Día1 conversó con Hernán Donnari, CEO y cofundador de 1190 Sports, para conocer a fondo de qué se trata el modelo de negocio de la compañía y cómo será posible generar los ingresos y el valor que prometen para los clubes. Además, nos comenta cómo ve la situación de esta disputa por los derechos de transmisión, el desarrollo de contenidos y asegura que en estas primeras fechas la señal de Liga1 Max no se cobrará. Donnari agrega que sus inversiones en el fútbol peruano cuentan con el respaldo financiero del fondo de inversión 777 Partners.

—¿Cómo han sido estas primeras fechas de operación y transmisiones para 1190 Sports?

Desde el inicio hemos transitado distintas situaciones, y la buena noticia es que si uno mira la película estamos de a pocos empujando un ordenamiento del sistema. Hay muchas cosas que estamos explicando, contando y mucho tiene que ver con el modelo.

Empezamos a caminar estas primeras fechas y hay que enmarcar esto en el contexto país, que impacta en el fútbol. Nuestra principal prioridad es que el fútbol pueda jugarse en su totalidad y se transmita. E stamos poniendo todo para lograr esa normalidad y lograr que efectivamente podamos ejercer el derecho que tenemos de transmitir los partidos. Estamos muy confiados de que se van a lograr las cosas. Cuando todo esto ocurra vamos a poder poner en práctica nuestro modelo de comercialización, que es un modelo innovador, que desarrollamos en las ligas argentina, chilena y brasileña. Hemos producido alrededor de 1.100 partidos en el fútbol argentino y 760 en el brasileño.

—¿En qué consiste puntualmente este modelo de negocio?

Somos una compañía con un modelo innovador, que crea valor a lo largo del tiempo, y lo más importante de ese valor creado es que se comparte con los otros clubes. Ese es un atributo positivo porque te permite, como club, hacerte de recursos a lo largo del tiempo, por encima del valor mínimo garantizado que el club recibe, sin importar cómo le vaya al negocio. Esto en la medida de que el negocio, la distribución, y la compañía que se crea, que es Liga1, explotan esos derechos y se generan los ‘revenues’ de los clubes.

1190 Sports suscribió un contrato con la Liga1 para comercializar los derechos audiovisuales de los clubes en conjunto. El contrato es por 13 años.

—¿A qué se refiere con crear una compañía?

Cuando ganamos la licitación, creamos un fideicomiso, que se encarga de ejecutar los pagos para los clubes. La figura del fideicomiso es para tener la máxima transparencia y seguridad de cara a los clubes respecto a todos los recursos que se generan de la explotación de este proyecto, que tiene tres componentes. Uno de ellos es que nos hemos asegurado de que los clubes tengan un mínimo garantizado, esto un incremento en 20% de lo que los clubes venían cobrando el año pasado. Luego está el componente de los ingresos compartidos (revenue share), que trata de compartir los ingresos del valor creado por los clubes, que es adicional al mínimo garantizado.

Y el tercero es la propiedad del activo de la empresa que se encarga de explotar los derechos audiovisuales derivados de los clubes de la Liga1. Esta propiedad, esta compañía, pasa a ser parte del patrimonio de los clubes de acá a la eternidad. No solamente para los primeros 13 años de este proyecto- la duración del contrato-, por lo que los clubes pasan a ser dueños de forma mayoritaria de estos activos, de esta compañía.

—¿Cada uno los clubes reciben sí o sí un 20% más sobre sus ingresos del año pasado?

Sí, es estrictamente lo que el club cobraba en el año 2022 más un 20%. Ese ingreso es el piso porque también hay ingresos del ‘revenue share’ y del patrimonio. De base, de mínimo es un 20% más para cada uno de los clubes . En este punto del proyecto, que es el inicio, se está viendo cómo crear valor y aumentar la torta. La manera cómo se comercializan los derechos deportivos ha evolucionado y se ha sofisticado muchísimo y estamos totalmente convencidos de que existen mejores mecanismos de comercialización para el fútbol peruano, que necesita y merece una distribución mejor a nivel local e internacional. Una mejor distribución significa llegar a más casas. Ese es el objetivo principal que tenemos como compañía. Aumentar la exposición, distribución y , en consecuencia, el valor que crea y captura el fútbol peruano.

"A partir del año cinco [del contrato], el futbol peruano estará capturando US$70 millones por año, monto que se distribuirá entre los clubes".

—¿Este 20% sobre sus ganancias por derechos del 2022 se dará solo en el primer año o también se replicará en los siguientes años del contrato?

