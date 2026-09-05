Tras este hito, la ‘app’ deberá crear una sociedad para ingresar a la segunda etapa del proceso: la autorización de funcionamiento.

“Recibiremos visitas de la SBS, algunas virtuales y otras presenciales. Evaluarán, auditarán y revisarán el funcionamiento de Lemon y cómo estamos preparados para operar con la licencia. Eso debería suceder en los próximos meses”, comenta a Día1 Maximiliano Raimondi, CFO de la firma.

Entre las razones por las que la ‘app’ apunta a obtener esta licencia están, por ejemplo, la posibilidad de tener una relación directa con los reguladores y de lograr eficiencias operativas. “Al quitar al intermediario, tendremos una relación directa con el BCR y la Cámara de Compensación Electrónica”, explica el ejecutivo.

Con una licencia de EEDE, Lemon podría concretar, también, desarrollos tecnológicos de manera directa, sin depender de un ‘partner’ que eleve los costos para operar transferencias.

“La licencia nos permitirá trabajar de manera más eficiente, pero nuestros planes en el Perú no cambian: seguimos enfocados en crecer y expandirnos”, argumenta Raimondi.

Hoy, la compañía está cercana a alcanzar los 1,2 millones de usuarios en el país. Aunque su meta para este 2026 era llegar a 2 millones de usuarios, Lemon confía en que aún es posible cumplir con este objetivo: Raimondi precisa –a partir de información de Sensor Tower– que son la quinta ‘app’ financiera con mayor cantidad de usuarios activos mensuales a nivel local.

Hacia el primer trimestre del 2027, de hecho, la billetera podría lanzar su primera tarjeta de crédito en el mercado local, anota Raimondi, bajo un modelo colateralizado en Bitcoin; similar al que ya operan en Argentina.

Hay más de 300 mil Visa Lemon Card (tarjeta prepaga) emitidas en el país.

“Estamos trabajando –aún no para lanzar– en productos de crédito para todo Lemon. [...] Lanzar un producto de crédito no es sencillo: hay que tener muy analizado el mercado y un buen scoring para prestar a las personas. En Argentina, por ejemplo, lanzamos una tarjeta de crédito 100% colateralizada con Bitcoin. No asumimos riesgo porque retenemos Bitcoin como garantía de los usuarios. Si el usuario no paga o si el Bitcoin cae de valor, liquidamos el Bitcoin y cancelamos la deuda con Visa, porque ese dinero se debe a la tarjeta y el usuario hizo el consumo”, explica Raimondi.

En un inicio, y apuntando a un potencial lanzamiento entre enero y marzo del próximo año, Lemon buscaría traer el modelo de tarjeta colateralizada con Bitcoin al Perú, pero más adelante la billetera digital anticipa contar con crédito sin colateral; un producto que hoy se mantiene en el laboratorio.

“Probablemente el primer test sea en Argentina. Para [el producto sin colateral] habría que hacer un scoring completo de cada usuario y asumir riesgo crediticio. Por eso es un producto más complejo y que requiere más análisis. El crédito sin colateral vendría después del primer trimestre del próximo año”, agrega el ejecutivo.

Inversiones y compra de acciones en la ‘app’

Para este 2026, no obstante, el plan para Lemon es seguir avanzando con su ‘roadmap’ actual y continuar con el desarrollo del producto de acciones e inversiones, que ya ha generado “mucha tracción” en el Perú; “incluso más que el volumen del ecosistema de activos digitales”, cuenta Raimondi.

“Ya tenemos 30.000 cuentas activas de inversión y han operado más de US$200.000. Esto recién lleva tres semanas desde el lanzamiento. Las cinco acciones más operadas fueron Apple, Nvidia, Microsoft, SpaceX y Credicorp. Estamos muy contentos con el producto”, indica el ejecutivo.

Según Lemon, el ticket promedio actual está en US$3 y seguirá subiendo, aunque la billetera digital no prevé transacciones con un ticket elevado debido al público en el que buscan enfocarse. “. No apuntamos a que los clientes de alto patrimonio puedan comprar US$1.000 en acciones. Ellos ya pueden hacerlo mediante otras plataformas. Queremos que cada peruano pueda invertir”, explica.

Para Lemon, lo importante es la cantidad de usuarios activos y que la demanda se sostenga en una curva ascendente. “Hay aplicaciones de inversión en Perú que tienen entre 30.000 y 50.000 usuarios activos mensuales. Nosotros, en dos semanas, ya tenemos 30.000 cuentas activas de inversión. Si seguimos a este ritmo, esperamos superar los 50.000 usuarios activos de inversión en uno o dos meses”, acota Raimondi.

Respecto al producto de pago de servicios en el que trabajaba la app digital, el ejecutivo resalta que continúan avanzando para lanzarlo antes de fin de año. “Es uno de los productos que más nos piden los usuarios y lo lanzaremos antes de fin de año, sin lugar a dudas”, puntualiza.