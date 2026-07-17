Lateral Inmobiliaria anuncia el lanzamiento de dos nuevos desarrollos residenciales en Miraflores y San Isidro, como parte del plan de inversión de US$72 millones que ejecuta hasta el 2027. Con estas iniciativas, la empresa proyecta incrementar sus ingresos 58% durante el 2026, luego de crecer 48% en el 2025, impulsada por el aumento de su portafolio.

Boro Fleischman, director general de Lateral Inmobiliaria, explica que el crecimiento responde a una estrategia de mayor escala. “Veníamos hace varios años con un stock representativo de dos proyectos. Hoy estamos con casi cinco y la visión es mantener entre cinco y seis proyectos en paralelo durante los próximos años”, señala. Agrega que ese cambio permitirá sostener un mayor volumen de ventas e ingresos.

Como parte de ese plan, la inmobiliaria prepara el lanzamiento de Pasaje Sucre, en Miraflores, y Basadre, en San Isidro. Ambos desarrollos forman parte del paquete de cinco proyectos anunciado por la empresa para el período 2026-2027 y mantienen el cronograma previsto.

Pasaje Sucre, Miraflores

Pasaje Sucre demandará una inversión de entre US$9 millones y US$10 millones. El edificio estará ubicado en un pasaje de la zona tradicional de Miraflores y contará con 35 departamentos de entre 80 m2 y 100 m2, con tickets de entre US$250.000 y US$300.000.

Además, será el primer desarrollo de uso mixto de Lateral, al incorporar un zócalo comercial, y estará dirigido tanto a compradores finales como a inversionistas. “Es uno de nuestros primeros proyectos de metrajes más reducidos, tickets más pequeños y, además, el primer proyecto donde vamos a mezclar un zócalo comercial”, explica Fleischman. La empresa estima que alrededor del 50% de las unidades será adquirido por este último perfil. Su lanzamiento comercial está previsto para agosto - septiembre.

Por su parte, Basadre requerirá una inversión de entre US$15 millones y US$16 millones. El proyecto contará con 28 departamentos de entre 150 m2 y 300 m2, con tickets desde US$600.000, y estará orientado principalmente a familias. “Estamos explorando ideas arquitectónicas para que todos los departamentos tengan valor, independientemente de si miran a la calle o al interior”, señala Fleischman. Su lanzamiento comercial está previsto para noviembre.

Basadre, San Isidro

Fleischman sostiene que Lateral mantiene un ritmo de ventas superior al promedio del segmento Lima Top. “Estamos en el rango alto tanto de precios como de velocidad de ventas”, afirma. Añade que proyectos anteriores alcanzaron niveles de preventa de entre 80% y 85% antes del inicio de obras y estima que Pasaje Sucre y Basadre llegarán a porcentajes de entre 50% y 60%, debido al mayor tamaño de los tickets y al perfil de ambos desarrollos.

Respecto al financiamiento, Fleischman indica que la empresa mantiene su esquema de fondos de inversión privados, aunque este ha evolucionado hacia una base más amplia de inversionistas. Según explica, además de familias de alto patrimonio, hoy participan personas que buscan diversificar sus portafolios mediante inversiones inmobiliarias.

Como parte de su estrategia de diferenciación, Lateral continuará impulsando Casa Lateral, un formato que reemplaza la tradicional caseta de ventas por una intervención temporal en el terreno donde se desarrollará cada edificio. El espacio mantiene activo el inmueble antes del inicio de las obras, incorpora actividades culturales y sirve como laboratorio para probar soluciones arquitectónicas que posteriormente se integran al diseño definitivo de los proyectos. “La idea no es dejarlo solamente como una declaración de intención, sino que además sea una excusa arquitectónica que se impregne en el edificio que vamos a hacer después”, explica Fleischman.