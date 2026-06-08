Finalizada la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (FP) y Roberto Sánchez (JP), y a la espera del conteo total de votos, el Perú se prepara para recibir a un nuevo Ejecutivo y Legislativo en las próximas semanas, con un nuevo quinquenio que se abre paso en un contexto de crecimiento económico, condiciones internacionales auspiciosas -por el superciclo de commodities-, y enormes desafíos, como la alerta climática por el “Súper Niño” que nos acecha.

En ese sentido, para PeruCámaras, asociación privada que agrupa a diversas cámaras de comercio regionales en el país, la agenda de trabajo para el próximo quinquenio debe ser, sin lugar a dudas, descentralizada.

“Gran parte de la producción y las exportaciones del Perú se generan en las regiones, que todavía enfrentan importantes brechas de infraestructura, conectividad y seguridad”, apunta Silvia Lama, gerente comercial y de desarrollo de negocios del gremio. “Creemos que las prioridades deben ser recuperar la seguridad, generar confianza para atraer inversión privada y acelerar la ejecución de infraestructura. Son condiciones básicas para que el país vuelva a crecer y generar empleo”, agrega.

¿Qué le piden cinco presidentes de cámaras de comercio regionales al próximo presidente/a del Perú?

En este contexto, Día1 recogió las opiniones de cinco presidentes de cámaras de comercio de regiones al norte, centro y sur del país, para conocer sus expectativas sobre las prioridades que el próximo gobierno debe tener, así como los grandes pendientes que sus territorios enfrentan.

1. ¿Cuáles deben ser las prioridades del próximo presidente/a en sus primeros 100 días de gestión?

Ferando Guerra Fernández (FGF), presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad: La seguridad ciudadana debe ser la primera prioridad del próximo gobierno, con una posición firme y una estrategia integral desde el Estado para enfrentar el crimen organizado. No se trata solo de acciones inmediatas, sino de una política clara, sostenida y con visión de mediano y largo plazo para combatir las economías ilegales y la corrupción que las sostienen. En los primeros 100 días, el Ejecutivo debe recuperar el principio de autoridad, articulando de manera efectiva a la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es clave fortalecer la inteligencia operativa y financiera para desarticular redes criminales, así como impulsar reformas que permitan procesos más ágiles y sanciones efectivas.

Esta lucha debe ir acompañada de señales claras de estabilidad y confianza para la inversión, destrabando proyectos estratégicos con seguridad jurídica y simplificación administrativa. Sin seguridad ni lucha frontal contra la ilegalidad, no es posible garantizar crecimiento ni desarrollo sostenible.

Fernando Guerra Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.

Carlos Fernández Fernández (CFF), presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa: Desde la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), consideramos que la principal prioridad del próximo presidente de la República debe ser garantizar la estabilidad política, económica y jurídica del país. Esto implica generar confianza y brindar respaldo a la inversión privada, motor fundamental para la creación de empleo formal, el crecimiento económico y la mejora de la calidad de vida de los peruanos. Es indispensable impulsar medidas que fortalezcan la competitividad, agilicen la ejecución de proyectos de inversión y promuevan un entorno favorable para el desarrollo empresarial y productivo en todas las regiones del país.

Carlos Fernández Fernández, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa / denis mayhua

Wilfredo Espinoza Chávez (WEC), presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna: La prioridad del próximo gobierno debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos, los inversionistas y los agentes económicos. Para ello, considero indispensable actuar sobre tres pilares fundamentales. Primero, fortalecer la seguridad ciudadana y combatir frontalmente la criminalidad organizada. La inseguridad, las extorsiones, el contrabando y las economías ilegales afectan gravemente el desarrollo empresarial, la inversión y la generación de empleo. Segundo, impulsar decididamente la inversión privada mediante estabilidad jurídica, predictibilidad en las reglas de juego y simplificación de trámites. El Perú necesita recuperar competitividad y crear un entorno favorable para el crecimiento económico sostenible. Y, finalmente, resulta fundamental priorizar la ejecución de obras de infraestructura estratégica que generen cambios estructurales en las regiones, mejoren la conectividad, reduzcan brechas y eleven la competitividad territorial. El desarrollo del país debe construirse desde las regiones, potenciando sus ventajas y capacidades productivas.

