Melissa Rodríguez Enciso
Melissa Rodríguez Enciso

Escucha la noticia

00:0000:00
Las siete fusiones y adquisiciones de empresas que marcaron el Perú en el 2025: cuáles son, cuánto costaron y qué viene para ellas
Resumen de la noticia por IA
Las siete fusiones y adquisiciones de empresas que marcaron el Perú en el 2025: cuáles son, cuánto costaron y qué viene para ellas

Las siete fusiones y adquisiciones de empresas que marcaron el Perú en el 2025: cuáles son, cuánto costaron y qué viene para ellas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El mercado de fusiones y adquisiciones en el Perú cerró el 2025 con un ritmo más moderado que en años previos. Aun así, las operaciones concretadas revelaron un patrón claro: las empresas priorizaron el ordenamiento de sus portafolios, la eficiencia operativa y la sostenibilidad de largo plazo antes que la expansión acelerada. Así lo indicaron José Ruidías, profesor del MBA de Pacífico Business School; Martín Reaño Azpilcueta, socio principal de Reaño Asesores Financieros; y Marcela Chacón, Marketing & Media Relations Manager de TTR Data.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC