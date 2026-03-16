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Resumen

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María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza lo que el primer trimestre nos deja.
María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día1, analiza lo que el primer trimestre nos deja.
Por María Rosa Villalobos

Una vez superada la emergencia local del gas y sus consecuencias inmediatas, vuelven a priorizarse los temas de agenda internacional y nacional.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.