Jorge Morales Traverso (JMT), presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto: Un ámbito fundamental es la conectividad. Contamos con el decreto de urgencia que declara de interés nacional la Hidrovía Amazónica para la conexión fluvial del corredor bioceánico (Perú-Brasil). Esto se debe impulsar. En energía, es necesario priorizar la interconexión eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) de manera subfluvial. En hidrocarburos, hay que impulsar la reactivación de los pozos petroleros 192 y 64 con adjudicaciones directas a empresas privadas con solvencia financiera. Y en seguridad, es clave erradicar la minería ilegal de los ríos amazónicos. Asimismo, en el plano educativo se deben implementar sistemas de control de asistencia del docente en los colegios para el dictado de clases en zonas aledañas, con sanciones drásticas por inasistencia.

En 100 días no se resuelven los problemas de Loreto, pero sí se destraba. Loreto no pide más presupuesto, pide menos trámites. Con una hidrovía, con energía y seguridad operativa, la inversión privada hace el resto.

Jorge Morales Traverso, presidente de la Cámara de Comercio de Loreto. / Julio Reaño

José Luis García Terrazos (JLG), presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Huancayo: El próximo gobierno debe priorizar el cierre de brechas sociales, especialmente en salud y educación. Un ámbito clave es luchar contra la anemia infantil –en el caso de la región Junín, los índices de anemia bordean el 48% de la población infantil–, y habilitar inversiones en infraestructura educativa. Además, requerimos de una política que fortalezca las instituciones públicas, respetando sus funciones y atribuciones. Debemos evitar que en este próximo quinquenio continúen los enfrentamientos entre los poderes del Estado; es necesario que se respeten las funciones y atribuciones de las instituciones públicas.

De otro lado, es fundamental equipar y dotar de lo necesario a la Policía Nacional del Perú –especialmente en el área de inteligencia– para superar el problema de inseguridad ciudadana y luchar contra la delincuencia.

Consideramos vital, también, implementar de una vez por todas la meritocracia en el Estado. A pesar de que existe la Ley Servir, consideramos que es insuficiente porque el sector público tiene en consideración diversos criterios sin darle la debida importancia a la meritocracia. Finalmente, para no tener problemas como los que hemos tenido en los últimos años, debe reformarse el sistema electoral y judicial.

José Luis García Terrazos, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Huancayo.

2. ¿Qué le pedirían al próximo gobierno respecto a su región o macrorregión? ¿Qué consideran prioritario?

FGF, La Libertad: Desde La Libertad, el principal pedido es una intervención firme en seguridad ciudadana, especialmente frente a la extorsión que afecta directamente al sector productivo. Asimismo, planteamos una agenda orientada a destrabar inversiones en sectores clave.

En agroindustria, es urgente adjudicar y ejecutar la tercera etapa de Chavimochic para ampliar la frontera agrícola, generar empleo y potenciar exportaciones. En infraestructura, consideramos prioritario declarar en emergencia y de interés nacional la culminación de la carretera Panamericana desde Lima hasta Tumbes, incluyendo la Autopista del Sol y la Red Vial 4, por su impacto en la competitividad, la integración territorial y la logística del norte del país.

Adicionalmente, es necesario simplificar la tramitología minera mediante una ventanilla única, fortalecer el turismo con infraestructura y formalización, y cerrar brechas en salud, educación y apoyo a las micro y pequeñas empresas (mypes). Sin embargo, reiteramos que sin seguridad no será posible consolidar el desarrollo económico ni social en la región.

CFF, Arequipa: En la CCIA identificamos las siguientes prioridades para Arequipa y la macrorregión sur: (1) la construcción de la doble vía Arequipa–Matarani; (2) la modernización y mejora operativa del Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón; (3) la ejecución del proyecto Majes Siguas II; (4) la optimización de la atención hospitalaria mediante tres turnos de atención; (5) el mejoramiento de la infraestructura educativa; y (6) que se garantice el abastecimiento de agua para el Cono Norte de Arequipa.

