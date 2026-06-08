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Resumen

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Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza lo que nos depara el destino. | (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Ximena Vega Amat y León, CEO Claridad Coaching Estratégico, analiza lo que nos depara el destino. | (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Por Ximena Vega Amat y León

Me encantan las situaciones en donde se muestra la inteligencia en múltiples niveles. Hablemos del futuro post electoral del Perú, pero también de la Inteligente Artificial (IA). Hablemos de política, pero también de religión. Qué interesante cómo en la vida uno puede estar frente a un mundo colapsado por guerras, dominado por la IA, recibiendo una encíclica de IA escrita por el Papa desde el Vaticano, mientras acaba de votar por el futuro del todo el Perú, dividido radicalmente entre derecha e izquierda. La encíclica “Magnifica Humanitas” del Papa León XIV nos da una clase magistral de cómo establecer una posición clara frente a la tecnología, pero incluyendo aspectos sociales, económicos, culturales y hasta políticos desde un espacio religioso. Casi como si se unieran todos los temas polémicos del mundo en un solo documento, en un solo momento.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.