“Perú viene creciendo de acuerdo con las expectativas que teníamos y esperamos que esa curva siga en crecimiento. Vemos que es un mercado realmente ávido, y eso nos hace mucha ilusión”, precisa el ejecutivo.

En el ecosistema local, Lemon Cash se convirtió en la primera billetera digital con criptoactivos en integrarse a la interoperabilidad del sistema financiero peruano en el 2024. La compañía, fundada en Argentina y con operaciones en otros países de la región como Colombia y Brasil, insiste en que está dejando de definirse solo como un “app cripto” para posicionarse como una fintech con tecnología cripto en el backend, lo que le permite fortalecer su infraestructura y rieles de pago para ofrecer servicios como transferencias inmediatas, incluso internacionales, a costo cero entre cuentas de la fintech (envíos entre Argentina y Perú, por ejemplo).

Raimondi detalla también que, más allá de la variación de precio en el mundo cripto en los últimos meses, En Lemon ha aumentado la cantidad nominal de Bitcoin que los usuarios tienen dentro de la app, así como de Ethereum, a lo largo de la primera parte de este año en comparación con el inicio de 2025.

“En Perú ya hay del orden de 350.000 personas con tenencias en Bitcoin dentro de la aplicación de Lemon. Al cierre de 2025 superamos el millón de usuarios totales y en Perú ya teníamos más de 300.000 con Bitcoin; ahora deben ser más. Eso acompaña lo que decía: hay más personas guardando Bitcoin en su portfolio“, comenta el ejecutivo.

Según un análisis del ecosistema de criptomonedas elaborado por Lemon al cierre del año anterior, en el 2025 el Perú superó a Chile en volumen de cripto recibido. A su vez, nuestro país es el que más creció en cantidad de usuarios cripto en un año.

“Así como nosotros llegamos al millón de usuarios, eso es lo que está pasando también con la adopción cripto: Lemon seguramente tiene mucho que ver, pero también hay que tomar en cuenta que los usuarios adoptan más este tipo de herramientas y billeteras que les permiten operar día a día sin caídas, con mucha velocidad, bajos costos y una UX muy amigable”, remarca Raimondi.

Nuevas funcionalidades

Asimismo, la fintech alista novedades. Según Raimondi, Lemon está próxima a sumar una funcionalidad para invertir en acciones de empresas que cotizan en Wall Street desde su aplicativo, con el objetivo de abrir alternativas de inversión a los clientes. Este producto, indica el ejecutivo, está siendo solo desarrollado para los mercados argentino y peruano.

De otro lado, hacia el segundo semestre de este 2026 la fintech apunta a habilitar el pago de servicios como luz, Internet, entre otros, mediante su app, para lo cual se encuentra en conversaciones con el proveedor de dicha infraestructura. Este último lanzamiento podría darse entre agosto y setiembre, anticipa Raimondi.

Otra novedad para el mercado peruano responde a un cambio regulatorio reciente: desde febrero el Perú habilitó que el pago de sueldos se puedan concretar a través de billeteras de dinero electrónico, abriendo el panorama a aplicativos como Yape, Plin y también Lemon Cash. Así, la fintech prevé próximamente el lanzamiento de cuentas sueldo a nivel local.

Más adelante, Lemon podría contemplar el lanzamiento de una tarjeta de crédito en el Perú, tal como se ha implementado en Argentina, que sea “backeada” con bitcoin: “los usuarios que tengan BTC (Bitcoin) pueden dejarlos sin vender y tener una tarjeta de crédito para consumir, colateralizada con la criptomoneda, por supuesto, dentro de límites de línea de crédito”, explica Raimondi.

La tarjeta de crédito, observa Raimondi, es un producto que estará en el radar para el mercado peruano, pero no de manera inmediata.

“Ya lideramos el mercado cripto entre las billeteras que operan con cripto y, para mantener ese liderazgo, el nuevo set de productos nos va a permitir atacar un nuevo público más “tradicional”, siempre con funcionalidades cripto detrás para dar más libertades al usuario", menciona Raimondi.

Signage for Bitcoin cryptocurrency in Hong Kong. / Paul Yeung

Oportunidades en el mercado peruano

El CFO de Lemon Cash enfatiza que la firma le está dedicando “mucho tiempo” al Perú ”porque vemos una oportunidad muy linda y, sobre todo, porque el público lo recibe bien y hay una necesidad real". “A uno le gusta crecer donde lo reciben bien; eso nos tiene muy entusiasmados”, enfatiza Raimondi, en referencia al despliegue de la billetera digital a nivel local.

Para el ejecutivo, la ambiciosa puesta en escena de Lemon en nuestro país responde, también, a que tanto el Banco Central de Reserva como la SBS se han propuesto dar más oportunidades y alternativas financieras a los peruanos, evitando que el mercado esté concentrado en pocos “players”, y aplicando nuevas regulaciones y alternativas para que haya más actores que puedan ofrecer productos más económicos, así como mejores experiencias.

“Habla muy bien de ellos, porque se preocupan de que no haya concentración en unos pocos, sino una variedad de actores que ofrecen productos distintos, muchas veces más tecnológicos, nativos de este tipo de infraestructura”, señala Raimondi.

(Foto: Andina)

El ejecutivo agrega que, de hecho, Lemon ha sido invitada a participar en mesas de trabajo con la SBS de finanzas abiertas, un ecosistema que ya cuenta con una hoja de ruta en el país y que promete ser disruptivo para el sistema financiero peruano.

“Todavía tenemos mucho por cosechar de la interoperabilidad; queda bastante espacio por explotar y este año tenemos que ir más rápido. Pero sin duda, las finanzas abiertas serán otro motor que va a revolucionar la industria, permitiendo que más usuarios compartan y operen entre bancos de manera libre. Esa flexibilidad traerá mayor uso de herramientas financieras y eso claramente va en beneficio de los usuarios", puntualiza Raimondi.