Sobre el primer punto, Arequipa requiere con urgencia una vía de cuatro carriles que conecte la ciudad con el puerto de Matarani. La actual infraestructura ha quedado saturada debido al incremento del transporte de carga vinculado a las exportaciones mineras, así como al creciente tránsito interprovincial. En cuanto al aeropuerto, la actual infraestructura presenta limitaciones que afectan la calidad del servicio; y Arequipa necesita un aeropuerto acorde a las necesidades de una región líder en desarrollo. Por otro lado, la culminación y puesta en marcha de Majes Siguas II constituye una prioridad estratégica para nuestra región y para todo el sur del país. Se trata del principal proyecto de irrigación de la macrorregión, con capacidad para convertir a Arequipa en un importante hub agroexportador, impulsando la productividad, las exportaciones y la generación de miles de puestos de trabajo.

Asimismo, consideramos que la solución a las brechas de infraestructura educativa no pasa únicamente por construir nuevos colegios, sino por rehabilitar, modernizar y poner en valor los existentes. Desde la CCIA, promovemos la participación del sector privado mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de los espacios educativos y, en consecuencia, la formación de nuestros estudiantes.

WEC, Tacna: Desde Tacna consideramos prioritario impulsar proyectos y reformas que permitan consolidar a la región como una plataforma logística, comercial e integradora del sur peruano.

Resulta necesario revisar los alcances del artículo 71 de la Constitución para facilitar mecanismos que promuevan la inversión extranjera en zonas de frontera, mediante modalidades como concesiones o arrendamientos de largo plazo, garantizando siempre que la propiedad de la tierra permanezca en manos nacionales. Esto permitiría atraer capitales, desarrollar proyectos productivos y generar empleo. Asimismo, es indispensable culminar la carretera Tacna-Collpa-La Paz, una infraestructura estratégica que fortalecerá la integración comercial con Bolivia y permitirá una mayor articulación de los flujos logísticos provenientes de Brasil, consolidando corredores económicos de alcance sudamericano. Por último, el Gobierno debe impulsar la búsqueda de inversionistas para el desarrollo del puerto Grau, proyecto llamado a convertirse en una pieza clave para la competitividad del sur, potenciando el comercio exterior, la actividad logística y el crecimiento económico regional.

JMT, Loreto: Loreto no es una región pobre: es una región desconectada, desatendida y subdesarrollada. Se debe establecer una zona económica especial para Iquitos. En el sector maderero, pedimos fomentar la industria de pulpa y papel para la exportación con plantaciones cíclicas de cuatro a cinco años para mayor valor agregado, promover plantaciones y ampliar las concesiones forestales a multinacionales con capacidad productiva y financiera.

También pedimos fortalecer la conectividad aérea internacional (Ruta Miami-Iquitos-Cusco), así como la mejora de la infraestructura en zona monumental para una mejor experiencia en el turismo. En infraestructura se debe priorizar el puerto de Sinchicuy como nodo logístico entre Asia-Perú-Brasil. En salud, es vital dotar de equipos, medicinas, insumos y recursos humanos competentes a cerca de 500 postas de salud a nivel regional. Y en hidrocarburos, los contratos de exploración y explotación deben extenderse hasta el fin de la vida útil del recurso en los pozos; y se debe mejorar y simplificar la regulación para la etapa de exploración.

Loreto es 28% del territorio y 1% del PBI. Si no se integra, el Perú no crece. Somos la frontera con tres países y el pulmón del mundo. Invertir aquí es geopolítica, no caridad.

JLG, Huancayo: Un primer punto es la ejecución de la nueva Carretera Central, que aún está pendiente, para la cual se deben habilitar hasta cuatro carriles. Desde nuestro gremio venimos impulsando que se ejecute este proyecto lo más pronto posible. Se ha presentado una propuesta de financiamiento para garantizar el presupuesto, con el objetivo de que el gobierno pueda ejecutar la obra por etapas y en un período no mayor a ocho o 10 años.

Además, requerimos la construcción de represas para conservar el recurso hídrico en el Valle del Mantaro en nuestra región. Asimismo, el Gobierno debe apoyar a los gobiernos subnacionales en la implementación del enfoque de desarrollo territorial.

Otro ámbito pendiente es el financiamiento otorgado a las municipalidades para la construcción de plantas de tratamiento de residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). En la actualidad no se cuenta con ello, y esto genera riesgos en la salud pública y en el cuidado del medio ambiente. Por último, es necesaria la implementación de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica (CITES) con el objetivo de dinamizar la economía y brindar valor agregado a los productos exportables regionales.