Las siete fusiones y adquisiciones de empresas que marcaron el Perú en el 2025: cuáles son, cuánto costaron y qué viene para ellas

Para Ruidías, el común denominador de las operaciones cerradas fue la búsqueda de mayor rentabilidad y foco estratégico, en un contexto donde crecer “a cualquier costo” dejó de ser prioridad. Reaño añadió que muchas transacciones respondieron a decisiones de reordenamiento interno y reasignación de capital, más que a apuestas expansivas tradicionales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Desde TTR Data, Chacón explicó que, si bien el número y el valor agregado de las operaciones se redujeron frente al 2024, los sectores más activos mantuvieron dinamismo por tratarse de activos estratégicos y de largo plazo.

El mercado de fusiones y adquisiciones en el Perú cerró el 2025 con un ritmo más moderado que en años previos

De acuerdo con cifras de TTR Data, en el primer semestre del 2025 se registraron 62 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un monto agregado de US$1.035 millones, lo que representó una caída interanual tanto en número de operaciones como en valor. Los especialistas coincidieron en que factores regulatorios, como el control previo de concentraciones, y el entorno político influyeron principalmente en los plazos de cierre, más que en la decisión de invertir.

En paralelo, el mercado mantuvo procesos en curso que no llegaron a cerrarse en el año, como el interés de Holcim por Cementos Pacasmayo o la operación regional del Grupo Gloria, vía Casaracra, para adquirir Cemix Ecuador, lo que, según los especialistas consultados, confirmó un mercado con procesos activos y decisiones cada vez más selectivas hacia el 2026.

Venta de Primax: Salida estratégica regional

La venta de Primax fue una de las transacciones de mayor escala de los últimos años en el sector de combustibles. Saudi Aramco, el gigante petrolero estatal de Arabia Saudita, acordó la compra de Primax por aproximadamente US$3.500 millones, consolidándose como uno de los principales operadores de estaciones de servicio en Sudamérica. La red de Primax, con más de 2.100 estaciones distribuidas en Perú, Ecuador y Colombia, incluía activos de distribución, tiendas de conveniencia y contratos logísticos clave para el abastecimiento de combustibles.

La venta de Primax fue una de las transacciones de mayor escala de los últimos años en el sector de combustibles. (Foto: USI)

Para Ruidías, esta operación no solo fue relevante por el monto, sino porque evidenció una transición estratégica del Grupo Romero, que optó por monetizar un activo intensivo en capital y con márgenes cada vez más ajustados, liberando recursos para otros negocios. Reaño agregó que, para los compradores, casos de este tipo responden a una lógica de entrada estructural a mercados regionales, con objetivos de expansión integrada y eficiencia operativa, más que a decisiones impulsivas de corto plazo. Los analistas del sector indicaron que la transacción también podría catalizar cambios en las cadenas de suministro y en la competitividad de precios en el mercado local y regional.

Grupo Romero adquiere Orygen (Apuesta por la energía estable)

El Grupo Romero, a través de su brazo de inversiones InfraCorp, acordó la compra de Orygen Perú, antes conocida como Enel Generación Perú, es uno de los principales generadores del país, con un portafolio de 13 centrales y cerca del 14% de participación en la matriz eléctrica nacional. Aunque las partes no revelaron cifras oficiales, estimaciones del mercado señalaron que la transacción se habría ubicado en un rango elevado, dada la valorización de las plantas y los contratos de suministro con grandes consumidores. Orygen opera con acuerdos de potencia y energía que aseguran ingresos estables en el tiempo.

El Grupo Romero, a través de su brazo de inversiones InfraCorp, acordó la compra de Orygen Perú, antes conocida como Enel Generación Perú, es uno de los principales generadores del país.

