El potencial de Lima para eventos deportivos: ¿dará la talla para albergar los Juegos Panamericanos 2027 y más torneos internacionales?

Desde entonces, el Perú no ha sido ajeno a albergar eventos de mayor envergadura, como el Campeonato Mundial Junior de Natación Artística, el World Athletics U20 Championships Lima y el Mundial de Voleibol Femenino Sub-17. Más recientemente, el Estadio Monumental de Lima fue escenario de la final de la Copa Libertadores 2025, repitiendo la experiencia ya alcanzada en la edición de 2019.

Sin duda, estas oportunidades no se hubieran dado sin la infraestructura ni la logística adecuadas, con las que el país no contaba en los años previos a los Panamericanos, señala Eduardo Flores, CEO de Toque Fino.

No obstante, como ocurre en el deporte, los logros no solo se alcanzan: deben consolidarse. En esa línea, la capital albergará los Juegos Panamericanos 2027, pero antes organizará este año una de las fases de grupos de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino, así como el Ironman 70.3 Perú. En este camino, no podemos dejar de preguntarnos si seguiremos dando la talla.

Fortalezas

Raúl Rosales, director académico para Latinoamérica de Cintara Educación, destaca varias fortalezas del país, principalmente de Lima por el desarrollo importante en cuanto a infraestructura deportiva y servicios asociados a eventos deportivos.

En esa línea, José Eduardo Maco, coordinador de la carrera Administración y Negocios del Deporte de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), recuerda que la capital solo destacaba en infraestructura para realizar encuentros futbolísticos, mas no en otros deportes. Muestra de ello es la Copa Libertadores sub-20 celebrada en los años 2011 y 2012, así como el Mundial sub-17 2005 y la Copa América 2004.

No obstante, los Panamericanos conllevaron a una fuerte inversión económica para desarrollar infraestructura para otras disciplinas deportivas, agrega Maco. Esto se materializó con la remodelación de la Villa Deportiva Nacional y la implementación, por ejemplo, de un centro acuático de nivel internacional, menciona. Asimismo, se desarrollaron las sedes de Legado Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, el de Punta Rocas para el surf y el de la Costa Verde.

Bien lo comenta Carlos Neuhaus, expresidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Aunque la capital fue elegida sede de los juegos en 2013, el reto para el 2017 era ejecutar todas las obras deportivas en dos años con un monto de US$700 millones. Eso se logró.

“Nos posicionamos como un país de grandes eventos”, menciona a Día1. Y uno de los primeros efectos —considera—, fue ser anfitrión de la final de la Copa Libertadores de 2019.

Pero las ventajas de Lima no se limitan solo a su infraestructura para los deportes, también tiene capital humano.

“Tenemos los profesionales que organizaron los Juegos Panamericanos 2019. Ellos fueron capacitados [por personal extranjero que participó en los Juegos Olímpicos y distintos torneos] y tienen un buen nivel de conocimiento para la organización. Eso no abunda en el país”, comenta Ricardo Duarte, exbasquetbolista olímpico.

Por otro lado, Flores destaca la capacidad hotelera de la capital, así como el turismo, la gastronomía e incluso, su nuevo aeropuerto. En ello coincide Maco, resaltando que Lima es una de las capitales más importantes en Sudamérica.

En esa línea, tenemos una ubicación geográfica estratégica, agrega Neuhaus, por la conectividad con distintos países. Esto también influyó para ser elegida nuevamente sede de los Panamericanos, frente al otro candidato: Asunción (Paraguay).

“Uno de los temas que nos dio ventaja fue nuestra infraestructura lista, la experiencia y la logística en vuelos de todo el mundo a Lima, lo que orienta al Perú a convertirse en un ‘hub’ de eventos de otro tipo, como el Apec, por ejemplo”, sostiene.

La siguiente carrera

Pese a organizar con éxito los Panamericanos, Lima aún enfrenta problemas que debe superar en aras de albergar eventos deportivos de mayor magnitud, como mundiales o Juegos Olímpicos.

