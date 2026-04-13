La primera jornada de las elecciones presidenciales 2026 ha llegado a su fin, en medio de constante volatilidad política y un panorama global sumamente incierto. Pese de este escenario, y antes de que se revelen los resultados finales, la mayoría de agentes económicos continúa anticipando que el Perú crecerá este año por encima del 2%; un desempeño menor al registrado el 2025, pero impulsado, todavía, por un mayor flujo de inversiones privadas y términos de intercambio extraordinarios.

Aún así, la expansión de la economía peruana continúa estando lejos de su potencial y las reformas que el país necesita para crecer más han sido abandonadas. En este contexto, diversos líderes de gremios empresariales comparten con Día1 sus expectativas de corto y mediano plazo para el próximo quinquenio, así como los desafíos que sus sectores enfrentarán en el renovado tablero de ajedrez local.

1. El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que la inversión privada crecerá 9,5% este 2026. ¿Qué se requiere para alcanzar esta meta?

Jorge Zapata, presidente de la Confiep: La condición más importante es la certidumbre política y jurídica. Sin reglas de juego claras y estables, la inversión, especialmente la de largo plazo, se posterga o sale del país. Es fundamental, por ello, evitar escenarios que generen incertidumbre, como cambios constitucionales innecesarios; y asegurar el respeto a la propiedad, a los contratos y a las reglas tributarias. Un entorno macroeconómico estable y una predictibilidad jurídica que sostengan la confianza empresarial generará el empleo formal que el Perú tanto necesita.

También es esencial mejorar la ejecución de la inversión pública. Nuestro sistema de contratación pública tiene que mejorar sustancialmente. Además, hay que revisar el rol de la Contraloría General de la República. Por último, necesitamos fortalecer al Estado, apelando a la meritocracia en las entidades públicas y de ninguna manera hacerlo crecer innecesariamente.

JORGE ZAPATA PRESIDENTE DE LA CONFIEP / SYSTEM

Jessica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP): Para alcanzar dicha meta se requiere estabilidad política y predictibilidad en las normas. Sin reglas de juego claras y estables no habrá inversión privada. A ello se suma la tarea urgente de reducir la tramitología y burocracia que retrasa las inversiones.

En el caso del sector pesquero, el clima es otro factor clave. La variabilidad ambiental es una característica del sector, y puede afectar el desarrollo de la actividad pesquera y los planes de inversión. Aquí es clave que las decisiones de gestión pesquera sean oportunas, rápidas y siempre basadas en la mejor información científica disponible.

Por último, fortalecer las instituciones. Se requiere institucionalidad y tecnocracia para que funcionarios con experiencia y capacidades puedan abocarse a dar soluciones a los problemas que afectan a las familias peruanas, como la inseguridad, y al impulso a la inversión privada, para la generación de puestos de trabajo formales.

San Isidro, 30 del 2024 Primera edición de Dia 1 Summit 2024, evento por el aniversario número 20 de Dia 1 del diario El Comercio, realizado en el hotel Westin. Fotos: Hugo Pérez. EN LA FOTO JESSICA LUNA / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ Hugo LENIN

Alonso Rey, presidente de Comex-Perú: Para alcanzar un crecimiento de 9,5% en la inversión privada, lo primero es recuperar la confianza y generar estabilidad. Eso exige reglas claras, estabilidad jurídica y señales políticas coherentes a favor de la inversión. Hoy, el mayor obstáculo no es la falta de capital, sino la incertidumbre que genera la confrontación política, los cambios de reglas y la mala gestión pública debido a gobiernos de izquierda que solo generan corrupción. Además, urge destrabar proyectos, sobre todo en minería, infraestructura y energía. Si el próximo gobierno insiste en la improvisación o cede ante presiones populistas, esa meta será difícil de sostener.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP): Para alcanzar la meta estimada del BCR, el país requiere –en primer lugar– estabilidad política. Y ello va a depender exclusivamente del Gobierno que elijamos en las elecciones generales. Los vaivenes que hemos tenido en la última década, con nueve presidentes, nos han pasado la factura, debido a que, a pesar de lo que opinan algunos, la economía está también ligada al comportamiento de la política. Esa situación ha llevado a que el PBI peruano crezca a un ritmo anual del 3%, cuando deberíamos estar como mínimo en 6%.

En ese marco, si bien hay grandes expectativas de que la inversión crezca, ese resultado dependerá de quién salga elegido gobernante. El Perú necesita autoridades con conceptos claros para impulsar la seguridad, la competitividad, la inversión y bienestar de los ciudadanos, sin ideologías destructivas ni populismos.

