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Resumen

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Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, analiza lo que ha aprendido asesorando patrimonios en tiempos de incertidumbre | Foto: Perú Retail
Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, analiza lo que ha aprendido asesorando patrimonios en tiempos de incertidumbre | Foto: Perú Retail
Por Patricia Dibós

En el Perú, como en buena parte del mundo, la incertidumbre ha dejado de ser excepcional para convertirse en parte del escenario habitual. Cambian las razones: inflación, tasas de interés, tensiones geopolíticas o coyuntura política local. Pero el desafío es el mismo: tomar decisiones relevantes con información incompleta.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.