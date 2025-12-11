Presencia digital de los CEO: Ejecutivos del sector energía resaltan, pero mineros no tanto, ¿quiénes están en el ránking y qué redes usan?

Estos son algunos de los alcances del ‘Ranking 2025 de directivos digit@les energía, minería e hidrocarburos’, el cual analiza el desempeño digital de 100 gerentes generales y 60 gerentes de comunicación del sector minero-energético peruano.

El estudio, desarrollado por Verne, muestra que los ejecutivos del sector energía mantienen una saludable presencia digital, con nueve de ellos encabezando el Top 10: seis del sub-sector eléctrico, liderados por Marco Fagale, CEO de Orygen, y tres del sub-sector petróleo & gas, encabezados por Yuri Proaño, CEO de Primax.

Por el contrario, advierte el bajo protagonismo del sector minero, el cual cuenta con un único exponente en los diez primeros lugares: Juan Luis Krueger, CEO de Minsur.

Esto significa, refiere Julio Talledo, director comercial y marketing de Verne, que la minería tiene una tarea pendiente en este ámbito porque se trata de una industria que mueve la economía y que tiene grandes desafíos por delante, como el combate contra la minería ilegal.

En esa línea, manifiesta que los ejecutivos mineros deben poner sobre el tapete este tema de conversación en los medios de comunicación y las redes sociales, y hacerlo por ellos mismos porque “las marcas hablan, pero la población le cree a las personas”, apunta.

LinkedIn sí, TikTok no

Si bien el informe de Verme muestra un avance tangible en la presencia digital de los ejecutivos del sector energía, advierte también que esta se circunscribe a plataformas profesionales, como LinKedin (97%), con una mínima participación de X (11%) y nula de TikTok (O%).

Del mismo modo, anota que son muy pocos los ejecutivos que mantienen una frecuencia de publicación óptima.

Y es que solamente el 11% de los 100 ejecutivos analizados publica cuatro veces o más en el mes en Linkedin.

“Esta es otra tarea pendiente porque estamos hablando de sectores muy importantes para el país, que tienen mucho que comunicar como la masificación del gas natural y el desarrollo de plantas solares, eólicas e híbridas”, señala Talledo.

No obstante, el especialista refiere que ya se ven señales del uso de TikTok por parte de algunos ejecutivos deseosos por captar a tipos distintos de público.

“Si los directivos de las empresas minero-energéticas quieren sensibilizar a la población sobre sus proyectos de inversión, tienen que ir TikTok, y tienen que hablar en el lenguaje del TikTok que no es el mismo contenido de Linkedin”, anota.

Finalmente, el informe de Verne identifica grandes coincidencias en los tópicos de conversación de los directivos minero-energéticos, empezando por la sostenibilidad, los proyectos de inversión, la transición energética y la descarbonización.

“Esto refleja el compromiso del sector con responder a las preocupaciones sociales y ambientales actuales”, expresa la consultora.