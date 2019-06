Liderman: “Entraremos a administrar estacionamientos el próximo año”

La compañía de seguridad Liderman, que tiene como accionista principal a la gestora global de bienes alternativos Carlyle Group, anuncia su próximo gran salto: el ingreso al negocio de estacionamientos. Claudia Puig, gerenta general de la compañía, revela a Día1 los detalles de esta apuesta, los planes de la compañía para consolidarse en Chile y Ecuador y los desafíos que encuentra en nuestro país.

Cuando asumió la gerencia de Liderman, ¿cómo encontró a la compañía? ¿Se puede decir que está totalmente adaptada a Carlyle Group (fondo de inversión que pasó a ser la socia mayoritaria en el 2014)?

Yo entré a la compañía hace año y medio. En aquel momento, la empresa estaba en ese camino, con Carlyle como un facilitador para mejorar y crecer. Ahora, yo la estoy llevando a la profesionalización y a la modernización.

¿En qué puntos se hace visible la modernización y profesionalización de la empresa?

Fundamentalmente es un tema de procesos internos, de eficiencias. Nos ha resultado bien trabajar y diseñar un nuevo modelo de gestión para estar atentos a lo que el mercado está buscando, valiéndonos de la tecnología.

Precisamente, vinculada a la tecnología, tenían a la marca Clave 3 para alarmas y soluciones tecnológicas, ¿se ha integrado al paraguas de la marca Liderman?

Sí, dentro de Liderman tenemos varias unidades de negocio: agentes de seguridad; soluciones tecnológicas (proyectos de administración de riesgos que antes veía Clave 3), que ahora es Liderman soluciones tecnológicas; Liderman alarmas (para residencias y pequeños comercios), tenemos GPS y trabajamos nuestro ingreso a párking.

¿Cómo se dará este ingreso al negocio de párking? ¿en qué se enfocarán?

Lo que buscamos es entrar a ‘valet párking’ y administrar playas de estacionamiento, que sean modernas, seguras y con sistemas de tecnología. Además, tener personas encargadas de los parqueos que sean expertas en seguridad, que hayan pasado por nuestros filtros y capacitaciones. Ahí tenemos una gran oportunidad de dar valor agregado.

¿Entrarán a competir de frente con el líder, con Los Portales?

Sin duda, claro.

¿Cuándo entrarán al ruedo?

El próximo año entraremos con una propuesta agresiva al mercado. Ahora estamos en el desarrollo del negocio, haciendo la propuesta de valor, desarrollando procedimientos internos y definiendo al equipo que se hará cargo de la unidad de negocio.

¿La seguridad va a ser el principal diferencial del negocio de párking de Liderman?

Es parte del diferencial. Somos expertos en la captación de personal, capacitaciones, beneficios, entre otras opciones, que nos permitirán brindar una propuesta diferenciada.

¿Ya están buscando clientes?

La compañía trabaja con más de 700 clientes, que confían en nosotros, por lo que ahí tenemos una gran fortaleza y una oportunidad.

¿Será necesario comprar una empresa o buscar socios para el negocio de párking?

Por ahora no, estamos apostando a hacerlo de manera orgánica.

En un mercado que se ha consolidado con dos o tres jugadores fuertes, ¿cuál viene a ser el objetivo a nivel de participación?

Aún no lo tenemos definido, lo que queremos es entrar y lanzar una apuesta diferente. Nos apoyaremos en nuestros procesos internos y el gran posicionamiento de nuestra marca. Entraremos con ella como marca paraguas.

Actualmente, ¿cuál es la posición de Liderman en el mercado?

En el Perú, somos los líderes en seguridad, con 14 mil agentes trabajando con nosotros y más de 3.300 en nuestras operaciones de Ecuador y Chile. En total, en todas ellas, tenemos más de 800 clientes, sobre todo en minería, hidrocarburos y aeropuertos.

En el Perú, ¿en qué sectores se encuentra el grueso de sus clientes?

Tenemos una fuerte presencia en minería, hidrocarburos, aeropuertos e industria. Y ahora buscamos entrar al sector público y potenciarnos en el sector bancario y financiero.

Desde hace unos años, a causa de la desaceleración de la economía, el sector acusa una migración de proveedores de seguridad orientada al precio, muchas veces optando por firmas informales. ¿Esta situación ha afectado a Liderman?

