Lento pero seguro: venta mensual de vehículos eléctricos en el Perú ya se acerca a las 1.000 unidades, ¿qué lo limita?

Es así que, según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), hasta agosto se vendieron 6.324 unidades electrificadas (100% eléctricos, híbridos enchufables y no enchufables). Aunque la cifra está por debajo, del total de ventas que tuvo el segmento en el 2024 (6.646 unidades), este año viene mostrado un mayor salto en las ventas mensuales. Y es que, desde mayo de 2024 la adquisición de este tipo de vehículos superaba las 600 unidades, pero desde marzo y junio de 2025 se han registrado más de 700 y 800 unidades vendidas, respectivamente. Incluso, la cantidad en agosto llegó a 986.

De continuar este ritmo de ventas, Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos y Estadísticas de la AAP, considera que el segmento podría superar, por primera vez, el umbral de las 10.000 unidades este 2025.

En ese sentido, Willard Manrique, especialista en dirección y gestión comercial del PAD, Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, indica que este sector se encuentra en una fase de dinamismo, con un mercado internacional que impulsa el crecimiento y con una producción china que es protagonista de este aumento. Sostuvo también que la situación del dólar y de los créditos para personas promueven este buen escenario para el sector. Señaló también que en este año se podrían adelantar algunas adquisiciones de unidades electrificadas, dado que el 2026 es un año electoral. A ello se suma el aumento del empleo formal, añade Morisaki.

A su vez, David Caro, gerente de Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, sostiene que bajo esta tendencia de crecimiento, es posible pensar que en un solo mes se podrían vender más de 1.000 vehículos electrificados antes de terminar el 2025. “Con Toyota hemos logrado un récord de 350 unidades en agosto, el más alto en nuestra historia”, agrega.

En medio de este crecimiento del segmento, es oportuno revisar las ventas que tiene el mercado de vehículos livianos. A agosto, el segmento crecía 20,6% frente al mismo periodo del 2024, de acuerdo con la AAP. Incluso, de acuerdo con la asociación, entre enero y setiembre, el precio de los vehículos en Lima Metropolitana acumula una caída de 2,41% por la disminución en el tipo de cambio y menores costos en los fletes marítimos.

El transporte a nivel mundial continúa su camino hacia la transición energética, con alternativas eléctricas, híbridas y con celdas de hidrógeno frente a los motores a combustión.

Según el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, la venta de vehículos nuevos, tanto livianos como pesados, crecería un 15%, con un sesgo al alza debido a la ley que permite un octavo retiro de los fondos previsionales de las AFP.

Además, la entidad destaca en su reporte semanal del 29 de setiembre que el Perú tuvo el tercer crecimiento más alto en la región en el mercado automotriz total, con 20,7% entre enero y julio, solo superado por Argentina (68,9%) y Colombia (26,7%). Esto en base a los datos de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda).

Sin embargo, el comparativo en el mercado de electrificados es distinto: según Aladda, este segmento tuvo una penetración de 4,4% frente al mercado total en el primer semestre de 2025. En cambio, por ejemplo, Colombia alcanzó una penetración de 31,3%; Ecuador, de 17,2%; y Brasil, de 9,5%. Además, Brasil (113.595), México (66.012) y Colombia (32.852) son los tres mercados con más unidades vendidas de este tipo de tecnología.

Caro estima que la penetración de electrificados en el mercado local podría llegar al 5% este año. Y, Manrique añade que a nivel global, la venta de este tipo de unidades ya supera el 25% del total de autos nuevos.

Cabe recordar que el estudio ‘Tendencias y Expectativas en la Categoría Automotriz del Perú’, que publicó la consultora Impronta Research en abril, muestra que un 28% de personas encuestadas a nivel nacional estaría interesada en un vehículo híbrido y un 14% en uno eléctrico, mientras que el 58% optaría por una unidad a combustión.

Competencia in crescendo

Como señala Morisaki, el aumento de la oferta vehicular también influyó en el crecimiento del segmento de electrificados.

Y es que a nivel de marcas, Toyota tuvo un crecimiento de 90,3% en los primeros ocho meses del año en la venta de electrificados, y Suzuki, un aumento de 60,5%. Ambos concentran parte del mercado con un 35,1% y 20,3% de ‘market share’, respectivamente.

En el caso de Toyota, parte de este crecimiento se explica por la oferta que tiene el fabricante japonés, con tres modelos ‘híbridos autorrecargables’. La penetración de electrificados en las ventas de Toyota es de un 9% en promedio. A nivel mensual, en varios meses el porcentaje ha superado el 10%. Por otro lado, Lexus, la marca de lujo de Toyota, tiene un 2,1% de participación en el segmento. El 70% de sus ventas son de modelos electrificados, detalla Caro.