¿El agro peruano crecería en 2026? Responde Gabriel Amaro, presidente de AGAP. (Foto: cortesía de AGAP)

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco): Requiere fundamentalmente que los motores de la inversión privada sigan funcionando a buen ritmo, esencialmente la inversión minera, el mercado inmobiliario residencial y los proyectos de APP (Asociaciones Público-Privadas) y de Obras por Impuestos (OxI). Hay que recordar que, con el desempeño de estos sectores, la inversión privada aumentó 10% en el 2025.

guido valdivia

2. Una vez culminado este período electoral, ¿qué riesgos percibe para la economía en el corto plazo?

Jorge Zapata, Confiep: El mayor riesgo es que un nuevo Poder Ejecutivo y Congreso de la República vengan con ideas políticas y económicas trasnochadas que ya han demostrado su fracaso en el pasado, y que políticas populistas sigan incrementando el gasto corriente.

Sería muy complicado, además, que choques externos nos encuentren con debilidad fiscal interna. Problemas en el suministro de petróleo y urea pueden elevar costos y producir una inflación fuera de los rangos y afectar la recuperación, de manera que hay que ser muy responsable en las políticas y medidas a implementarse.

El próximo Congreso debe actuar con mayor responsabilidad fiscal que el actual. Un aumento del gasto sin sustento podría deteriorar la sostenibilidad macroeconómica y la credibilidad del país.

“El mayor riesgo es que un nuevo Poder Ejecutivo y Congreso de la República vengan con ideas políticas y económicas trasnochadas”



Jessica Luna, SNP: En el corto plazo, el riesgo más importante para la economía es el conflicto en el Medio Oriente. Ello viene afectando a nuestro país con el incremento del precio de los combustibles y en el sector pesquero este punto es fundamental para el desplazamiento de la flota, costos del flete, etc.

Y, nuevamente, vemos el tema ambiental como un riesgo. La posible llegada de un Fenómeno de El Niño Global podría afectar directamente la actividad pesquera y ello tendía un impacto negativo en lo que resta del año, al margen de los resultados de las elecciones en nuestro país.

“La posible llegada de un Fenómeno El Niño Global podría afectar directamente la actividad pesquera”



Alonso Rey, Comex-Perú: Concluido el proceso electoral, el principal riesgo para la economía es que este gobierno empiece a promulgar leyes populistas y se incremente el déficit fiscal. El nuevo gobierno debe de inmediato restablecer la autoridad, corregir la debilidad institucional, reducir todas las trabas burocráticas y ejecutar con rapidez.

En el frente externo, persisten riesgos como la volatilidad de los precios de los commodities, las tensiones geopolíticas y un entorno financiero internacional más incierto. Frente a ello, el Perú necesita previsibilidad, disciplina fiscal y una agenda clara de competitividad, no más improvisación como la que hemos tenido en los gobiernos de izquierda.

“El principal riesgo para la economía es que este gobierno empiece a promulgar leyes populistas y se incremente el déficit fiscal”



Gabriel Amaro, AGAP: Hoy existen tres grandes riesgos para el país y el agro. El primero es el Fenómeno de El Niño Costero. En el caso del Perú, existe la posibilidad de tener un Niño grave o severo.

El segundo es la elección de las nuevas autoridades (Gobierno y Congreso) que conducirán al país en el siguiente quinquenio. Si construyen sobre lo avanzado, con visión de desarrollo y competitividad, al país le irá bien. Pero si piensan en reformas agrarias, estatizaciones o en intervenir al BCR, al Perú le irá pésimo.

El tercero es la compleja situación que viene atravesando el mundo por las guerras. Ello viene afectando los mercados internacionales, de los cuales el Perú es dependiente para su desarrollo y crecimiento. Algunos de esos efectos se ven también en el precio de los combustibles, fertilizantes, etc., que agregan sobrecostos a nuestra producción y disminuyen nuestra competitividad.

“Si las nuevas autoridades piensan en reformas agrarias, estatizaciones o en intervenir al BCR, al Perú le irá pésimo”



Guido Valdivia, Capeco: En el entorno global, la continuidad del conflicto en el Medio Oriente puede elevar los costos de materias primas importadas y fletes, aumentando los precios de insumos y bienes terminados. La presión inflacionaria llevaría a los bancos centrales a subir tasas de interés de referencia, encareciendo el crédito y restando atractivo a las inversiones en mercados emergentes como el peruano.

La ocurrencia de un Fenómeno de El Niño moderado este año cortaría temporalmente las cadenas de suministro y reduciría los niveles de producción en las zonas afectadas. La persistencia de iniciativas populistas en el Congreso de la República, que generan una presión inmanejable en las finanzas públicas, también reduce los recursos para inversión y podría impactar negativamente en la calificación crediticia del país.

La incapacidad para implementar una estrategia integral para reducir la criminalidad organizada dificulta las inversiones en zonas donde estas bandas organizadas actúan con libertad. La elección de un gobierno y/o de un Parlamento que no ofrezcan un manejo serio de las cuentas fiscales y que no promuevan la inversión privada y el empleo formal, podría reducir la dinámica económica, en este y los siguientes años.

