Perú. El estudio Marcas 2026 de Arellano Consultoría para Crecer muestra que Royal y Umsha se mantienen entre las marcas más recordadas por los consumidores y muestra que, pese al cambio de nombre a Umsha, muchos peruanos continúan recordando la marca como Negrita, reflejo de que el proceso de ‘rebranding’ aún convive con el reconocimiento construido durante décadas. El informe también muestra que ambas figuran entre las marcas con mayor compra frecuente, preferencia y compra reciente dentro de la categoría.

En este escenario, las empresas coinciden en que la categoría continúa evolucionando y que el consumidor busca nuevas alternativas sin dejar de valorar atributos tradicionales como el sabor y la calidad.

Juan Quintero, gerente de Marketing de Mondelez para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, señaló que la permanencia de Royal entre las marcas más relevantes responde a la relación construida con los hogares peruanos durante varias generaciones y a la capacidad de la marca para adaptarse a las nuevas preferencias del consumidor. “Royal ha construido una relación muy cercana con los hogares peruanos durante varias generaciones. Esa trayectoria, sumada a la confianza que inspira la marca, ha permitido que siga siendo una referencia dentro de la categoría”, afirmó.

Añadió que el consumidor ha ampliado las formas en que disfruta la gelatina, pues ya no solo la consume como postre, sino también como bebida o como parte de distintas preparaciones familiares. Asimismo, indicó que el sabor sigue siendo el principal factor de elección, aunque cada vez cobran mayor importancia la textura, la consistencia, la facilidad de preparación y la variedad de sabores.

Las empresas del sector apuestan por la innovación en sabores y formatos para impulsar el crecimiento de la categoría.

Desde Alicorp, Daniel Cuneo, director de la Plataforma de Alimentos, explicó que el principal reto de Umsha ha sido trasladar el reconocimiento construido por Negrita hacia una nueva identidad de marca. “El principal desafío ha sido trasladar más de 60 años de reconocimiento y conexión construidos por Negrita hacia una nueva identidad, asegurando que los consumidores comprendan que la calidad, el sabor y la experiencia que conocen se mantienen”, sostuvo.

Para ello, la empresa desarrolló una transición gradual, conservando el portafolio, los sabores, las recetas y elementos visuales que facilitaran el reconocimiento de la marca por parte de los consumidores. Además, la innovación se ha convertido en uno de los pilares de su estrategia de crecimiento, con el lanzamiento de sabores inspirados en el Perú, como carambola y aguaymanto.

Cuneo indicó que el consumidor continúa asociando la gelatina con momentos de disfrute en familia o con amigos, aunque hoy también busca productos prácticos y acordes con estilos de vida más conscientes y equilibrados. Según explicó, los atributos más valorados al elegir una gelatina son el sabor, la calidad, el precio y el rendimiento. Agregó que esta categoría representa alrededor del 50% del negocio de postres de Alicorp y que la compañía espera seguir impulsando su desarrollo de la mano de la evolución del mercado y de las nuevas necesidades de los consumidores.

Ambas compañías coinciden en que la innovación seguirá siendo uno de los principales motores de crecimiento de la categoría, mediante el desarrollo de nuevos sabores, formatos y propuestas que amplíen las ocasiones de consumo y respondan a la evolución de las preferencias de los consumidores.