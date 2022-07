De acuerdo con el último Reporte de Estabilidad Financiera del Banco Central de Reserva (BCR), desde mediados del año pasado, las tasas de interés de los depósitos empezaron a aumentar en forma gradual, en línea con el ciclo de normalización de la política monetaria.

Esta situación, se ha reflejado en la oferta de tasas de interés por los depósitos a plazo de hasta el 9% en el sistema financiero y, por el lado de la banca, sobre todo la de mayor ‘rating’, en el ofrecimiento de tasas pasivas muy cercanas a las de las microfinancieras.

“Se ha desatado una guerra de precios en el sistema financiero por los depósitos del público. Esto ha llevado a que tengamos que subir las tasas pasivas a nuestros clientes en forma retroactiva [tanto en contratos nuevos como antiguos], porque de lo contrario amenazan con irse”, sostiene Marcelino Encalada, gerente central de Negocios de la Caja Piura.

Las empresas tienen hasta el 15 de julio para hacer efectivo el depósito de la gratificación. (Foto: GEC)

A decir de Encalada, las tasas de interés de su representada han tenido que subir hasta el 7,5% para evitar la fuga de clientes.

“Las personas han aprendido a negociar tasas”, dice.

En el portal Comparabien.com.pe, las tasas de interés más altas por un depósito a plazo de S/2.000, a un año, llega a 9% en la banca, 8% en las financieras, 8,7% en las cajas municipales, 9%, en las cajas rurales y 9,5% en las cooperativas de ahorro y crédito.

Además, por el mismo monto a un plazo de tres años, el precio máximo por los depósitos llega a 9% en la banca, a 8% en las financieras, a 7,5% en las cajas municipales, a 7,5% en las cajas rurales y a 12% en las cooperativas.

“El tema [que deben considerar los clientes] es el riesgo, porque no todas las entidades son iguales”, dice Enrique Castellanos, profesor de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.

En el caso de los bancos más grandes y de mayor calificación crediticia, como el Banco de Crédito (BCP) y el BBVA, las tasas han llegado alrededor de 7% para los depósitos a tres años.

“Solamente el año pasado, todos los bancos ofrecíamos una tasa no mayor al 2% por los depósitos a plazo y por la coyuntura tanto global como local estamos ofreciendo una mejor oferta a nuestros clientes”, precisa Alejandro Cantero, gerente de Depósitos, Pagos y Nómina de BBVA.

El ejecutivo sostiene que en el caso del BBVA, las tasas han llegado hasta 7,75% a un plazo de tres años.

(Foto: Leandro Britto | GEC) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > LEANDRO BRITTO

Rocío Pérez-Egaña, gerente de Productos Transaccionales, Ahorros e Inversión del BCP, comenta que no solo las tasas de los bancos han subido, sino que la oferta ha incorporado ‘tickets’ más pequeños. Además, han aumentado los plazos de los depósitos.

“Estamos viendo ahora depósito a plazos de montos chicos. El depósito a plazo para nosotros en banca móvil se puede abrir desde S/500. Además, las personas están apostando por quedarse hasta tres años”, asegura Pérez-Egaña.

“De acuerdo al plazo de los ahorros brindamos las tasas y estas las ofrecemos, incluso, a depósitos desde S/500″, indica Cantero.

MÁS EN ECONOMÍA: Medicamentos: Precios podrían subir ante el alza del dólar y costo de fletes

Los ganadores

En esta competencia “álgida”, que describe Cantero y en la que los bancos y el resto de entidades financieras han salido a mostrar su mejor oferta con “buenas tasas de interés, buenos beneficios, sorteos y otras recompensas”, tal como menciona Pérez-Egaña, la banca es la que se ha llevado la medalla, en los primeros cinco meses del año.

Según las cifras disponibles de la SBS, al comparar la cuota de mercado de los depósitos a plazo del sistema financiero a mayo contra el cierre del 2021, se observa que la banca aumentó su participación en 122 puntos básicos (1,2 puntos porcentuales).

Sin embargo, las financieras disminuyeron su torta en 38 puntos básicos, las cajas municipales en 83 puntos básicos y las cajas rurales en dos puntos básicos. Esto debido a que las captaciones de depósitos a plazos de los bancos crecieron en 5,4% interanual en mayo, considerando un tipo de cambio constante.

