Conforme a los criterios de Saber más

La trasnacional francesa Vinci Highways planea revolucionar la dinámica del cobro de peajes en el Perú con su sistema free flow o peaje electrónico, el cual prescinde de las casetas de peajes y las barreras de tránsito. ¿Cómo y cuándo podría implementar esta tecnología? Responde Richard Arce, presidente de Vinci Mobility Solutions.

¿Podría explicarnos que es el free flow o telepeaje?

El free flow es una reestructuración del peaje, que rompe las barreras tradicionales donde generalmente hay una caseta de pago. Típicamente, un conductor tiene que pasar por una barrera, acercarse a una caseta, pagar con billetes o monedas y seguir adelante. El telepeaje incorpora un esquema donde los carros pueden pasar sin necesidad de detenerse y donde las transacciones son medidas con un dispositivo táctil electrónico.

¿Es la misma mecánica que se emplea en algunos supermercados, donde el cliente paga sin necesidad de pasar por caja?

Es la misma dinámica. En el telepeaje el cliente coloca (en el parabrisas de su auto) un TAG (sticker inteligente) con información de su cuenta, la cual es leída por el sistema para que le cargue el peaje de forma automática. Eso genera un impacto muy grande en la congestión vehicular y también en el medio ambiente.

¿Cuál es el impacto en el medio ambiente?

Un estudio preliminar de The Carbon Trust arroja una reducción de 43% en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en comparación a los vehículos que se detienen y vuelven a arrancar.

Tenemos entendido que también hay un impacto en el distanciamiento social.

Si. En Nueva York, por ejemplo, se está viendo eliminar por completo el peaje manual para que no haya interacción de personas y estas no se puedan contagiar por el virus. Allá lo están viendo no solo como una solución para la congestión vehicular, sino también como una ayuda contra la pandemia. Y estamos viendo también que las personas acostumbradas a tomar vuelos entre estados están optando por manejar para no tener interacción masiva en los aeropuertos.

El free flow prescinde de las casetas de peaje y barreras de tránsito. En lugar de ello dispone un pórtico metálico donde se encuentran los equipos electrónicos que permiten al sistema detectar los vehículos (Foto: Vinci).

¿Y en la congestión vehicular, cuál es el impacto?

Típicamente, un sistema con barrera procesa entre 300 a 500 vehículos por hora, mientras que en un sistema de telepeaje pasan miles de vehículos en el mismo lapso. Por ejemplo, Vinci acaba de implementar uno de los back office más grandes del mundo en Texas, el cual procesa todos los días cerca de 4 millones de vehículos. Eso no sería posible sin un sistema de telepeaje.

¿Han implementado este sistema en algún país de Latinoamérica?

En Colombia somos concesionarios de la Vía 40 Express y en Lima estamos en la Vía de Evitamiento y en la Vía Expresa Línea Amarilla. Fuera de allí estamos en México, donde el telepeaje es prioritario por el enorme flujo de vehículos, pero su implementación es complicada por la gran cantidad de concesiones sin arreglo interoperable. También en Panamá estamos viendo oportunidades de telepeaje. Todo dependerá del empuje de los gobiernos.

¿Cuál es el papel del gobierno en la implementación del telepeaje?

El primer punto básico es el compromiso del Estado para que reconozca la validez del sistema. Si no reconoce el peaje electrónico, no se va a lograr nada. En segundo lugar, hace falta que el Estado implemente un esquema para obligar a que los usuarios paguen. Por ejemplo, en EE.UU. los concesionarios de los peajes electrónicos tienen la facultad de enviar las multas al gobierno, para que sea este quien obligue al conductor a pagar. Y el tercer punto es formalizar la tecnología para que haya interoperabilidad entre concesionarios.

¿Cuál es el costo de implementar el telepeaje?

La tecnología no es la parte difícil. Lo que hace falta es el compromiso del gobierno para implementar el proceso. Si el gobierno peruano implementa el esquema para facilitar el pago de multas y la interoperabilidad entre todos los concesionarios, el sistema se puede habilitar.

¿Cuánto demoraría en implementarse?

Hay una variación bastante drástica dependiendo de los requisitos que se exigen. En Irlanda, por ejemplo, los requisitos impuestos por el gobierno son cerca de 2 mil, pero en Texas son 7 mil requisitos. Por eso, yo recomendaría que este sea un tema colaborativo entre todos: el gobierno, las compañías y las personas afectadas por el proceso para ‘tropicalizarlo’ al ambiente del Perú.

Vinci planea implementar el telepeaje en sus concesiones de la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla. La trasnacional ha habilitado este servicio en EE.UU., Irlanda, India y está por implementarlo en Sri Lanka.

¿Han presentado este proyecto al gobierno?

Nosotros siempre estamos abiertos a transmitir el conocimiento de Vinci en estas nuevas tecnologías. Ha habido conversaciones, pero esperamos que haya un mayor avance.

¿Necesitan algo en especial?

Para la implementación del free flow es necesario el compromiso del Estado. Se debe reconocer legalmente el peaje electrónico y promover que los vehículos con TAGs puedan interoperar. Todo esto debería estar en el Plan Nacional de Infraestructuras para la Competitividad y en el Plan Estratégico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para no depender de cambios políticos, y así trabajar acciones concretas que mejoren la experiencia de los viajeros y aportemos al medio ambiente.

¿Qué equiere el usuario para acceder al telepeaje?

El usuario debe abrir una cuenta con el concesionario y pagar con una tarjeta de crédito diciendo: “Quiero un TAG”. En nuestra industria existe el prepago y el post pago pero si es importante que tengas una cuenta identificando tu vehículo.