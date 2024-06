Álvaro Correa, CEO de Alicorp

“Las empresas [en las crisis] no somos espectadoras, somos partícipes y fundamentales”.

Hoy veo una gran polarización a nivel mundial, que genera distanciamiento, guerras y eso puede ser una reacción en cadena. Lo vimos en Rusia, Ucrania, Medio Oriente. Hoy estamos muy interconectados como para que eso no nos afecte. Cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, los precios volaron y hubo especulación. Eso se regularizó, no se interrumpió la cadena, pero puede ocurrir..

Y el otro tema son los riesgos de la transición. Por ejemplo, el biodiesel usa productos naturales como la soya, que usamos en aceites y margarinas. Empieza a haber una competencia por un insumo que era para la alimentación hacia la producción de energía. Que no seamos capaces de gestionar esos riesgos y que esto impacte en la gente, puede ser un tema mayor.

Además, me preocupa que no seamos capaces de resolver la precarización del país. La población pasó de decir que el Estado le hace las cosas difíciles a un punto en el que no creen que hay Estado. Vivimos manejando distintos tipos de crisis y en momentos así, tienes que coger el timón más que nunca, tomar decisiones rápidas y saber explicarlas. Y no solo ver la propia organización, sino el entorno, dónde sumar fuerzas, a quién puedo estar haciendo daño. La suma de todas esas cosas es ese entendimiento del rol de las empresas, de que no somos espectadores, somos partícipes y fundamentales.