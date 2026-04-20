En el Perú, como en buena parte del mundo, la incertidumbre ha dejado de ser excepcional para convertirse en parte del escenario habitual. Cambian las razones: inflación, tasas de interés, tensiones geopolíticas o coyuntura política local. Pero el desafío es el mismo: tomar decisiones relevantes con información incompleta.

A lo largo de los años asesorando patrimonios, he comprobado que, en estos contextos, la diferencia no suele estar en anticipar mejor el mercado, sino en decidir mejor.

La primera lección es que todo portafolio debe partir de objetivos claros. No es lo mismo invertir para preservar capital que para hacerlo crecer, ni gestionar recursos personales que un patrimonio familiar. En momentos de incertidumbre, esa claridad evita decisiones reactivas.

La segunda es que la disciplina pesa más que la intuición. Los mercados amplifican emociones: entusiasmo en las subidas, temor en las caídas. Sin embargo, los portafolios que mejor resisten suelen ser aquellos construidos sobre una asignación coherente y sostenidos consistentemente en el tiempo. En más de una ocasión he visto cómo decisiones apresuradas terminan afectando resultados que estaban bien encaminados.

Un tercer aprendizaje es que la diversificación efectiva exige mirar más allá de lo conocido. Para inversionistas peruanos, esto implica incorporar distintas geografías y monedas como parte natural de la estrategia. Es la mejor manera de gestionar el riesgo.

También es clave entender que la liquidez no es absoluta. En condiciones normales, muchos activos parecen líquidos; en escenarios de estrés, no siempre lo son. Por eso, equilibrar activos líquidos y de largo plazo permite mantener capacidad de acción sin comprometer la estrategia.

En este contexto, el rol del asesor es clave. No para predecir el mercado, sino para ayudar a estructurar decisiones, ordenar riesgos y sobre todo, mantener el foco en el largo plazo.

Los ciclos cambian, pero los principios permanecen: claridad, diversificación, disciplina y gestión del riesgo. Porque, al final, la solidez de un patrimonio no se mide en los momentos de estabilidad, sino en su capacidad de sostenerse en entornos impredecibles.