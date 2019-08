Lima 2019 y la conexión con la persona debajo del atleta, por David Ruíz

(Por David Ruíz, socio fundador de Inyogo Sports)



Culminados los Juegos Panamericanos Lima 2019, y habiéndose inaugurado los Juegos Parapanamericanos, quedó demostrado lo que es tendencia y realidad en otras latitudes: la importante conexión que se puede lograr entre las marcas y sus consumidores, a través de los atletas.

Los históricos resultados deportivos de nuestra delegación han puesto, al fin, en el ojo público los nombres e historias de nuestros atletas, quienes a pesar de haber obtenido grandes resultados antes de los Juegos, recién son conocidos por el país.

Hoy, estos héroes del deporte son, por fin, reconocidos y admirados por los peruanos, lo que se ha reflejado en la explosión de sus redes sociales.



Según el ránking elaborado por Métrica Digital e Inyogo, Gladys Tejeda, quien antes de los Juegos tenía solo 900 seguidores en Instagram, hoy tiene 47.373, convirtiéndose –en solo quince días– en la tercera atleta peruana con mayor cantidad de seguidores, solo superada por Vania Torres con 48.962; y ‘Piccolo’ Clemente, con 47.446.



El público está ávido por contenido positivo que nos inspire, como país, a soñar. Hoy, a través de las redes sociales, el público puede acceder a sus héroes, conocer no solo al atleta sino a la persona y sus historias, lo que finalmente genera la conexión.

Me gustaría cerrar esta columna con una frase de Crystal Rix, Chief Strategy Officer de BBDO New York, en un artículo de la revista Forbes, que describe muy bien el reto de las marcas al asociarse con un atleta: “La gente responde a la gente, y la gente mueve negocios. Piensen en la persona y no en el deportista. Creen una historia que los honre. Denle a los fans la oportunidad de conectar con la persona debajo de la camiseta”.