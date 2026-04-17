Por Paola Villar S.

Lemon continúa creciendo en el mercado peruano: en marzo la billetera digital cripto superó el millón de usuarios registrados en nuestro país, un hito alineado con las expectativas de la firma, y para el cierre de este 2026 la compañía apunta a alcanzar, incluso, hasta 2 millones de usuarios registrados a nivel local, según comenta a Día1 Maximiliano Raimondi, CFO de la fintech cripto.

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