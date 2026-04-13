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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La primera jornada de las elecciones presidenciales 2026 ha llegado a su fin, en medio de constante volatilidad política y un panorama global sumamente incierto. Pese de este escenario, y antes de que se revelen los resultados finales, la mayoría de agentes económicos continúa anticipando que el Perú crecerá este año por encima del 2%; un desempeño menor al registrado el 2025, pero impulsado, todavía, por un mayor flujo de inversiones privadas y términos de intercambio extraordinarios.