Nosotros aseguramos que a lo largo de 13 años, lo que los clubes peruanos reciban sea ese mínimo garantizado, en la medida que evolucionamos el proyecto y creamos valor adicional, lo que va a ser compartido con los clubes. Hay ejemplos internacionales que vale la pena mencionar. Con un proceso innovador similar a este, el fútbol chileno incrementó 20 veces su valor a lo largo de 14 años. Pero además de eso, en el momento que el patrimonio de la liga chilena fue comprada por un grupo de medios muy importante, los clubes cobraron el porcentaje de propiedad de ‘equity’ de participación de esa compañía. Eso significó US$1.700 millones para el fútbol chileno, que se compartió con todos los clubes.

—¿Cuánto podría ser en el caso del fútbol peruano?, ¿Qué objetivos de negocio se han trazado?

A partir del año cinco [del contrato], el futbol peruano estará capturando US$70 millones por año, monto que se distribuirá entre los clubes. Tenemos que crear valor para rápidamente ubicarnos en ese entorno. En este modelo, además, los clubes siempre son socios y dueños del proyecto, este componente asociativo es muy importante en todos nuestros modelos. Así evitamos lo de ‘tal persona se llenó de plata o se quedó con la plata de los clubes’, ya que, a través del fideicomiso, y del proyecto, compartimos el valor creado con los clubes. Y, de alguna manera, estos se involucran con la creación de valor y mejores productos.

Además, son parte del comité ejecutivo del fideicomiso que controla y ejecuta el proyecto, donde los clubes tienen una participación mayoritaria y nosotros una minoritaria. Los ingresos y egresos, además, están contabilizados y auditados por una compañía internacional.

—¿Cómo se desarrolla la participación y creación de este fideicomiso, donde los clubes tendrán participación mayoritaria?

Cuando decimos que los clubes van a ser dueños de este proyecto es porque realmente lo van a ser. Es estrictamente cierto, el fideicomiso establece una estructura muy sólida, que con estas reglas de transparencia y cumpliendo la normativa peruana, permite no solo distribuir los dividendos sino las ganancias que se generan a partir de la explotación de los derechos o en caso se produzca una venta de este patrimonio. Nuestro modelo va más allá de las personas, del presidente de un club o de la federación, viene para quedarse porque es exitoso, produce valor y lo deja en manos de sus dueños, los clubes. Va a la esencia de la explotación correcta del derecho audiovisual y a la generación de valor en base a ello.

Liga 1 dio a conocer la programación de las fechas 6 y 7 del Torneo Apertura 2023. (Foto: Liga 1)

"Algo importante para recalcar es que no hay otras alternativas, ya que esta es la única opción legal. No solo la FPF la tiene como viable, también está acorde a normas internacionales"

—Hay un cuestionamiento por parte de los clubes, que no están de acuerdo con el modelo de 1190 Sports y que tienen otro contrato en curso [en ‘stand by’ por una medida cautelar de la FPF]. Alianza Lima, por ejemplo, publicó un comunicado hace unas semanas indicando que este no es un contrato ventajoso al solo tener montos asegurados por un año y no por los demás, ¿se garantizan los ingresos para los años futuros?

Entendemos que puedan haber dificultades para terminar de comprender los mecanismos de comercialización que tenemos en los lugares donde hacemos negocios. Lo que queremos hacer en el Perú, lo hemos hecho en todos los territorios donde tenemos negocio, en todos nos ha ido bien y hemos cumplido con lo que hemos prometido. De nuestro lado, está explicar esto todas las veces que hemos sido convocados para hacerlo.

Hemos tenido reuniones colectivas e individuales con los clubes. Yo creo que esto va a terminar ocurriendo y decantando por el orden y la legalidad. Algo importante para recalcar es que no hay otras alternativas, ya que esta es la única opción legal. No solo la FPF la tiene como viable, también está acorde a normas internacionales, Fifa, Conmebol y la justicia en el TAS. Este es el orden, la normalidad y lo que se va a terminar imponiendo en algún momento, indefectiblemente.

—En una entrevista anterior mencionaron que había un primer monto de US$500 mil que se entregaría por la firma del contrato, ¿esto es aparte de los ingresos del 2022 más el 20% que entregan a los clubes o es para la FPF?

