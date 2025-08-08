Hasta que finalmente se hizo realidad. Luego de varios años, Latam Airlines Group inauguró su primer Lounge en Lima, un espacio que consta de dos salas VIP, en el que la aerolínea invirtió más de US$10 millones para tener una oferta de alto nivel.

Manuel Van Oordt, CEO de Latam Airlines Perú, en conversación con El Comercio, comentó que están muy contentos con este hito, ya que “podemos darle a los clientes lo que siempre hemos querido”. El ejecutivo comenta que Latam opera desde hace 26 años en el país y desde hace tiempo querían brindarles a sus clientes más leales y frecuentes un espacio propio para esperar sus vuelos con una buena experiencia y servicio.

“Esto nunca fue posible porque no había la capacidad de hacerlo en el antiguo terminal y finalmente lo podemos hacer en este nuevo aeropuerto. Si bien hace mucho que venimos hablando de esto, hace tres años iniciamos el proyecto; cuando nos pudimos a pensar en cuál sería la experiencia que queríamos dar”, relató. Fue ahí que empezaron a idear cómo sería la ambientación, la implementación y la propuesta gastronómica del nuevo Lounge.

Con más de 2.450 m2, el nuevo Lounge Latam incluye dos espacios diferenciados: Signature y Premium. Se espera que, en conjunto, reciban a 25.000 pasajeros al mes, incluyendo socios Latam Pass Black Signature, Black y Platinum, viajeros de cabina premium (Premium Business y Premium Economy) y clientes elegibles de aerolíneas asociadas. “Esperamos cerca de 1.500 personas todos los días en las dos salas”, estima Van Oordt.

Apuntan a establecer un nuevo referente en hospitalidad, diseño y sostenibilidad para los viajeros premium de toda la región. Este Lounge, además, refleja la continua inversión en la experiencia del cliente, segmentación premium y centros de conexión en toda la región, indican desde la aerolínea. “Se ubica en Lima, uno de nuestros centros de conexión más importantes”, indican. El Lounge de Latam abrirá sus puertas oficialmente el lunes 11 de agosto.

Pero no será su única inversión. La aerolínea está invirtiendo en un Centro de Mantenimiento de Línea (CML) para aeronaves que estaría listo hacia finales de este año. “Es un proyecto enorme, que tampoco era posible en el aeropuerto antiguo. Allí podremos tener un espacio más cómodo para que nuestros técnicos de mantenimiento y nuestros equipos puedan hacer toda la inspección y servicio de nuestros aviones”, sostuvo.

El nuevo centro- en el que proyectan invertir más de US$20 milones- tendrá una capacidad para revisar 18 aviones en simultáneo. “Nosotros tenemos una flota de cerca de 60 aviones en el Perú, que es un ‘hub’ muy importante para Latam. Creemos en el potencial de Lima como centro de conexiones de tráfico y como ‘hub’ de Sudamérica”, afirmó.

Hace un par de meses, además, cuando abrió el nuevo aeropuerto, Latam abrió su Signatura Check.in, un espacio muy exclusivo para sus pasajeros más frecuentes. “Nos estamos preparando para terminar de mudarnos al nuevo aeropuerto y seguir creciendo desde allí”, comentó Van Oordt.

La aerolínea ha alcanzado una ocupación por encima del 80%-85% durante el primer semestre, en casi todas las rutas. “Hay bastante demanda por viajar”, indica. De hecho, Van Oordt detalló que la operación pesa un 20% en los resultados del grupo.

Sobre la mudanza, el ejecutivo comenta que han sido dos meses muy difíciles porque el aeropuerto abrió incompleto, con una siguiente fase que se debe entregar hacia finales de año. Y, con algunos aspectos que aún faltan resolver para mejorar la experiencia al usuario.

Gastronomía, diseño y lo que encontrará en el Lounge

Diseñado en colaboración con el galardonado estudio de arquitectura Barclay & Crousse y el arquitecto e interiorista Jordi Puig, el nuevo Lounge busca ser una expresión contemporánea y refinada de la riqueza cultural de la región.

Van Oordt destaca que le enorgullece que Lima ahora albergue uno de los Lounge insignia de Latam y que, en el caso peruano, tiene como punto principal la gastronomía.

James Berckemeyer

Y es que, este espacio ofrece una experiencia culinaria excepcional, liderada por James Berckemeyer, fundador de Cosme y reconocido entre los 50 Mejores Restaurantes de Latinoamérica. En colaboración con Grupo Aramburú, la propuesta gastronómica combina ingredientes locales con técnicas culinarias internacionales para ofrecer un menú contemporáneo, con platos peruanos y con carácter sudamericano.

Cuenta también con un bar cosmopolita que sirve licores y vinos premium, así como café de especialidad que refleja la diversidad de la región. También, tiene espacios de descanso con camas para dormir, espacio para reuniones, espacios de trabajo y otros más individuales.