Lidiar con la bulla, la lección de los Zulúes, por Martín Reaño

(Por Martín Reaño, socio principal en Reaño Asesores Financieros). La tribu de los zulúes llegó a crear y conservar un verdadero imperio en el sur de África. En 1879 los ingleses decidieron acabar con la hegemonía y poder de esta tribu y se dio inicio a una de las guerras más sangrientas y terribles en la historia militar británica. ¿Cuál era el secreto de los zulúes? Pues, hacer bulla.

 Y es que hacían tanta bulla al momento de la batalla que los soldados ingleses pensaban que estaban siendo atacados por centenas de miles de guerreros y no por unos cuantos miles como era la realidad. La bulla no les permitía ver bien.

Algo similar le está ocurriendo a muchos empresarios peruanos: la bulla política y policíaca no les está permitiendo ver las [varias] oportunidades de negocio que siguen presentándose en el mercado.

 Al no verlas, están congelados en una actitud de ‘desesperante espera’, pensando que, cuando pase la bulla, los negocios empezarán a caminar nuevamente.

Tremendo error. Los negocios no han parado. Quienes no se han dejado cegar por la bulla están aprovechando todas las oportunidades de negocio, que los otros están dejando pasar. Están cerrando acuerdos (contratos de abastecimiento, comprando empresas, levantando dinero del mercado) en condiciones que hasta no hace mucho eran poco probables. Están haciendo dinero en río revuelto.

¿Y quiénes son estos empresarios que no se dejan cegar por la bulla? Sobre todo, los extranjeros. Aquellos que no le dan la misma importancia que nosotros a las anécdotas políticas y noticias amarillas, con las que los medios nos tienen contaminados. También aquellos empresarios que saben que sí es posible hacer negocio entre tanta bulla y que sí se puede andar por cuerdas separadas hasta cierto punto.

Prueba palpable de cómo algunos están aprovechando este momento: el gran número de empresas que están siendo compradas por empresarios que no se han dejado cegar. Es una oportunidad para ambos: para el que vende porque obtendrá un buen precio; para el que compra porque hará crecer a la empresa.

 La bulla va a mitigarse. Es momento de aprovechar oportunidades.