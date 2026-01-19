Fiorella Gil Mena
Fiorella Gil Mena

Lima cumple 491 años: más inversión, nuevas marcas y un mercado inmobiliario que vuelve a ganar atractivo
Lima cumple 491 años: más inversión, nuevas marcas y un mercado inmobiliario que vuelve a ganar atractivo

Lima cumple 491 años: más inversión, nuevas marcas y un mercado inmobiliario que vuelve a ganar atractivo

En el mes en el que Lima conmemora un nuevo aniversario de su fundación –la ciudad de 491 años que Chabuca Granda evocó entre balcones, memoria y promesas– el Centro Histórico vuelve a ocupar un lugar protagónico. Más allá del valor simbólico y patrimonial, el corazón de la capital se reactiva como espacio económico: nuevas inversiones en gastronomía, comercio, vivienda y hotelería buscan devolverle dinamismo a una zona que durante años quedó atrapada entre el abandono y la nostalgia.