“La persistencia de iniciativas populistas en el Congreso de la República, que generan una presión inmanejable en las finanzas públicas, también reduce los recursos para inversión”



3. ¿Qué modificaciones normativas son necesarias para impulsar la inversión privada en el próximo quinquenio?

Jorge Zapata, Confiep: Es fundamental reforzar el Estado de derecho en general, y en particular en la actividad minera. No ceder más ante la minería informal e ilegal. Por último, hay que reducir trámites y barreras, especialmente en las municipalidades. Esto afecta al empresariado en general y en especial a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Minería ilegal en el Área de Conservación Privada Panguana, en Yuyapichis, Huánuco, Amazonía peruana. Foto: cortesía ACP Panguana para Mongabay Latam.

Jessica Luna, SNP: Un recurso que podría ser mejor aprovechado en Perú es el atún, donde más del 70% de sus capturas se dan en el Océano Pacífico. A pesar de ello Ecuador captura 100 veces más atún que el Perú. Perú ocupa el puesto 44 en el ranking mundial de captura de atún, mientras que Ecuador está en quinto lugar y representa más del 5% de la captura mundial.

La actividad atunera es altamente intensiva en capital y tecnología. Requiere embarcaciones especializadas, tripulaciones calificadas y largas faenas de pesca que pueden extenderse entre 23 y 90 días en el mar. En estas condiciones, el combustible es el principal costo operativo, llegando a representar entre el 45% y el 70% de los costos variables de una embarcación.

Una medida que podría resolver este problema es la reducción del ISC al combustible para el desarrollo de esta pesquería. Ello generaría miles de puestos de trabajo formales (sobre todo mujeres), un importante impulso a la inversión además de ser clave para la seguridad alimentaria.

FOTOS AL INTERIOR DEL MUELLE DE DESCARGA DE LA PESQUERA DIAMANTE EN EL CALLAO. / MANUEL MELGAR

Alonso Rey, Comex-Perú: Más que producir nuevas normas, el próximo quinquenio debe derogar el exceso regulatorio que hoy ahoga la inversión y al emprendedor. Se necesita simplificar permisos, eliminar trabas burocráticas y dar estabilidad a las reglas de juego. Para ello se deben denunciar a las municipalidades que generan cierres a cambio de corrupción.

También es indispensable frenar iniciativas legales que, por cálculo político, debilitan la seguridad jurídica y desalientan proyectos de largo plazo. En sectores como minería e infraestructura, urge mejorar la coordinación entre los niveles de gobierno, dando plazos reducidos y pasándole la responsabilidad al privado en caso no cumpla con las normas. Sin una reforma del Estado que eleve la capacidad de gestión, no habrá salto sostenido en inversión, no generaremos trabajo y la pobreza no se reducirá.

¿Hay nuevos sectores o tipos de infraestructura que estén comenzando a usar con mayor fuerza este mecanismo? (Foto: Andina)

Gabriel Amaro, AGAP: En los últimos meses, la regulación del sector agrario ha registrado un avance, debido a que el Congreso y el Gobierno de turno –responsablemente– aprobaron la Nueva Ley Agraria, que corrigió en parte el despropósito de la derogación de la Ley de Promoción Agraria.

Sin embargo, aún quedan pendientes varios aspectos a mejorar en la regulación agraria tanto en los temas medioambientales como en temas de agua, infraestructura, sanitarios, entre otros. Asimismo, están pendientes los reglamentos de la Nueva Ley Agraria.

Finalmente, en el actual Congreso existen decenas de proyectos de ley que deben ser archivados por afectar gravemente al sector agrario y las condiciones para invertir y generar empleo.

La nueva Ley Agraria permitiría integrar nuevos productos a la canasta agroexportadora peruana. (Foto: Midagri)

Guido Valdivia, Capeco: La inversión privada, de empresas y familias, requiere un clima de confianza en la economía, un marco promotor y seguro para las inversiones, un Estado que invierta eficientemente y políticas públicas que reduzcan la informalidad y el crimen organizado.

Generar este marco institucional, más que cambios normativos puntuales, requiere voluntad política, primero, para asegurar la continuidad de la gestión estatal, y segundo, para limitar las iniciativas populistas, improvisadas y cortoplacistas con las que se ha gobernado el país en los últimos cinco años.

Para ello, se requiere que los partidos con responsabilidad gubernamental en el próximo quinquenio consensúen —con participación de la sociedad civil— una agenda país que defina lineamientos, objetivos y estrategias para los próximos cinco años. El Acuerdo Nacional podría ser el espacio adecuado para promover e institucionalizar este compromiso.