Cabe recordar que, a agosto, Toyota concentra casi el 75% de ventas de vehículos híbridos no enchufables y Suzuki casi el 50% del ‘market share’ de ventas de ‘mild-hybrid’ o híbridos suaves.

El aumento de la oferta vehicular también influyó en el crecimiento del segmento de electrificados. (Fuente: iStock)

Aparte de los líderes de este segmento, BYD, Honda y Mazda registran altos crecimientos en sus ventas. La marca china tiene un aumento de cuatro cifras, mientras que las otras dos marcas reportaron un incremento de tres cifras.

Cabe recordar que esto se debe, en el caso de BYD, a que la marca está en su primer año de operaciones en el Perú. Como comentó Juan Felipe Salgado, gerente general de Motorysa Perú, a Día 1 en abril, el fabricante asiático apunta a vender 100 unidades mensuales en el último trimestre del año. Esta firma de enfoca en las unidades 100% eléctricas y los híbridos enchufables.

En el caso de Honda, la marca lanzó el CR-V Advanced Hybrid en agosto del 2024 y actualmente ya representa el 29% de las ventas totales del modelo CR-V en el Perú, pese a que la versión híbrida tiene un mayor precio, indica Jorge Oshiro, vicepresidente y director comercial de Honda del Perú. “Para el 2026, la marca tiene previsto lanzar tres nuevos modelos híbridos en la categoría SUV”, añade.

Según los datos de la AAP, el mercado de vehículos 100% eléctricos es liderado por Volvo y el de los híbridos enchufables, por BYD.

En el caso de Volvo, Alejandro Ruiz de Somocurcio, gerente de marcas premium de Gildemeister, señala que buscan impulsar las ventas de este tipo de vehículos en Arequipa. Y es que, como explica Morisaki, alrededor del 90% de las ventas de electrificados se concentran en Lima, aunque también se están notando incrementos en Trujillo y en la Ciudad Blanca.

Cabe añadir que la venta de unidades 100% eléctricas superan a las cifras de vehículos PHEV o híbridos enchufables. Según Manrique, esto se debe a la oferta de eléctricos de marcas chinas y sus precios competitivos, la percepción del consumidor por apostar totalmente y no parcialmente por el cambio de matriz energética, y porque los PHEV siguen concentrados en marcas premium como Volvo y BMW.

Según Morisaki, la categoría de unidades 100% eléctricas representa cerca del 8% del segmento de electrificados.

Además… Alquiler de electrificados Actualmente, solo 8 de más de 4.100 alquileres vehiculares en Rento son de unidades electrificadas. De acuerdo a Jorge Portocarrero, cofundador del ‘marketplace’, del total de la flota a dispocisión para alquiler, solo 1,2% son modelos electrificados.

Retos: estaciones de carga, educación y financiamiento

El mercado de electrificados aún tiene potencial de crecimiento. José Ruidías, profesor de Pacífico Business School, considera que el principal problema es, a corto plazo, el precio de entrada frente a los vehículos a combustión y al menor costo en mantenimiento y carga.

Por su parte, Caro indica que los vehículos electrificados se vuelven más accesibles frente a años anteriores. En ese sentido, indica que el Yaris Cross tiene un precio de entrada de US$24.790. Esto se completa con un dato del estudio de Impronta Research: un 37% de encuestados consideraría comprar un vehículo que cueste entre US$25.000 a US$35.000.

Ruidias y Morisaki también señalan que la infraestructura de carga eléctrica es otro desafío que enfrenta el segmento. “Estas limitantes y el precio de la infraestructura hacen que el crecimiento no sea tan explosivo” dice Ruidías.

El mercado de electrificados aún tiene potencial de crecimiento. (Foto: Diseñado por Freepik)

Las marcas, en distintos concesionarios, han venido implementando puntos de carga para los vehículos electrificados. En Audi, incluso, realizan la instalación de cargadores domésticos para sus clientes, comenta Alexandra Bonnemaison, gerenta de la alemana.

En ese sentido, agrega que aún hay un reto en el conocimiento que tienen las personas sobre los autos eléctricos. “La experiencia internacional nos demuestra que las políticas públicas son determinantes: incentivos tributarios, facilidades de importación y beneficios de circulación han sido clave para acelerar la adopción [de la electromovilidad]”, apunta.

En esa línea, Manrique señala que se necesitará de alianzas público-privadas, asociaciones y educación para el consumidor.

Aún en crecimiento, el segmento de electrificados tiene un futuro por descubrir en América Latina.