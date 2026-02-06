Christian Silva
Christian Silva

Lexus, la marca de lujo de Toyota que tuvo un crecimiento récord de 57%, ¿por qué los peruanos compran cada vez más estos autos premium?
Lexus, la marca de lujo de Toyota que tuvo un crecimiento récord de 57%, ¿por qué los peruanos compran cada vez más estos autos premium?

Lexus, la marca de lujo de Toyota que tuvo un crecimiento récord de 57%, ¿por qué los peruanos compran cada vez más estos autos premium?

Lexus espera ser la marca con mayor crecimiento de ventas en el segmento de vehículos de lujo este año, con una expansión estimada del 20% frente al 2025, cuenta David Caro, nuevo brand manager de Lexus, a Día1. La marca cerró el año anterior con un aumento del 57% en ventas.

