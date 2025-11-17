“Lima está llamada a ser la sede natural y permanente de las finales de la Copa Libertadores”, asegura Juan Matute

Escucha la noticia
La Copa Libertadores de América –Conmebol Libertadores– nació en 1965 como homenaje a los líderes de la independencia sudamericana. Más que un torneo, representa la gesta emancipadora del continente. Las batallas de Junín y Ayacucho sellaron aquella libertad, y hoy su espíritu revive en un evento deportivo de alcance global.
Lima reúne condiciones únicas para convertirse en sede permanente de las finales: ubicación estratégica, conectividad aérea, clima, infraestructura moderna y oferta turística y gastronómica de clase mundial. Su neutralidad competitiva y capacidad organizativa la posicionan como capital natural del fútbol sudamericano.
Pero ser anfitrión de una final continental trasciende lo deportivo. El deporte es hoy una industria estratégica. Informes de JP Morgan y Goldman Sachs revelan que el valor global del ecosistema deportivo supera US$1 trillón, con rendimientos mayores al S&P 500 y resiliencia frente a las crisis. La inversión fluye hacia clubes, medios, tecnología y ‘fan engagement’, consolidando al deporte como activo de inversión alternativa de alta rentabilidad.
INSEAD añade que el deporte entrelaza finanzas, cultura y tecnología. Las alianzas con plataformas digitales, fondos privados y marcas globales redefinen el modelo de negocio de los clubes, ampliando su sostenibilidad.
En esta edición, Palmeiras y Flamengo encarnan esa nueva gestión: asociaciones civiles profesionalizadas que diversificaron ingresos, instituciones con millones de fans y marcas globales. Ambos demuestran que la ventaja competitiva moderna está en la gestión, la integridad y la visión de largo plazo.
En la economía del deporte actual, el valor se mide en retorno sobre el capital invertido (ROIC por sus siglas en inglés), marca y flujos sostenibles; no solo en goles. Lima tiene la oportunidad de liderar esa visión y proyectar al Perú como motor de desarrollo, inversión y orgullo continental.