Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza que las reservas no son caja chica.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza que las reservas no son caja chica.
Por María Rosa Villalobos

Entre el 2021 y el 2024 las reservas internacionales se usaron, en parte, para evitar la volatilidad del tipo de cambio debido a diversos choques como la pandemia y las guerras. Esto es importante porque en nuestro país, donde muchos precios están vinculados al dólar o dependen de insumos importados, el BCRP logra que los precios y la expectativa sobre los mismos se mantengan estables.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.