Uno de los puntos críticos, según Flores, es el tráfico y la conectividad vial con los escenarios deportivos, así como la inseguridad en el país.

A su vez, Rosales sostiene que también se debe contar con la capacidad de servicios de alimentación, catering, limpieza y seguridad. Sobre todo, de una unidad ejecutora enfocada en cumplir con los compromisos acordados con Panam Sports para los futuros Panamericanos.

Cabe recordar que la gestión de Dina Boluarte aprobó en febrero de 2025 la extinción del Proyecto Especial Legado y la transferencia de los recursos y activos al Instituto Peruano del Deporte (IPD). No obstante, como informó El Comercio en diciembre, el contrato firmado entre el Comité Olímpico Peruano y Panam Sports señala que se debe crear un comité especial para la realización de los Panamericanos de 2027.

Como apunta Neuhaus, se ha generado una gran preocupación con la extinción de Legado y la salida de varios especialistas que estaban en dicha unidad. “Quizás quedaron algunos sobrevivientes. [Para los Panamericanos] se debe nombrar un comité organizador independiente del IPD y del Comité Olímpico, donde estén representantes de estos organismos, además de la ciudad de Lima y del Ministerio de Educación”, expresa.

Por otro lado, si bien tenemos infraestructura, también hay proyectos pendientes, advierte Flores. Uno de ellos es la ampliación de la Villa Panamericana con alrededor de cinco nuevos edificios para los deportistas. También está contemplada la construcción de un parque acuático en el Callao para deportes como remo, canoa, nado de aguas abiertas, entre otros.

De igual manera, Neuhaus recomendó separar de una vez el Centro de Convenciones de Lima para utilizarlo como eje para el manejo de operaciones y evitar armar la programación deportiva durante la temporada escolar para no empeorar el tráfico limeño.

Una mirada a regiones

Más allá del potencial de Lima, es clave evaluar si las regiones cuentan con las condiciones necesarias para albergar eventos deportivos de talla internacional. En ese análisis, el surf aparece como una de las pocas excepciones positivas en términos de organización y desarrollo.

Sofía Mulanovich, excampeona mundial de esta disciplina, destaca que el norte del país ha logrado avances importantes en la realización de eventos.

“Tal vez en el pasado, en zonas donde existen buenas olas, no había suficiente infraestructura, lo que hacía difícil organizar competencias. Eso ha cambiado bastante en los últimos años. En lugares como Chicama, Pacasmayo o Lobitos hay un buen desarrollo y hoteles suficientes para albergar deportistas”, señala.

Sin embargo, este progreso contrasta con la situación de otras disciplinas. En 2025 se evidenció una deficiente gestión de proyectos deportivos con los Juegos Bolivarianos 2025, donde varias competencias tuvieron que trasladarse a Lima debido a obras inconclusas en Ayacucho, que iba a ser la sede principal, pero redujo significativamente su participación. La Defensoría del Pueblo reportó obras inconclusas en el Estadio Cuna de la Libertad Americana y el Centro de Recreación Canaán Alto, tampoco hubo reservas hoteleras o de alimentación para las delegaciones deportivas.

No es un caso aislado. Debido a la mala gestión, en el 2015 El Comercio reveló que los recintos deportivos que se utilizaron para los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013 y los Juegos Bolivarianos de Playa Huanchaco 2014 estaban cerrados para el público y sin mantenimiento.

Otros escenarios también requieren mantenimiento urgente, comenta Neuhaus. Por ejemplo, en el estadio Miguel Grau de Piura “crecían algarrobos en la cancha de fútbol” y el estadio Díaz Aguirre en Chiclayo tiene problemas de desagüe, enumera.

En la misma línea, Duarte refiere que el principal problema es la falta de mantenimiento de los recintos deportivos. “El IPD tiene una infraestructura muy grande en las provincias y esa infraestructura muchas veces no tiene el debido mantenimiento. Entonces no puede haber una política deportiva en las regiones. Los gobernadores regionales tampoco le dan mucho interés al deporte, a pesar de que contar con los recursos para eso”, agrega.