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Resumen

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A inicios de julio, Lemon, ‘fintech’ de origen argentino, recibió autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para organizar una empresa emisora de dinero Electrónico (EEDE) en el país; un paso clave en la estrategia de la billetera digital para seguir creciendo a nivel local.

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