Sí, ese monto no lo recibe la FPF, lo reciben los clubes. Y eso ya se está dando. La licitación establecía el pago de un pago anticipado de US$500 mil para cada uno de los clubes. Ya ejecutamos ese pago a los clubes que, efectivamente, se adhirieron y están normalizados con el proyecto. Ya se pagó, además, la primera cuota (con el monto del mínimo garantizado), la de enero, a cada uno de los clubes. Esto ya está con los clubes que son parte de este proyecto. Y estamos con los brazos abiertos para seguir incorporando a los que restan, lo que seguro se va a ir dando en el corto plazo.

—¿Han proyectado cuánto será el incremento de los ingresos futuros adicionales al monto mínimo garantizado, con este modelo?

Hay un gran depende en medio. A mí no me asusta pensar en duplicar los ingresos en un plazo relativamente corto. El caso, en algunos ejemplos, ha sido explosivo como en el fútbol chileno, que fue 20 veces más. Por ahí es un caso sesgado porque partió de ciertas condiciones que el fútbol peruano no tiene hoy en día. Pero no me asusta pensar en duplicar o hasta triplicar a lo largo del tiempo el nivel de ingresos que los clubes tienen.

"La licitación establecía un pago anticipado de US$500 mil para cada uno de los clubes. Ya ejecutamos ese pago a los clubes que se adhirieron. Ya se pagó, además, la primera cuota de enero. Y estamos con los brazos abiertos para recibir a los [clubes] que restan". Redacción EC,

—¿Sería duplicar los ingresos de cada club?

No, para nosotros no existe un club en particular, para tener un club exitosos necesito tener una liga exitosa, competidores exitosos y una industria vigorosa, de calidad. Hay clubes que han venido cobrando más y otras menos y esas diferencias se trasladan para el futuro. Después hay que discutir de qué manera se van a redistribuir los ingresos adicionales del valor creado, pero eso lo decidirán los clubes, que estarán en un comité de dirección, donde se tomarán esos acuerdos.

—¿Entonces hablamos de duplicar los ingresos como liga?

Sí, en la hipótesis de que consigamos un 50% en algunos años respecto a lo que cobran este año , todos los clubes cobrarían ese 50%, pero dependerá que los clubes establezcan sus criterios para esa redistribución de los ingresos adicionales. En la industria fútbol se ha puesto criterios deportivos, meritocráticos, de hinchas, etc, pero lo más importante es que eso es un tema de los clubes, que ellos lo van a ver. Nosotros nos enfocamos en lo que sabemos hacer que es crear y generar mayor cantidad de recursos para después tener una discusión de distribuidores.

—¿De qué manera puede crear ese valor adicional desde los clubes?

Yo creo que una buena parte es el producto audiovisual. Darle cariño, ponerle inversión a la manera cómo creamos el producto, darle competitividad, cumplir horarios jugar mejor, fair play, es parte de lo que tenemos que hacer para que el producto futbol Perú mejore. El fútbol es un producto global, se compara todo contra todo. No es lo mismo ver la Premier League y una liga menos desarrollada, no luce igual. La segunda oportunidad es internacionalizar el fútbol peruano, no solo para los peruanos del exterior sino para todo amante del fútbol.

Varios de los equipos más populares de Perú se encuentran en una batalla legal con la FPF por sus derechos televisivos. (15 de enero, Jesús Saucedo/GEC)

—¿Qué efectos inmediatos puede tener?

Hay otros efectos colaterales con los auspiciadores, que están en una camiseta o compran una valla para que lo vean la mayor cantidad de público. En el momento que restringimos esa exposición a una sola plataforma, el sponsor tiene una predisposición a pagar menos que lo que va a tener a partir de ahora. Ahora el impacto para las marcas va a crecer de forma exponencial. Así, el club puede vender mejor sus vallas, camisetas, jugadores y sus productos.

Si queremos hacer algo solo para el territorio particular no va a funcionar, no es la manera cómo se comercializan los derechos televisivos en el fútbol moderno.

"No me asusta pensar en duplicar los ingresos en un plazo relativamente corto":

—Mencionó que podrían duplicar los ingresos en el corto plazo, ¿cuánto tiempo es “un corto plazo”?

No tengo una definición de corto plazo específico en este caso. Hay muchos por construir, y los procesos llevan tiempo, los que valen la pena recorrer llevan tiempo. La liga inglesa construyó lo que es a lo largo de sostener un trabajo por mucho tiempo, sobre bases de comercialización democráticas. Uno no puede poner dos o tres cámaras en el estadio y pretender brindar un partido de fútbol como la gente. Cualquier persona que se siente a ver en la pantalla [de la Liga1 Max] identifica que estamos hablando de un valor agregado, con lo que el público ha estado acostumbrado a ver.