Este es un negocio cíclico, de altas y bajas, que se adecúa a los presupuestos de las empresas. Ahí entramos con nuestras ventajas competitivas y cubrimos la mayor cantidad de riesgos, pero pese a ello, hemos sufrido reducciones temporales de algunos clientes. Lo que hicimos fue complementar la seguridad física con tecnología para mejorar la oferta.

¿Tuvieron que reducir precios?

Tuvimos que hacer algunos sacrificios, pero buscamos complementos en la tecnología, a fin de tratar de no reducir tanto para que la empresa no pierda valor.

¿Este 2019 aún se ve esa migración?

Se ha estabilizado. Hemos conseguido poner una propuesta atractiva para el mercado y los resultados se perfilan mejor. No obstante, que estés estable en tu operación no significa que no busques eficiencias, reducir costos y que los proveedores no pidan negociar.

En cuanto a los mercados internacionales, ¿cómo se ha dado la expansión en Chile?

Chile es un mercado más maduro, más formal y acepta mucho más la tecnología, lo que nos ha permitido alcanzar una buena facturación en poco tiempo. Nosotros empezamos con 300 agentes hace tres años y ahora son 1800. Tenemos una presencia grande en ‘retail’, donde la experiencia en el Perú con clientes regionales genera confianza.

Liderman ingresó al mercado chileno en el 2016.

¿Cuál es la presencia que tienen en Chile? ¿Hacia dónde apuntan?

En ingresos y número de agentes, somos la quinta del mercado y apuntamos a seguir creciendo captando a más clientes. Ahora también en minería.

Para potenciar esta operación, ¿evaluarían comprar alguna empresa?

​Yo creo que si se da la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de negocio, no descartaremos esa posibilidad.

¿Cuánto aporta Chile para Liderman?

El 10% de los ingresos. Ha crecido 92% en ventas durante el último año (2018).

En Ecuador, ¿el crecimiento es similar?

El mercado ecuatoriano es diferente, no es tan grande, hay informalidad, todavía no hay tanto apetito por la tecnología y ún está saliendo de sus problemas económicos. Allá tenemos 160 cientes y 1500 agentes de seguridad. Hoy somos fuertes, sólidos, pero quisiéramos crecer en facturación.

¿Qué posición tienen en este mercado?

​Somos los quintos, pero ahora dentro del sector se están dando algunas movidas (algunas empresas están saliendo o reduciendo operaciones) y creo que ahí deberíamos subir algunas posiciones. Es la oportunidad de mostrar nuestra oferta de seguridad integral.

¿Cuánto pesa Ecuador para Liderman?

Similar a Chile. Son operaciones pequeñas, en crecimiento. En ambas estamos con las dos líneas: seguridad física y tecnología.

Hace unos años, dentro de los planes en el exterior, se mencionaba a Centroamérica. ¿Sigue siendo un objetivo?

​Yo estoy concentrada en el Perú, Chile y Ecuador. Todo evoluciona, el mercado, el sector, la tecnología y eso demanda estar encima de los clientes, Entrar, más adelante, a un nuevo mercado, no lo descarto, pero ya responderá a la decisión estratégica de los accionistas.

¿Carlyle se involucra con los pasos de la compañía? ¿Apunta los objetivos a seguir?

Puede ser; sin embargo, están muy dispuestos a escucharme, hacer un diagnóstico y alinearlo a lo que buscan ellos. Tienen una participación activa, pero saben cuál es el sitio que les corresponde (de accionista principal) sin injerencia en el negocio en sí, pero proponiendo opciones y ver la forma de hacerlo.

Por lo general, los fondos entran a un negocio y lo potencian para luego venderlo, ¿Carlyle les ha mencionado cuál es el plan?

​El fondo busca la continuidad del negocio y potenciarlo, que crezca, sea sólido y sostenible. Cuando lo crean conveniente, saldrán a ofertar o no, depende de ellos. Por ahora, mi objetivo es ser sólidos, crecer e innovar.

¿Cuánto estiman que destinarán para ejecutar los planes de Liderman este año?

Proyectamos una suma importante, entre un 8% y 10% de los ingresos.

¿Se ha requerido alguna inyección de capital del fondo?

No, todo es con ingresos propios.

El sector seguridad suele tener una alta rotación, ¿cómo la afrontan?

Además de cumplir con todos los beneficios laborales, ofrecemos beneficios adicionales a los colaboradores, lo que nos ha permitido tener una rotación de 30%, frente al 55% que es el promedio del sector.

¿Cómo proyecta el negocio para este año?

Nuestra proyección es crecer entre 9% y 10% este año, con lo que tendremos ingresos por encima de los S/600 millones.