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Resumen

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Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, analiza Lima 2027: la oportunidad que no podemos desperdiciar | Foto: IPD
Julio Medina, director y cofundador de Inyogo, analiza Lima 2027: la oportunidad que no podemos desperdiciar | Foto: IPD
Por Julio Medina

El Mundial terminó. Perú lo siguió con pasión, como siempre. Ahora, antes de que esa energía se enfríe, hay que mirar hacia adentro, porque el siguiente gran evento deportivo no está en otro continente. Está aquí.

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