¿Nuevos contenidos y una liga para todos?

—¿En qué consiste su propuesta de contenidos?

Nuestra propuesta sale de los contenidos y del contenido adicional, goles, repeticiones, entrevistas, accesos a las canchas, resúmenes, higlights, el pospartido, todo eso vive en una sola plataforma. Las mejores prácticas que se implementan en todos los territorios hablan de distribuir el contenido que deriva de la explotación de los derechos audiovisuales del fútbol en todas las plataformas posibles, así crece el producto. Esto está en contraposición de lo que se ha venido haciendo en Perú.

Tenemos que ampliar la base de sustentación del fútbol peruano, que son las personas que lo ven, y no tener que contratar una plataforma en particular para ver el contenido. Vamos a distribuir el contenido de Liga 1 y Liga1 Max en todas las plataformas, en las de cable, en las de satélite, plataformas propias. El Perú tiene una industria pay tv (tv por suscripción) con una penetración baja del 30%. Hasta hace poco, el fútbol peruano está en un operador principal, que llega al 60% de esa industria. Es decir, solo el 18% de la gente puede ver el fútbol en su casa porque solo está en una plataforma. La oferta de poder comprar de manera individual el fútbol peruano era una oferta inexistente acá y a partir de esta nueva etapa se verá.

—Si bien el objetivo es que los peruanos puedan ver la Liga 1 en todas las plataformas, ¿es esto posible sin tener al principal proveedor de cable del Perú: Telefónica, que tiene una sociedad con el Consorcio Fútbol Peruano (Gol Perú), empresa que, junto a varios clubes, está en controversia con la FPF, precisamente, por los derechos de TV?

Nosotros estamos en conversaciones con todos los agentes de distribución de ‘pay tv’, todos los que quieren conversar con nosotros, por supuesto. Y nuestro objetivo es llegar a todos. Estamos convencidos que el proyecto requiere y va a tener a todos los operadores de pay tv distribuyendo el contenido. Esto por una sencilla razón, el fútbol local en cualquier territorio en el mundo, en Sudamérica, es el producto más importante que se puede tener en la mano para comercializar. Nuestro modelo está abierto. Estamos convencidos que vamos a terminar [trabajando] con el 100% de operadores de ‘pay TV’ [cableoperadores]., como en todos los territorios donde se comercializa el fútbol.

—¿Han conversado ya con Telefónica para que también Gol Perú pueda transmitir la nueva señal?

No, todavía con Telefónica no hemos conversado.

"Estamos convencidos que vamos a terminar [trabajando] con el 100% de operadores de ‘pay TV’ [incluido Consorcio]".

—Ahora están con DirecTV, con Best Cable y algunos operadores más, ¿han hablado también con Claro? ¿Este año la transmisión se verá en el 100% de las operadoras de cable?

No tengo ninguna duda. Estamos en conversaciones con la enorme mayoría. Hay muchísimo interés alrededor del contenido, de llevar nuestra señal y llevar el fútbol peruano porque es clave para conseguir suscripciones y aumentar la base de abonados. Es el tipo de contenidos que las plataformas quieren tener y es un contenido que se consume mucho. No tengo duda que vamos a ser muy exitosos.

—¿Cómo este modelo es rentable sin tener exclusividad?

Yo creo que esa es una de las falacias del modelo de distribución actual, la rentabilidad del modelo exclusivo es solo una frase hecha. Desde mi óptica es lo contrario, hay que incrementar la base. En Argentina no es exclusivo de una plataforma el contenido fútbol, ni en Brasil, por qué voy a depender de los esfuerzos de marketing de una compañía en particular para que mi contenido esté en un lugar determinado. Si logro llegar a un pecio correcto llegar los hinchas del fútbol, tengo una mejor chance de comercializar fútbol peruano.

Hemos comprometido una enorme cantidad de recursos para construir este canal, estos activos, esta empresa y poder empujarlo a todas las plataformas de contenido de Perú.

—¿Cuánto se está invirtiendo este año para la producción y todo lo que están construyendo?

En general no hablamos de cifras exactas, pero está en el orden de las decenas de millones de inversión en el primer año. Eso implica no solo el mínimo garantizado, sino toda la inversión para construir el producto. Hoy ya tenemos al aire dos señales Liga1, en todas asl grillas de operadores de cable y de distribución satelital.