Según Ruidías, más allá de cifras, la adquisición apunta a una posición estratégica en la matriz energética nacional en momentos en que la transición a fuentes limpias y la seguridad del suministro son prioridades regulatorias y empresariales. Reaño destacó que esta operación, junto con otros movimientos del sector eléctrico este año, muestra un interés sostenido por activos que ofrecen flujos contractuales predecibles y diversificación de portafolio, un patrón distinto al crecimiento por tamaño.

Desde el frente legal, Roberto Mac Lean, socio de Miranda & Amado, señaló que este tipo de adquisiciones en energía suele implicar procesos regulatorios exigentes y revisiones técnicas detalladas, lo que tiende a extender los plazos antes del cierre definitivo.

OPA de Alpayana sobre Sierra Metals (Consolidación minera)

La oferta pública de adquisición (OPA) que Alpayana lanzó sobre Sierra Metals fue una de las transacciones más mediatizadas del año en el sector minero, según expertos. Al alcanzar cerca del 93,8% del capital accionario, Alpayana consolidó el control sobre una minera con presencia operativa en Perú y México, valorada entre US$160 millones y US$162 millones. Este tipo de operación, en la que una empresa va directamente a los accionistas con una oferta de compra, implicó etapas regulatorias y de mercado más exigentes que una adquisición tradicional.

La oferta pública de adquisición (OPA) que Alpayana lanzó sobre Sierra Metals fue una de las transacciones más mediatizadas del año en el sector minero, según expertos. (Foto: GEC)

Chacón explicó que la minería fue el sector más activo del 2025 en términos de transacciones, no por cantidad sino por relevancia estratégica, dado el rol de los metales en las exportaciones y las finanzas corporativas. Reaño agregó que, más allá del monto, el valor de la operación estuvo en la consolidación de control, que permitió a Alpayana reconfigurar la gestión, integrar tecnología y optimizar producción en un contexto donde la volatilidad de precios y las perspectivas de largo plazo pesaron en las decisiones de compra.

Endeavour Silver adquiere Compañía Minera Kolpa (Control operativo y escala)

La canadiense Endeavour Silver completó la compra de Compañía Minera Kolpa mediante un acuerdo estimado en torno a US$145 millones, cifra que incluyó los activos y sinergias operativas esperadas. Kolpa opera la mina Huachocolpa Uno, ubicada en una zona con tradición productiva de plata y metales asociados.

Reaño explicó que este tipo de transacciones reflejan la continuidad del apetito por activos productivos sólidos, incluso en un año de menor número de operaciones. Los compradores se enfocan en activos con proyecciones de rendimiento estables, así como en la capacidad de aplicar tecnología y eficiencia a operaciones existentes. Ruidías coincidió en que el atractivo de Kolpa está en su potencial de integración con plataformas más grandes, lo que genera economías de escala y reduce riesgos en comparación con proyectos más especulativos o de exploración temprana.

La canadiense Endeavour Silver completó la compra de Compañía Minera Kolpa mediante un acuerdo estimado en torno a US$145 millones, cifra que incluyó los activos y sinergias operativas esperadas.

Mac Lean señaló que en adquisiciones mineras de este tipo el foco suele estar en asegurar el control operativo y cumplir con las autorizaciones regulatorias y contractuales necesarias antes del cierre, lo que vuelve más complejos y extensos los procesos.

Pesquera Exalmar adquiere Pesquera Centinela (Impacto en sector industrial)

La adquisición de Pesquera Centinela, que era del grupo Romero, por parte de Pesquera Exalmar fue autorizada por Indecopi tras el control previo de concentraciones, consolidando la capacidad operativa de Exalmar. La operación incluyó una flota de 11 embarcaciones para la extracción de recursos hidrobiológicos y tres plantas de procesamiento con capacidades combinadas superiores a 245 toneladas por hora.

La adquisición de Pesquera Centinela por parte de Pesquera Exalmar fue autorizada por Indecopi tras el control previo de concentraciones, consolidando la capacidad operativa de Exalmar.

