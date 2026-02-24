Escuchar
La fiesta del fútbol peruano volvió a fines de enero con 18 equipos que disputan el campeonato nacional y las clasificaciones a torneos internacionales. Con el entusiasmo propio de estos torneos, llegó también el otro partido: el de los ‘sponsors’.