Y Liga1 Max que es para suscripción, donde los consumidores contratan el servicio y acceden a todo el contenido adicional. Estas dos señales requieren inversión en talento, hemos venido a dar un salto en la calidad de la producción, con más cámaras, drones, repeticiones, cámaras slow motion, mejores periodistas, mejores talentos narradores, tenemos que mejorar el producto, hacerlo más atractivo porque de esa manera crecerá.

Unidad móvil de 1190 Sports no pudo ingresar al estadio Inca Garcilaso, en el duelo Cienciano vs. Cusco FC. (@Gusadro )

—¿Cuándo se verán la programación y contenidos más constantes en las señal de Liga1 Max? Ahora aún no es así.

Es un proceso de construcción y obviamente hay una cantidad de programas que se están produciendo detrás de escena, que hoy por hoy el contenido está en relación al fútbol peruano, pero no es lo único que tendrá, tendrá otros contenidos que también complementan la experiencia de la Liga1. Pero todo es parte de un proyecto de largo plazo y cada fin de semana mejoramos, incorporamos y ofrecemos mejores alternativas. Hemos puesto mucho foco en el arranque, que tiene las dificultades de todo proceso que se inicia, pero se le suman las dificultades del contexto. Estamos transitando este arranque con optimismo, vamos a ir ordenando, estableciendo criterios y terminar convenciendo a todos que esta es la mejor alternativa que tiene el fútbol para construir un crecimiento real y sostenible en el tiempo.

—¿La construcción de estos contenidos se está dando en los tiempos estipulados o la coyuntura país y el problema de los clubes con la FPF han trastocado esos tiempos para desarrollar los contenidos planeados?

Todos los inicios de los proyectos son complejos, este no es la excepción. Por poner un ejemplo, arrancamos transmisiones del Brasileirao en plena pandemia. Estamos acostumbrados a estos desafíos. Yo estoy convencido que nuestro proyecto está llamado a construir un futuro muy bueno para el fútbol peruano, de innovación, mejora y sostenibilidad del producto a lo largo del tiempo. Estamos en los primeros 100 m de esta carrera. Y vamos a ir ordenando cada una de las cuestiones que van apareciendo y creando valor a este proyecto a medida que vamos caminando. Estamos tranquilos por eso.

—¿Les preocupa la situación entrampada de varios de los clubes peruanos, entre ellos grandes como Alianza Lima o Megar, y la FPF respecto a los derechos de TV? Finalmente no pueden comercializar los derechos de varios clubes grandes que atraen hinchas, ráting. ¿Eso limita nuevos acuerdos?

Tenemos que terminar de ordenar este proceso, somos optimistas, hemos desembarcado en este territorio para quedarnos por muchos años. Vamos a terminar ordenando esto y vamos a terminar ofreciendo un producto para que se pueda disfrutar del fútbol como corresponde. No tengo duda que esto terminará pasando. Estamos super confiados que este es el camino.

"Vamos a seguir trabajando en apelar al orden y la racionalidad de los jugadores de la industria".

—¿Es una preocupación para 1190 Sports que aún no se resuelva?

No, es una ocupación. Nos estamos ocupando de construir ese producto, de seguir teniendo conversaciones. Es un modelo innovador, que tiene ciertas complejidades y que las estamos explicando para que se entienda. Evidentemente, estos componentes son nuevos, hay prácticas internacionales no han sido exploradas aún en el Perú y de nuestra mano serán conocidas. Vamos a demostrar que este es el mecanismo más exitoso que el fútbol peruano puede tener.

—Se viene el clásico, ¿los han incluido como parte de las conversaciones sobre cómo se hará con esta transmisión?

No, ese partido no está dentro de la grilla que nosotros tendríamos. El partido corre por cuenta de la otra alternativa [Consorcio Fútbol Peruano], de la operadores que tiene esos derechos, sin ninguna discusión, por lo que ese partido será transmitido y televisado a todo el país como corresponde.

Proyecciones y los pagos por Liga 1 Max

—¿Qué objetivos tiene en cuanto a ingresos este primer año o este 2023 se concentrará más en inversión que en réditos?