(Foto: Andina)

“Nuestros saldos de depósitos vienen creciendo significativamente”, anota Pérez-Egaña.

Según el BCR, la mayor preferencia por los depósitos a plazo por parte de las entidades, además de recomponer sus fuentes de financiamiento incrementó sus gastos financieros.

Por ejemplo, en los cinco primeros meses del año, los gastos financieros de los bancos se incrementaron en 67,1% interanual, en las financieras crecieron en 5,3%, en las cajas municipales en 1,8%, y en las cajas rurales en 7,4%.

A decir de Pérez-Egaña, se debe tener cuidado en comparar los gastos financieros de los cinco primeros meses de este año con los del año pasado , porque tanto la coyuntura como el tamaño de los saldos de estos depósitos son diferentes.

Según Cantero, en el BBVA se tuvo que hilar muy fino para que el crecimiento de las tasas de interés pasivas no afecte a los márgenes y se tenga que trasladar este costo de un solo golpe a las tasas activas.

El incremento en el precio del pan y la gasolina, preocupa a las familias que ven afectados sus bolsillos. El sector transporte es uno de los más sufre y los conductores reaccionan de esta manera.

De acuerdo con la SBS, el margen financiero bruto de los bancos (la diferencia entre ingresos y los gastos financieros) creció en 1,21% interanual a mayo.

El presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), Jorge Delgado, sostiene que el impacto de las subidas de tasas de interés pasivas no se ha reflejado en las microfinancieras en la misma magnitud, porque no todas están participando de la “guerra de tasas de depósitos a plazo”, porque sus niveles de colocación no están yendo al mismo ritmo.

Impacto en las tasas activas

Si se toma en cuenta el lapso desde que empezaron a subir las tasas de los depósitos a plazo hasta la fecha, los precios de estos productos subieron, en promedio, 493 puntos básicos en la banca, en las financieras 519 puntos básicos, en las cajas municipales 513 puntos básicos, y en las cajas rurales 359 puntos básicos.

Estas subidas se trasladaron a las tasas de los créditos corporativos, grandes empresas y consumo, en soles, que incrementaron en 538, 459 y 586 puntos básicos, en la banca, respectivamente.

Foto: USI.

Sin embargo, en el resto de créditos de los bancos en los que las microfinancieras concentran su oferta, la subida de tasas activas ha sido de menor magnitud.

Por ello, todos los entrevistados coinciden en que se viene una ola de subida de las tasas de los créditos.

Encalada y Delgado sostienen que la subida de las tasas activas, en el caso de las microfinancieras, dependerá de la competencia.

Encalada agrega que justamente la demanda por depósitos del público de las microfinancieras obedece a la necesidad de solventar el crecimiento de los créditos. Con lo cual, si estos se encarecen demasiado podrían perder la apuesta.

Cantero indica que después del 20 de julio, el BBVA anunciará la subida de algunas tasas, pero en menor dimensión que las de los depósitos. Desde el lado del BCP, Pérez-Egaña también prevé una subida del costo de crédito.

BCI ingresa a competir por las empresas Ofrecerá todas las soluciones de financiamiento, de forma paulatina durante el tercer trimestre. Tras cuatro años de gestación, el banco BCI de Chile alumbra su ingreso como banco de operaciones múltiples en el Perú. La nueva entidad será liderada por Gonzalo Camargo, ex gerente general adjunto del BBVA en Perú y el directorio será presidido por Eugenio von Chrismar, quien actualmente es el CEO de la matriz, en Chile. Fuentes familiarizadas con la operación indicaron que la apertura comenzará por etapas. En el tercer trimestre empezarán a desplegar sus servicios en forma progresiva, para luego salir con “fuerza” en el cuarto trimestre y empezar a hacerse conocidos en el ámbito nacional. La entidad busca aportar ofreciendo sus servicios digitales a las grandes empresas y corporaciones. Se sabe que por el momento no ingresará al segmento ‘retail’ ni pyme, pese a contar con la licencia de banco universal. BCI ya cuenta con clientes en el Perú, porque antes de recibir la licencia operaba en el país con oficina de representación. Además, tiene presencia en Miami y en la región.