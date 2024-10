En su regreso a la Bolsa de Valores de Nueva York tras cuatro años, cuando tuvieron que retirarse después de acogerse a un proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 o Ley de quiebras de Estados Unidos, Latam Airlines Group, el grupo de aerolíneas de origen chileno, deja atrás los embates de la pandemia y hace sonar la campana en marca su despegue con planes de crecimiento para sus próximas operaciones y anunciando un mayor foco en la atención al cliente.

La compañía cotizó por primera vez en Wall Street, en 1997, como LAN Chile

Este retorno al mundo bursátil norteamericano representa un nuevo capítulo para la historia de Latam, como lo calificó Ignacio Cueto, presidente del directorio del holding. En la presentación a los inversionistas, la compañía destacó que ha implementado US$1.300 millones en iniciativas de ahorro anual, incluyendo la renegociación de contratos de flota y la armonización de los tipos de aviones. Además, destacó que se han reducido los costos operativos, lo que incluye tener menos empleados en comparación al 2019, a pesar de operar con mayor capacidad. Como parte de este proceso de reestructuración y eficiencia, la compañía logró una reducción de costos operacionales de US$162 millones durante el año pasado.

Durante la presentación, la compañía aerocomercial comentó que, en términos de capacidad, medida en asientos y kilómetros disponibles, espera un crecimiento de entre 15% y 16% frente al año anterior, y adelantó que esperan un EBITDAR (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization and rent costs por sus siglas en inglés) anual entre US$3.000 millones y US$3.150 millones. Además, el grupo estima continuar disminuyendo su ratio de apalancamiento neto ajustado a 1,6x- 1,7x veces a final de año.

Asimismo, Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, adelantó que el grupo ha asegurado una orden de más de 120 aviones hasta el 2030, lo que respaldará su crecimiento futuro. Durante el Investor Day se presentaron los compromisos de Latam con Airbus y Boeing y lessors, que ascienden a 106 aviones ‘narrow body’ (de fuselaje angosto, un pasillo) y 19 aviones ‘wide body’ (de fuselaje ancho, dos pasillos) incluyendo la reciente compra de 10 aviones Boeing, asegurando unas de las pocas posiciones disponibles hasta 2030. Todo lo anterior se enmarca dentro del compromiso del grupo de tener una de las flotas más modernas y eficientes de Sudamérica.

Actualmente, Latam cuenta con 341 aeronaves, 56 aviones de pasajeros de Boeing (modelos 767, 777 y 787) y 263 aviones de Airbus (modelos A319, A320, A320neo, A321 y A321neo). También, en el marco del Investor Day, la aerolinea recalcó que tiene precios competitivos asegurados para el 90% de su flota hasta 2029, con aumentos únicamente por la incorporación de aviones de nueva generación.

Sobre futuras inversiones para mejorar la experiencia del cliente, el grupo Latam adelantó que para el 2025 tiene en carpeta finalizar la instalación de WI-FI en sus aviones de fuselaje angosto, el lanzamiento del primer VIP Lounge propio en Lima (Perú) y, en dos años, la puesta en marcha de una renovación del salón en Miami (Estados Unidos) y la construcción de un salón nuevo en Sao Paulo (Brasil).

Posicionamiento y el Perú

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines, destacó que la empresa se posiciona como la líder en el mercado sudamericano (donde la aerolínea tiene operaciones en Chile, Colonbia, Perú, Ecuador, entre otros mercados), con una participación de 42% en capacidad dentro de lo que consideran intra-Sudamérica y con ventaja frente a sus competidores. En particular en mercados como Chile o Perú.

El directivo indicó también que buscan una operación eficiente, que ya les ha dejado ingresos de US$12.700 millones al cierre del segundo trimestre de este año.

En el caso de Perú, donde hasta el segundo trimestre del 2024, Latam cuenta con el 65% de participación de mercado, los ejecutivos remarcaron que es un mercado con potencial y donde actualmente se realizan 0,6 viajes per cápita. De hecho, desde el 2019 hasta el segundo trimestre de este año, la aerolínea aumentó su ‘market share’ en tres puntos porcentuales.

La aerolínea que conecta 164 destinos en 31 países, indica que cada 54 segundos hay un despegue de un vuelo del grupo, una posición que han reforzado con acuerdos comerciales con 57 aerolíneas, acuerdos compartidos con 27 y un ‘joint venture’ con Delta. Desde el 2019 hasta el segundo trimestre de este año, la compañía ha logrado un crecimiento de 7% en pasajeros. Hacia el 2031 estima un crecimiento de 5% en número de pasajeros, solo en Sudamérica.