Ruidías sostuvo que esta operación debe leerse en el contexto de consolidación sectorial: los compradores buscan integrar activos para mejorar eficiencia, reducir costos logísticos y aprovechar economías de escala, más que crecer desordenadamente. Reaño añadió que este tipo de transacción es típico en industrias con barreras de entrada altas y regulación estricta, donde la eficiencia operativa y la optimización de flotas y plantas marcan la diferencia competitiva.

Mac Lean explicó que en operaciones que requieren control previo de concentraciones, como esta, los plazos y condiciones regulatorias se vuelven determinantes para el cierre, incluso cuando la lógica económica de la compra ya está definida.

Banco Santander adquiere CrediScotia Financiera (Fortalecimiento en crédito de consumo)

La compra de CrediScotia Financiera por parte de Banco Santander, aunque sin cifras públicas detalladas, fue considerada una de las operaciones más relevantes en el segmento de servicios financieros. CrediScotia aportó a Santander una base de clientes significativa en créditos de consumo, microfinanzas y productos de ahorro estructurados, reforzando su presencia en estos segmentos.

La compra de CrediScotia Financiera por parte de Banco Santander, aunque sin cifras públicas detalladas, fue considerada una de las operaciones más relevantes en el segmento de servicios financieros.

Reaño señaló que, en un año con menos operaciones financieras, las transacciones que sí se concretaron tuvieron un impacto estructural relevante, al fortalecer líneas de negocio donde las entidades ya contaban con experiencia y presencia. Ruidías agregó que esta lógica de compras selectivas, en lugar de fusiones horizontales masivas, respondió a la necesidad de capturar nichos específicos sin asumir riesgos excesivos en un mercado altamente competitivo.

Chacón explicó que, aunque el 2025 tuvo menos operaciones financieras, las que se concretaron tendieron a reforzar segmentos específicos del negocio, más que a expansiones amplias del sistema.

Integratel adquiere Telefónica del Perú (Reorganización en el mercado de telefonía)

La adquisición de Telefónica del Perú por parte de Integratel cerró un proceso que se extendió por varios años y que implicó desafíos regulatorios, evaluación de activos y negociaciones complejas. La venta de la filial se realizó por un monto simbólico cercano a los 900.000 euros (alrededor de S/3,7 millones), en el marco de un proceso concursal, pero el comprador se hizo cargo de las deudas de la empresa, lo que eleva el valor económico total del proceso a alrededor de US$1.300 millones, según estimaciones del mercado.

La adquisición de Telefónica del Perú por parte de Integratel cerró un proceso que se extendió por varios años y que implicó desafíos regulatorios, evaluación de activos y negociaciones complejas. | Foto: EFE.

Chacón señaló que, en telecomunicaciones, el 2025 no fue un año de gran volumen de operaciones, pero sí de procesos relevantes, sobre todo vinculados a la reorganización de operadores tradicionales. Ruidías añadió que esta operación reflejó la madurez del mercado: tras años de expansión y competencia intensa, las empresas optaron por reconfigurar modelos, racionalizar activos y asegurar la continuidad operativa bajo estructuras más eficientes.

Mac Lean señaló que este tipo de operaciones concursales suelen extenderse por la necesidad de coordinar acreedores, cumplir hitos regulatorios y asegurar la viabilidad operativa antes del cierre definitivo.

Por qué las operaciones tardan más

Desde el frente legal y de asesoría, Roberto Mac Lean, socio de Miranda & Amado, señaló que durante el 2025 se mantuvo la actividad en fusiones y adquisiciones, pero con procesos más extensos y estructurados, en parte por el mayor peso del control previo de concentraciones y la necesidad de planificar con mayor anticipación cada etapa de las operaciones. Añadió que este contexto no ha frenado el interés de inversionistas por activos locales, sino que ha llevado a operaciones más cuidadosas en sus plazos y ejecución, una lectura que también comparten firmas de asesoría que participaron en transacciones recientes.