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Resumen

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Lateral Inmobiliaria anuncia el lanzamiento de dos nuevos desarrollos residenciales en Miraflores y San Isidro, como parte del plan de inversión de US$72 millones que ejecuta hasta el 2027. Con estas iniciativas, la empresa proyecta incrementar sus ingresos 58% durante el 2026, luego de crecer 48% en el 2025, impulsada por el aumento de su portafolio.

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