Por Paola Villar S.

Finalizada la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (FP) y Roberto Sánchez (JP), y a la espera del conteo total de votos, el Perú se prepara para recibir a un nuevo Ejecutivo y Legislativo en las próximas semanas, con un nuevo quinquenio que se abre paso en un contexto de crecimiento económico, condiciones internacionales auspiciosas -por el superciclo de commodities-, y enormes desafíos, como la alerta climática por el “Súper Niño” que nos acecha.

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