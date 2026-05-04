Entre el 2021 y el 2024 las reservas internacionales se usaron, en parte, para evitar la volatilidad del tipo de cambio debido a diversos choques como la pandemia y las guerras. Esto es importante porque en nuestro país, donde muchos precios están vinculados al dólar o dependen de insumos importados, el BCRP logra que los precios y la expectativa sobre los mismos se mantengan estables.

Las reservas garantizan liquidez (dinero circulando) en casos de choques externos, inesperados o corridas financieras. Este dinero no sirve para generar rentabilidad y ni siquiera fue –ni es– concebido como un activo estratégico para generar más riqueza. Es dinero para atender emergencias o contingencias.

Además, las reservas no están ni en una bóveda, ni se materializan masivamente en lingotes de oro. Este dinero se encuentra, sobre todo, en instrumentos de alta calidad y fácil disponibilidad como depósitos en bancos o instituciones financieras del exterior, o bonos (compras de deuda). Si se necesita, ese dinero debe poder usarse y rápido.

Antiguamente, los balances de los bancos centrales estaban ligados al oro, y aunque hoy en día continúa siendo un activo estratégico, no es la forma predominante en la que están invertidas las reservas de la mayoría de los bancos centrales del mundo. A nivel global, la mayor parte de las reservas están en divisas extranjeras como dólares o euros. En el Perú, el oro representa menos del 5% del total de las reservas.

Hay alrededor de 200 autoridades monetarias en el mundo, y de ellas, poco más de 10 han comprado oro en los últimos 5 años. En Sudamérica solo figura Brasil. Este país cuenta con US$340.000–US$ 350.000 mlls. en reservas (15%-16% de su PBI); Chile tiene alrededor de US$51.000 mlls. (14% de su PBI); Colombia, entre US$62.500 y US$66.000 mlls, (15%-20% de su PBI); y Perú, ostenta un récord de US$100.000 mlls. (28%-30% de su PBI), nada mal en comparación a sus vecinos.

La disciplina del BCRP –y no solamente la del señor Julio Velarde, sino la de todos los profesionales que hacen y han hecho parte de esta institución–, muestra un trabajo profesional, serio y concreto. No solamente nos ha ayudado a salir de situaciones complejas, sino que nuestra tasa de inflación de un dígito ostenta un récord histórico en Latinoamérica. Las cifras hablan por sí solas, no hay mucho más que decir.