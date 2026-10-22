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Resumen

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Limalinen comenzó durante la pandemia con una prueba de ventas por Instagram y WhatsApp, financiada con los ahorros de Lucía Farfán, fundadora y gerente general de la empresa, quien dejó su trabajo en la banca para emprender. Hoy, la marca de ropa de cama cuenta con cinco tiendas en Lima y se prepara para duplicar esa red en 2027, después de una pausa dedicada a consolidar el negocio.

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