Definitivamente es un primer año de mucha inversión, de mucho esfuerzo pero mucha inversión económica, construir lo que queremos construir va a llevar tiempo, es un proyecto de largo plazo. Nuestras espaldas financieras están cubiertas, nos acompaña un fondo de inversión, el que más ha crecido en la industria del deporte en los últimos años, el fondo americano 777 partners. En ese sentido, no es un proyecto que necesita monetizar y generar ganancias para 1190 en el primer año y ni siquiera en un segundo año. Es una construcción de un proyecto de largo plazo que requiere inversión y esfuerzo enorme al principio pero traerá sus beneficios a mediano y largo plazo. En eso estamos enfocados hoy y vamos a invertir mucho en el fútbol peruano .

—¿Este fondo de inversión les permite tener esa holgura?

Es un fondo de inversión que administra US$9 mil millones en su portafolio y nos acompaña hace muchos años, ha sido nuestra herramienta de financiamiento en todos los proyectos que hemos hecho, como en Brasil, Argentina, con el proyecto internacional, y en Chile.

Hernán Donnari, CEO y cofundador de 1190 Sports.

—¿En qué momento esperan alcanzar el punto de equilibrio?

Difícil de estimar, tenemos distintos escenarios y muchos van más allá del fútbol. Hay cuestiones macro, niveles de crecimiento, estabilidad económica, política del país. Es difícil dar un estimado de proyección del punto de equilibrio o anticipar.

—¿En los otros países también tuvieron escenarios similares al Perú, con entrampamientos entre los clubes y las federaciones respecto a sus contratos de derechos de transmisión?

Todos los proyectos tienen sus sorpresas, sus dificultades y desafíos, Perú no es la excepción. No nos asusta, estamos convencidos que este es el camino , en todos los mercados hemos presentado desafíos específicos. Vamos a seguir trabajando en apelar al orden y la racionalidad de los jugadores de la industria y esto lo vamos a ir acomodando. Estamos super confiados con este proyecto y estamos convencidos de llevarlo adelante.

—Hace un par de semanas, el gerente general de Best Cable se quejó de que se estaba dando un ‘malbarateo’ de las suscripciones y que 1190 Sports había hecho contratos con empresas cableoperadoras no muy formales, ¿qué pasó?

Nosotros tenemos un esquema de comercialización super claro. La misma persona salió a aclarar sus dichos, nuestro esquema es muy claro y transparente. Esto, además, porque nuestros contratos están regidos en cláusulas que establecen que no podemos vender con disparidad de precios.

Obviamente ante un contenido que se distribuye como a por suscriptor, el tamaño de la plataforma impacta sobre el precio que se pretenda cobrar como un todo (paquetes). Nuestros estándares de distribución son los más altos que se pueden tener, tenemos años haciendo esto.

"A la medida que tengamos un producto valioso, el consumidor estará dispuesto a pagarlo. (...) Estas primeras fechas hemos decidido no cobrar".

—El precio estándar es el que se comentó de S/45 soles entonces.

Sí.

—Todavía no se está cobrando para ver el contenido de la Liga1 Max, ¿por qué?

Hemos decidido que en estas primeras fechas no se empiece a cobrar, para ir dando a conocer el producto . Es como parte del esfuerzo de inversión y lo que creemos que hay que hacer en esta etapa.

—¿A partir de cuando se hará efectivo el cobro?

Queremos tener la certeza de que estamos ofreciendo el producto que queremos ofrecer. Y así ver de qué manera empezamos a activar esos cobros.

—¿Este cobro extra que tendrán que realizar los consumidores para ver el fútbol lo consideran accesible? Hubo muchos comentarios de reclamos respecto a tener que hacer pagos adicionales.

Es una verdad absoluta que a nadie le gusta pagar, y otra verdad absoluta es que pagamos por aquello que queremos y que vale la pena, es bastante circular este razonamiento. A la medida que tengamos un producto valioso, el consumidor estará dispuesto a pagarlo.

Todos sabemos la cantidad de suscripciones para el contenido que amamos y no encuentro una razón para que el fútbol no esté en esa estructura de lo que pago porque me gusta ver. Y lo pago porque me gusta ver, para que el futbol reciba lo que necesita, para que los jugadores se queden más tiempo en sus clubes, ser más competitivos internacionalmente y tener una industria vigorosa, es un círculo virtuoso. Esta construcción requiere tiempo.

—¿Antes del final del torneo Apertura se activarán los cobros para la señal de la Liga1 Max?

Va a ser bastante antes. No tenemos una fecha estricta, iremos evolucionando.

—¿Cómo van las cifras de los partidos de las primeras fechas? Algunos de los operadores les han comentado?

No tenemos esa información todavía, los ciclos de información sobre medición y rátings son más lentos de lo que nos gustaría.